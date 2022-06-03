«Улыбки месяца»: премьеры, дети, друзья и хорошие оценки. Что еще радовало калужан в мае
С приближением лета город наполняется красками: зеленеет, искрится фонтанами, играет переливами цветов. Люди будто тоже расцветают. Особенно под солнечным лучами они чаще улыбаются и смеются.
Наш проект «Улыбки месяца» собрал в себе портреты людей, которые не против улыбнуться, глядя в фотокамеру. Спасибо вам, люди, вы прекрасны!
Что же радовало калужан в мае – читайте под каждой улыбкой.
Саша: «Выпустился из музыкальной школы, со второго курса колледжа».
Юлия: «Три премьеры, бесконечное количество цветов от людей, мой сад, жизнь».
Серёжа: «Сдал часть ЕГЭ, поменял причёску».
Лёша: «Заканчиваю первый курс колледжа, написал сайт, гуляю с друзьями».
Дарина и Никита: «Дочь перевернулась на бок, муж телефон подарил».
Леонид: «Переезд, работа в двух частных театральных школах, где непрофессионалы выходят на сцену и делают это наравне с профессионалами».
Наргиза и Таня: «Уволилась с работы - в этом поддержали родители и муж, взяла путёвки на Селигер, хочу поехать пожить с ребёнком у моря».
Миша: «Порадовало много хороших личных новостей: возможность участия в конкурсе, 5 за экзамен по математике и хорошая погода».
Ангелина: «Прохожу курс по отношениям, он меня очень радует».
Ангелина: «Смена работы, почувствовала себя в новой роли».
Марат: «Хорошая погода. А вообще, вроде, всё как обычно, только месяц другой, ничего не меняется».
Наталья и Елена: «Конец учебного года, буйство красок природы, цветы и солнце».
Евгения: «Радовали друзья».
Анастасия: «Любимая работа».
Максим: «Для меня май был тёплым месяцем, ярким».
Татьяна с внучками (слева направо: Мира и Лика): «Внучки».
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