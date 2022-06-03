«Улыбки месяца»: премьеры, дети, друзья и хорошие оценки. Что еще радовало калужан в мае

С приближением лета город наполняется красками: зеленеет, искрится фонтанами, играет переливами цветов. Люди будто тоже расцветают. Особенно под солнечным лучами они чаще улыбаются и смеются.

Наш проект «Улыбки месяца» собрал в себе портреты людей, которые не против улыбнуться, глядя в фотокамеру. Спасибо вам, люди, вы прекрасны!

Что же радовало калужан в мае – читайте под каждой улыбкой.

Саша: «Выпустился из музыкальной школы, со второго курса колледжа».



Юлия: «Три премьеры, бесконечное количество цветов от людей, мой сад, жизнь».



Серёжа: «Сдал часть ЕГЭ, поменял причёску».



Лёша: «Заканчиваю первый курс колледжа, написал сайт, гуляю с друзьями».



Дарина и Никита: «Дочь перевернулась на бок, муж телефон подарил».



Леонид: «Переезд, работа в двух частных театральных школах, где непрофессионалы выходят на сцену и делают это наравне с профессионалами».



Наргиза и Таня: «Уволилась с работы - в этом поддержали родители и муж, взяла путёвки на Селигер, хочу поехать пожить с ребёнком у моря».



Миша: «Порадовало много хороших личных новостей: возможность участия в конкурсе, 5 за экзамен по математике и хорошая погода».



Ангелина: «Прохожу курс по отношениям, он меня очень радует».



Ангелина: «Смена работы, почувствовала себя в новой роли».



Марат: «Хорошая погода. А вообще, вроде, всё как обычно, только месяц другой, ничего не меняется».



Наталья и Елена: «Конец учебного года, буйство красок природы, цветы и солнце».



Евгения: «Радовали друзья».



Анастасия: «Любимая работа».



Максим: «Для меня май был тёплым месяцем, ярким».



Татьяна с внучками (слева направо: Мира и Лика): «Внучки».

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