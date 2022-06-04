Путешественников из Калуги шокировали цены на жилье в Казани и сервис в Нижнем Новгороде

Майские праздники калужанка Юлия ЗАЛОЖНЫХ с семьей и друзьями провела в Казани.

А на обратной дороге они ещё заехали в Нижний Новогод.

Юлия поделилась с нами впечатлениями о поездке и рассказала, почему на праздники лучше не ездить в Казань.

- В Казани мы до этого не были. А сейчас она позиционируется как туристическая столица, и многие знакомые ездили, остались довольны, - говорит Юлия. - Поэтому на майских праздниках мы решили туда рвануть большой компанией: я с супругом Сергеем и сыновьями Глебом и Прохором, мама Наталья Афанасьевна, сестра Евгения с дочкой Александрой и друзья Ольга и Дмитрий с сыном Иваном. На трех машинах поехали.

- Стараемся путешествовать на авто. Кому-то тяжело, а мы - привычные, приучены к расстояниям. Нравится, что не надо ни под кого подстраиваться и можно остановиться, где хочешь. У нас минивэн, можно с собой всё, что угодно взять. Очень удобно!

Самый большой шок

Из Калуги мы выехали примерно в 10 вечера, и в три часа дня уже были в Казани. А сестра с друзьями доехали до Владимира, там переночевали в гостинице.

В Казани мы сняли двухкомнатную квартиру, а сестра жила в отеле. Всё забронировали заранее. И самый большой шок от Казани - это стоимость жилья. Нам оно обошлось в 8 тысяч в сутки.

И то изначально девять просили, но сделали скидку. Как потом нам сказали местные жители, не надо снимать на праздники, потому что - самые высокие цены.

Мы взяли двушку, но по факту это - студия: гостиная, совмещенная с кухней, и спальня. Снимали через сайт объявлений, беспокоились, чтобы не было обмана, читали отзывы, скинули предоплату за сутки.

Всё нормально, нас не обманули. Квартира близко от центра. Единственное, что не понравилось – вода. Она имеет какой-то неприятный запах, затхлый. Даже после кипячения привкус старого пластика. Мы покупали воду в бутылках.

8 музеев за один день

- Маршруты, куда сходить, мы смотрели заранее. Но пока ты на месте не был, тебе не очень понятно. Поэтому в процессе путешествия маршрут корректировался.

Казань встретила нас холодной погодой. Дубак, дождь, зуб на зуб не попадает. Мы к этом не подготовились, думали, что если ниже по Волге, то будет тепло. А тут хоть три толстовки надевай. Но все равно целыми днями были на ногах, возвращались поздно. Мы же не дома сидеть приехали!

В первый день решили прокатиться на двухэтажном экскурсионном автобусе, как раз недалеко от нас была остановка. Билет для взрослых стоит за тысячу. Для знакомства с городом – не плохой вариант. Не понравилось то, что в окнах не стекла, а типа пластика, они мутные, поцарапанные - плохо видно.

Автобус заходит в район, где стадион «Казань Арена», там современные жилые комплексы. Их много, и они сливаются в огромный спальный район. Жилье дороже, чем у нас, однушка - примерно 7 млн.

А зарплаты - немного побольше. В магазине мне бросилось в глаза объявление, что требуются сотрудники, зарплата - 48 тыс. Подобное объявление попадалось мне и в той же торговой сети в Калуге, но с зарплатой 34 тыс.

Во второй день нашей целью был Кремль. Мы пробыли в нём с утра до самого вечера. Ходили по музеям. И как мне сказали дети: «Мама, мы побили рекорд Владимира: 8 музеев за один день!» Окультурились так, что ноги болели у всех!

Дети ходили с заманухой, что потом будет пицца и электрические самокаты, а взрослые, что будут посиделки в кафе. Ничего, выдержали!

Музеи – современные. Чувствуется, что Казань развивается, что в неё вкладываются деньги: хорошие ремонты, оборудование, обслуживание. В Кремле много интересных площадок, фотозон.

Можно сделать отличные фото в исторических костюмах, например средневекового воина. У меня муж его примерил, и друзья одевали. Костюмы очень качественно сделаны. В руки дают меч. Эффектные фото получаются.

В казанском Кремле Сергей перевоплотился в средневекового татарского воина.

- Возле Кремля - красивая набережная, все подсвечивается. Вечером мы гуляли по ней.

Казань - чистый, ухоженный город, много городской скульптуры и сохранены исторические моменты. Потоки туристов - огромные. Идешь - толпы по центральным улицам. Все движутся на набережную. И ты в этом потоке.

Так как компания у нас была большая, мы не всегда ходили вместе. Например, друзья пошли в Дом великана и музей иллюзий, а мы возле озера на электросамокатах катались. Самокаты там популярны. Старт от 50 - до 90 рублей.

В Казани есть места без машин и можно погонять на самокатах. У Юли неплохо получается.

- Программа у нас была культурно-историческая. Сходили с детьми в театр кукол «Экият» на «Маугли». Билеты заказали онлайн ещё в Калуге. Нас предупреждали, что попасть туда трудно. Но мы недели за три вязли билеты без проблем.

Поразило огромное здание театра. Я вообще заметила, что в Казани - гигантомания, там всё огромное. Заходишь в театр – просторные холл, фойе, где можно гулять в антракте. Всё сделано типа сказочного городка, замка.

