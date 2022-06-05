Музей Калуги собирает деньги на реставрацию старинной картины с трагической судьбой

Сейчас в Калужском музее изобразительных искусств представлена картина ХIХ «Рыбная ловля», которой требуется реставрация.

По словам сотрудников музея, на полотне отмечены трещины по красочному слою, кракелюр, локальные утраты красочного слоя и общее загрязнение. А картина ценная!

Поэтому музей просит калужан откликнуться и помочь. Акция по сбору средств на реставрацию будет длиться год и завершится 18 мая 2023 года.

Картина эта дорога городу и потому что у неё особая история. «Рыбную ловлю» написал выпускник Императорской Академии художеств, обладатель нескольких серебряных и золотых медалей Василий ГОЛЫНСКИЙ.

Из коллекции доктора

В нашем городе картина оказалась благодаря калужскому доктору, коллекционеру и меценату Никанору Ивановичу ВАСИЛЬЕВУ. Он всю жизнь собирал произведения искусства. В его коллекции было более 90 экспонатов: картины, скульптура, саксонский и французский фарфор. И всё это он завещал городу. Васильев умер 20 февраля (5 марта) 1917 года. На следующий день огласили его завещание.

«Рыбная ловля» вместе с другими произведениями коллекции Васильева составила экспозицию калужского художественного музея. Об этом свидетельствует архивная фотография 1938 года.

Так раньше выгляела картина «Рыбная ловля».

Во время оккупации Калуги произведение Голынского бесследно исчезло. Фашисты устроили в здании музея штаб, а затем комендатуру. Часть произведений из собрания музея присвоил немецкий генерал, другие распродали офицерам и солдатам.

Хранителем музея в то время был Николай Михайлович МАСЛОВ. Когда началось наступление советских войск, Маслов и ещё один сотрудник краеведческого музея ИЗВЕКОВ задвинули в дальний угол и завалили всяким хламом три ящика с произведениями искусства, которые немцы подготовили к вывозу. В спешке фашисты их не заметили.

«… Музейные экспонаты находятся в беспорядочном состоянии: вынуты из ящиков и витрин, разбросаны по полу. Много вещей попорчено, перебито, расхищено ( часть картин, оружия, коллекции нумизматики)… Особенно пострадала библиотека», - писал Маслов.

Всплыла на аукционе

Данные о «Рыбной ловли» как и о других утраченных картинах внесли в многотомный «Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в годы второй мировой войны».

И вдруг, спустя много лет, пропавшая картина всплыла на одном из европейских аукционов. Оказалось, что полотно долгое время хранилось в частном собрании за рубежом, а в 2015 году владельцы решили выставить его на продажу.

Приобрёл картину на аукционе российский коллекционер Михаил ЦАПКИН. Но тогда считалось, что это работа неизвестного художника.

А позже экспертизы подтвердили авторство Голынского и что картина до войны принадлежала собранию Калужского художественного музея. Тогда Цапкин безвозмездно вернул её в Калугу.

28 сентября 2016 года он передал представителям музея некогда утраченное полотно. Это было громкое событие, его освещали не только городские, но и федеральные средства массовой информации. Но со временем шумиха поутихла. А старинному полотну, между тем, требуется помощь.

Сейчас полотно заметно потемнело, время его не пощадлило. Станислав Баранов просит калужан помочь спасти картину.

- К сожалению, возвращенная картина имеет серьезные повреждения и требует проведения неотложных реставрационных работ, - говорит сотрудник калужского музея изобразительных искусств Станислав БАРАНОВ. -Собранные в ходе акции средства пойдут на ее профессиональную реставрацию в одном из специализированных реставрационных центров России.

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