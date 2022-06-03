Какие легенды хранят церкви Калуги

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области. Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Церкви, особенно старинные, всегда окружены легендами. Калужские храмы – не исключение. У каждого из них своя история и свои чудеса. Что-то в них - правда, что-то - вымысел.

Являлся убитый монах

Церковь Рождества Христова, что на ул. Энгельса, упоминается аж в описи 1626 года. Краевед, писатель Владимир ТОЛСТОВ в своей книге приводит любопытную историю.

Церковь Рождества Христова в Кожевниках.

«Старожилы района ул. Энгельса и нижней Степанки рассказывали местную легенду про монаха.

Когда-то до революции, в районе церкви Рождества Христова в Кожевниках находились две церковно-приходские школы, одна - на углу ул. Широкая, другая - на том месте, где сейчас стоит 18-я школа. В одной из школ преподавал молодой монах.

Дети его очень любили, такой он был хороший, добрый. И вот случилась революция, и церковь объявили вне закона. Начались гонения, стали закрывать монастыри, храмы и церковные школы.

Пришли и в эту школу. А монах и не уходит. Встали кругом дети и не отдают учителя. Обозлились большевики такому упорству и выволокли учителя из школы, дети – в крик, а кто постарше – на колокольню и давай звонить.

Большевики взбесились. Монаха этого прямо возле храма расстреляли. Колокол сбросили, храм закрыли и сделали из него склад. Долго ходили к этому месту дети. Плакали.

И вот один раз, ночью, проходившему мимо храма человеку, привиделось, что стоит там монах. Появлялся он и в Хлюстинке, что рядом. Походит по коридорам, а к кому в палату зайдет, кто увидит его, коли верующий, так выздоравливал.

Молва шла про эти видения. Да понятно, при советской власти такие разговоры пресекались. Простой люд не боялся монаха, наоборот. Только советской власти монах на этом месте ничего не давал строить.

За чтобы ни брались, то грунт уйдёт в сторону, то оползень, то подземные воды пойдут. Так в том районе храм и стоит. Не снесли. И школу там построили, вроде как монах разрешил – для детей. Перестал являться монах только когда храм открыли, успокоился.»

Упал замертво

Еще один храм, где происходили невероятные вещи, находится в центре города, недалеко от пл. Победы. Это храм в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана (Космодамиановская церковь). Построили его в ХVIII веке на деньги прихожан.

Храм Косьмы и Даминиана был самым высоким в Калуге.

Немалую часть средств пожертвовал и мещанин по фамилии БЕЛОВ. Строительство храма обошлось в 70 тысяч рублей серебром. Это была одна из самых богатых церквей в Калуге. У неё был и большой приход - 113 дворов.

На сайте храма можно прочитать историю, что когда в 1937 году его закрыли: «закрытие сопровождалось кощунствами, святотатством и глумлением над святыней. Пытаясь превратить храм в хлев, комсомольцы решили замазать известью церковные фрески.

Но когда они на следующий день пришли в храм, то увидели, что лики святых сияют ярче прежнего. Тогда решили замазать иконы масляной краской, но лики святых проступили и через неё.

Комсомольцы, увидев, что все их труды остались тщетными, пришли в ярость. Один из них схватил молоток и хотел сбить изображение, но тут же упал бездыханным.

Подобное чудо произошло и при снятии колоколов. Когда комсомольцы стали сбрасывать их с колокольни, то первый из сбрасывающих сорвался, упал вниз и был раздавлен рухнувшим на него колоколом».

Вернулась в храм

Случались чудеса и в Николо-Козинском храме. Когда-то этот храм стоял в крепости на городской площади, и упоминается в документах 1626 года. Потом его перенесли в Козью слободу. Это место называлось так, потому что сюда калужане гоняли пастись коз.

В 2002 году , накануне празднования Казанской иконы Божией Матери в Николо-Козинский храм пришел человек и передал икону. Мужчина рассказал, что живет в Брянской области, а лет 30 назад как раз возле этого самого храма у какого-то пьяницы купил за 30 рублей икону. Она вскоре стала мироточить. А потом произошло чудо.