И очень хороший спектакль. Хотели еще пойти вечером в драматический театр, но пока решали, билетов уже не было. Казанцы – театралы.

По древним местам

- В один из дней ездили в Свияжск. Самобытное местечко с интересной архитектурой и красивой природой. Но очень холодно. Хорошо, что с собой были покрывала. Мы их накинули, как плед, замотались, так и ходили.

Свияжск похож на сказочный остров.

- Девушка, которая билеты продавала, предупредила: «Не снимайте, сейчас поднимитесь по лестнице, там ещё холодней – ветер сильный!» Так мы пять часов в пледе и ходили, а когда в музеи заходили, сдавали его в гардероб.

В Свияжске можно, и колокольню подняться, и много развлекаловок: метание топора, стрельба из арбалета. Мои мальчики метали топоры, им понравилась. А мне особенно понравился музей археологии дерева – современный, интерактивный. Там посередине зала лежат найденные в археологических раскопках предметы.

Они были обнаружены здесь же, на этом самом месте. Над ними просто построили стеклянные мосты. И раскопки продолжаются. Например, лежат осколки крынки, найдут ещё один – рядом положат. То есть музей постоянно пополняется.

Есть брёвна домов, деревянные детали судов, предметы быта, украшения. И можно ходить по периметру, по мостикам, плюс там куча всяких интерактивных заданий. Очень интересно!

В музее дерева исторические экспонаты находятся прямо под ногами.

- Посетили мы и древний город Болгар (Булгар), где находятся одни из немногих сохранившихся с ордынского ига постройки. От Казани до него – 200 км. Город стоит на высоком берегу Волги.

И в древности был столицей государства Волжская Булгария, потом его захватили монголо-татары, и он стал северной столицей Золотой Орды.

Булгар, вид с высоты. С золотым куполом - музей Корана.

- Территория большая. Там есть развалины древних зданий, например, Дворца хана, минарет, мы поднимались наверх, мечеть, музейчики, Дом хлеба, этническая деревушка, сад-лабиринт, колодец. Стоит там побывать, мы не пожалели, что проехали 200 км.

В кафе не попасть

В Казани, конечно, попробовали татарскую кухню. Питались, и в столовых, и в кафе, и в ресторанах. Ходили в татарскую местную сеть быстрого питания «Тюбетей», бургер там стоит 300 рублей, мы брали с рыбой, с уткой - вкусно.

И пока ждали заказ, я обратила внимание, что они всюду продвигают свою национальную культуру, даже в столовой. Вот просто – касса, а по низу пустили национальный орнамент.

Даже на мусорных урнах национальный символ - тюльпан. И везде национальная музыка играет. Все, конечно, осовремененное. Но они за свои корни держатся, молодцы.

Понравилась «Добрая столовая», но здесь надо быть готовым к очереди. Мы когда пришли, очередь была человек 50. Но обслуживание очень быстрое. И не дорого: хороший обед нам обошёлся в 900 рублей на четверых.

В Казани можно пообедать вкусно и недорого.

- А вот в кафе и рестораны там не попасть. Мы вечером гуляли, решили зайти поужинать - не можем никуда сесть. Но они нам, правда, сказали, что у нас компания большая - 10 человек и были майские праздники, поэтому везде - битком.

Цены в кафе, ресторанах как у нас, в некоторых - даже дороже, например, салаты - от 400-600 рублей, смузи - по 400.

В городе - много выпечки, на каждом углу эчпочмаки, губадия, элеш, десерты. Мы брали чак-чак, местные конфеты. Заходили в местный продуктовый супермаркет Бахетле, покупали местную молочку, сыры. Но я бы не сказала, что там дешево.

Домой привезли сувенирку: броши, значки. Из продуктов - колбасу конскую, паштет из утки, чак-чак, конфеты, пряники, чай. Детям купили деревяное оружие. И в дорогу набрали разных татарских пирожков.

На контрасте с Казанью

Пять дней мы провели в Казани, и на обратном пути заехали в Нижний Новгород. Я взяла туристическую карту, интересных объектов в городе около 40, сразу не обойдешь. Там тоже красивая набережная. А Кремль на 70% - из кирпича ХVI века. И его можно обойти по периметру.

В одной точке заходишь, идешь больше двух километров и возвращаешься в ту же точку. В некоторых башнях организованы всякие исторические экспозиции, развлекаловки. Хотелось бы ещё раз приехать, погулять здесь.

Нижний Новгород. Вид из Кремля.

- И если в Казани нас впечатлило гостеприимство, там все очень доброжелательные. Они заточены на туристов. Там даже пирожок тебе продают с приятным пожеланием. В Нижнем Новгороде – абсолютный контраст. Там сидишь в кафе, с тобой поздороваться забывают и на любую просьбу выказывают недовольство, мы даже с грубым обращением на кассе столкнулись. В гостинице ребенку постельное белье забыли принести, и даже не извинились. Для меня это был шок.

В Нижнем Новгороде и детям было интересно.

- В Нижнем Новгороде мы переночевали. Утром ещё погуляли, сходили на стрелку, где Ока с Волгой сливается и поехали домой. Хотели ещё в Городец завернуть, но все уже были уставшие.

После холодных Казани и Новгорода у Юлии теперь в планах - Евпатория.

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