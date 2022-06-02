Калуга попала в мешок холода

Весна нас в этом году совсем на радовала.

Началась она с теплой погоды, но май преподнёс неприятный сюрприз.

Метеоролог Татьяна ИНКИНА объяснила, почему самый теплый весенний месяц оказался таким холодным.

Занял второе место

- Март 2022 года пытался удержать лидерство в историческом метеорологическом списке самых сухих весенних месяцев, - говорит Татьяна Владимировна. - Но не получилось. За последние 50 лет первый месяц весны занял второе почетное место.

Выпало 13 мм осадков. Это всего 35% от климатической нормы. Меньше метеорологи регистрировали в 1985 году - 11 мм. Взамен март подарил нам много солнечной погоды. Безоблачное небо удерживал антициклон - долгожитель, который мигрировал то с запада на восток, то, одумавшись, возвращался обратно.

И только в последнюю пятидневку его оборону прорвал атлантический вихрь. Средняя месячная температура воздуха уложилась в норму, лишь на половину градуса отклонившись средних климатических значений в пользу тепла.

Минимальная температура воздуха наблюдалась в Калуге 10 марта и составляла - 14 градусов, максимальная зарегистрирована 21-22 марта: +13,5 градуса.

Стал самым дождливым

- Апрель в средних широтах — это месяц значительных контрастов. И в 2022 году он это подтвердил. Начинался апрель по-зимнему, нас засыпали снежные заряды. Затем температура воздуха поднималась почти до майских значений.

В середине апреля обрушился арктический холод. В 20-х числах - потеплело. Минимальная температура воздуха отмечалась в последнюю ночь апреля: +0,4 градуса, максимальная - 25 апреля: +16,1 градуса.

Завершился месяц прохладой. А в среднем оказался на один градус ниже климатической нормы.

Апрель переусердствовал с осадками. По итогам месяца атмосферной влаги в Калуге оказалось в 2,5 раза выше нормы, осадки метеорологи регистрировали 21 день из 30.

За последние 50 лет в исторических метеорологических летописях Калуги большего количества небесной влаги в апреле не обнаружилось!

В холодном мешке

- Холодный май не только не нравился публике, но и вызывал раздражение. В первой половине месяца холодные дни редко, но всё же чередовались с теплыми.

Далее Европейская часть России оказалась в холодном мешке, выбраться из которого не удалось до конца мая. 23- 24 мая местами по области отмечались заморозки до - 2 градусов.

Все природные процессы шли с торможением. В мае «распоясался» порывистый ветер. Самый сильный зарегистрирован в Калуге 9 мая - 22 м/с.

Но наш глаз радовали пейзажи с пышной растительностью - ярко-зеленые аллеи, цветущие сады и пестрые клумбы тюльпанов. Большую часть месяца май, несмотря на низкий температурный фон, дождями не донимал.

К 25 мая количество выпавших осадков составляло чуть меньше половины месячной нормы. Но набегающие с запада циклоны быстро компенсировали недостаток небесной влаги. За последнюю неделю мая добавка в виде частых дождей быстро наполнила копилку месячных осадков с избытком - до 115% от климатической нормы.

Май стал самым холодным месяцем этого столетия. Но он даже близко не дотянул до абсолютного рекорда. Май 2022 года оказался шестым по холоду за последние 50 лет.

Каким будет лето

На днях прогноз на лето дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений ТИШКОВЕЦ. По его словам, нас ждёт теплое «медовое» лето с безветренной погодой и умеренной влажностью.

«Наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на 3 градуса ниже показателей метеостатистики.

Лето же в средней полосе России будет тёплым и умеренно-влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным – не более 0,5…1 градуса – её превышением», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Такой прогноз подтверждает и научный руководитель Гидрометцентра Роман ВИЛЬФАНД. Он говорит, что лето по температурному режиму ожидается около и выше нормы.

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