- Сплю я, и вижу сон, что приходит ко мне святой старец и говорит: «Вези икону, откуда взял» - в Никольскую церковь Калуги, - рассказал мужчина.

4 ноября, на Казанскую икона (возможно, она была украдена из этого храма), замироточила, да сильно. Священники внесли её в алтарь и установили специальный поднос, куда стекало миро. Набрали его около литра.

Потом миро стало образовываться и в виде дорожки на плитке на полу. В храме решили, что это Преподобный Серафим Саровский показал путь в алтарь. А вскоре в храме замироточили и другие иконы.

Миро собирали в чашу и разливали прихожанам в бутылочки. Тем, у кого с собой ничего не было, раздавали пропитанные миром кусочки марли.

Об этом храме калужане рассказывают и другие волшебные истории. Одна женщина долгое время жила с сыном-пьяницей, и никак не могла разменять квартиру чтобы разъехаться с ним.

Придя в Николо-Козинскую церковь, она поведала о своих горестях святом Николаю Чудотворцу, и молилась со слезами на глазах. А когда вернулась домой, ей позвонили по поводу обмена.

Другая прихожанка рассказывает, что в советские времена Николай Чудотворец помог ей собрать деньги на операцию. Она с трудом достала нужные средства. А вернувшись домой, узнала, что ей пришел перевод на 100 рублей от давней знакомой, которая и не знала об операции, а просто решила материально помочь своей приятельнице.

В честь чудесного исцеления

Интересная история у храма Казанской иконы Божией матери, что на улице Подвойского. Когда это была деревяная церковь, которая стояла на перекрестке древней дороги из Москвы в Киев. Здесь часто молились путешественники и паломники.

В храме был чудотворный образ Вязниковской Казанской иконы Божией Матери. Заказала этот список жена купца СУДОВЩИКОВА - Евфимия. По легенде, женщина болела семь лет, но постоянно молилась.

Потом она отправилась на богомолье в Казань и по дороге «впала в расслабление». Но после молебна перед Вязниковской иконой Евфимия - исцелилась. Тогда Судовщиков заказал список с иконы в Вязниках. Образ был в серебряном окладе, богато украшен жемчугом и камнями. Иконе поклонялись даже раскольники.

Судовщиков, кстати, жертвовал деньги и другим церквям. Он был посадским купцом, торговал в соляном и красном рядах в Калуге. Его соляная лавка находилась как раз рядом с Казанской церковью.

Имел собственные суда, на которых возил соль по Оке - в Москву и на юг. Быстро сколотил капитал и стал одним из самых богатых людей в городе. Пожертвовал по два колокола в церковь Алексея митрополита и в Троицкий собор.

Обустроил Преображенскую церковь в своём приходе: на его средства повесили пять колоколов, святые образа поместили в серебряные оклады, а в храме появились дорогие церковные книги.

Известно, что Смирной Судовщиков подписался на избирательной грамоте 1613 года в голосовании за нового царя Михаила Федоровича РОМАНОВА. Он первым прибыл в Москву с челобитной и заявил, что никакого другого царя ни Калуга, ни северские города видеть не хотят.

Обнаружили на своём месте

Троицкий храм был построена в Калуге в XVI веке и упоминается в древних документах в связи с захоронением тела Лжедмитрия II в 1610 году: «…его жь вора взяша и погребоша честно въ соборной церкве у Троицы».

Троицкий собор всегда был окружён легендами.

Деревянный храм горел, ветшал, несколько раз перестраивался. Да и каменную церковь несколько раз перестраивался. Здесь хранилась городская реликвия - спасённое СТАРИЧКОВЫМ знамя. Однако потом историки установили, что это знамя не имеет к подвигу Старичкова никакого отношения.

Рассказывают, что когда храм восстанавливали после советского периода, художник. который его расписывал, после окончании работы стал священником.

Есть и ещё одно предание, якобы до революции неподалеку от Троицкого собора стояла небольшая церквушка, где хранилась икона Николая Чудотворца. В праздники её переносили в кафедральный собор на всенощную.

И однажды принесли, а утром иконы не оказалось. Обнаружили её в соседнем маленьком храме на своем месте. С тех пор, когда ее приносили в кафедральный собор, вечером всегда уносили обратно.

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