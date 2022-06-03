Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Клиника года Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

«Улыбки месяца»: премьеры, дети, друзья и хорошие оценки. Что еще радовало калужан в мае

Дарья Иванова. Фото автора
Опубликовано: 03.06.2022 16:10 0 190
«Улыбки месяца»: премьеры, дети, друзья и хорошие оценки. Что еще радовало калужан в мае

С приближением лета город наполняется красками: зеленеет, искрится фонтанами, играет переливами цветов. Люди будто тоже расцветают. Особенно под солнечным лучами они чаще улыбаются и смеются.

Наш проект «Улыбки месяца» собрал в себе портреты людей, которые не против улыбнуться, глядя в фотокамеру. Спасибо вам, люди, вы прекрасны!

Что же радовало калужан в мае – читайте под каждой улыбкой.

Саша: «Выпустился из музыкальной школы, со второго курса колледжа».


Юлия: «Три премьеры, бесконечное количество цветов от людей, мой сад, жизнь».


Серёжа: «Сдал часть ЕГЭ, поменял причёску».


Лёша: «Заканчиваю первый курс колледжа, написал сайт, гуляю с друзьями».


Дарина и Никита: «Дочь перевернулась на бок, муж телефон подарил».


Леонид: «Переезд, работа в двух частных театральных школах, где непрофессионалы выходят на сцену и делают это наравне с профессионалами».


Наргиза и Таня: «Уволилась с работы - в этом поддержали родители и муж, взяла путёвки на Селигер, хочу поехать пожить с ребёнком у моря».


Миша: «Порадовало много хороших личных новостей: возможность участия в конкурсе, 5 за экзамен по математике и хорошая погода».


Ангелина: «Прохожу курс по отношениям, он меня очень радует».


Ангелина: «Смена работы, почувствовала себя в новой роли».


Марат: «Хорошая погода. А вообще, вроде, всё как обычно, только месяц другой, ничего не меняется».


Наталья и Елена: «Конец учебного года, буйство красок природы, цветы и солнце».


Евгения: «Радовали друзья».


Анастасия: «Любимая работа».


Максим: «Для меня май был тёплым месяцем, ярким».


Татьяна с внучками (слева направо: Мира и Лика): «Внучки».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дарья Иванова. Фото автора
Опубликовано: 03.06.2022 16:10 0 190
Тэги: улыбки месяца общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
В чем польза медвежьей желчи?
Что может предложить клиенту современная стоматология
Как открыть магазин по продаже очков и линз

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru