Кузнец из Калуги Владимир Журавлёв помог выковать в Туле двухметровый самовар

В выходные в городе, где Левша подковал блоху, проходил праздник «Тула – мастерская России».

Масштабное действо развернулось на территории Тульского Кремля и за его пределами.

На Казанской набережной открылся фестиваль «Торжество металла». Своё мастерство показывали кузнецы со всей страны.

Калужанин Владимир ЖУРАВЛЁВ уже не первый раз представляет наш регион на подобных мероприятиях. Ему нравится делать городские объекты.

В Калуге его работы тоже есть - часы «Дама с зонтиком» на Театральной площади, люстра Чижевского в сквере возле горуправы, столб-указатель городов-побратимов и партнёров возле Гостиных рядов.

Владимир состоит в Гильдии кузнецов России, там объявляют о разных мероприятиях, которые проходят по всей стране, предлагают поучаствовать.

Три года назад в центральном парке Симферополя установили кованную карту России, которую делали 98 мастеров. Владимир Журавлев тогда привез в Крым кусочек Калужской области, поместил на нём музей Истории космонавтики и памятник 600-летию Калуги, что на въезде в город.

А теперь кузнецы собрались в Туле, чтобы вместе сделать огромный самовар. Можно сказать, приехали сюда со своим самоваром.

Владимир Журавлёв всегда с радостью берётся за городские объекты.

В виде вазы с цветами

Два дня над огромным арт-объектом «колдовали» 30 кузнецов из 15 регионов. Были мастера из Санкт-Петербурга, Московской области, Крыма, Донбасса, Татарстана, Рязанской, Ярославской, Ивановской, Брянской, Орловской, Ульяновской, Калужской, Липецкой, Саратовской и Тульской областей.

Кузнецы говорят. что собирать самовар было не слишком сложно.

- Арт-объкт был собран из многих элементов, которые кузнецы изготовили у себя в мастерской. Я взял на себя семь кованых цветков (три их них - ирисы). Потому что выглядел самовар, как ваза с цветами, - рассказывает Владимир. – Фестиваль шёл два дня.

В пятницу в 9 утра мы приступили к работе и весь день без перерыва, до 9 вечера собирали самовар. Надо было что-то доковать, доварить. И ещё вся суббота на него ушла.

Вниз, в подставку самовара, положили камни, на которых гости и участники фестиваля написали свои пожелания. А верх наполнили цветными яркими камушками. И цветы, которые мы делали, украсили такими же цветными камнями – желтыми, красными, синими.

На камнях, которые потом положили в самовар, любой гость праздника мог написать своё пожелание или просто какие-то добрые слова.

Самовар почти готов, осталось установить цветы.

Кованый самовар, высотой 2,5 метра, кузнецы торжественно передали в дар Туле. Его установят в кузнечной слободе ремесленного двора «Добродей», как символ гостеприимства.

С тульским размахом

На фестиваль в Тулу Владимир приехал с семьей – женой Натальей и младшим сыном 4-летним Вовой.

- Всех участников фестиваля организаторы разместили в гостинице в центре города, очень удобно было добираться, да и просто погулять по городу, – говорит Наталья. – Фестиваль проходил с размахом.

Было много стилизованных площадок: реконструкции исторических сражений, выставка народных костюмов, выставка самоваров и чемпионат по скоростному кипячению, площадка с огромными плетеными из сена фигурами, мастер-классы, квесты, световое представление «Магия огня» и концерт.

Выставка самоваров. И все - в рабочем состоянии.

Фольклорные группы зажгли в Туле.

- Очень понравились выступления современных фольк-групп. Классные аранжировки! Вовка-младший даже затанцевал. И, конечно, на каждом шагу - тульские пряники, белёвская пастила, чай. Пряниками с разными начинками можно было объесться!

Кузнецы работали на Казанской набережной, здесь проходила и выставка скульптур из металла, и мастере-классы по художественной ковке.

На праздники каждый мог попробовать себя в кузнечном деле.

- Меня больше всего поразили работы художника Валентина ВОРОБЬЕВА из Красногорска. Он - потомственный кузнец в третьем поколении, у него даже есть свой частный музей «Железное царство», - показывает нам фото Наталья. - Очень крутой мастер! Выставлялся в парижском Лувре, в Лондоне. Потрясающие вещи делает! Настолько оригинальная и тонкая работа

Работы кузнеца Валентина Воробьёва.

Кузнец из Крыма Раим МИНАЕВ приготовил для гостей фестиваля плов.

- Весь день мы были на ногах, - говорит Наталья. - По вечерам гуляли по набережной. Жаль, что в Калуге пока такой нет. Приходили в гостиницу и в 10 вечера и вырубились от усталости.

Фото с оленем

На фестивале «Торжество металла» кузнецы креативили и демонстрировали своё мастерство. Выставляли, и изящные миниатюры, и большие скульптуры, и инсталляции. Можно было увидеть динозавра, робота, музыканта, паровоз. И железного оленя, которого привез Владимир Журавлёв.

Калужский олень пользовался популярностью.

- Я привёз то, что в данный момент делаю для частного заказа – это композиция «Сказочный лес». Там будет семья: папа, мама, оленёнок и фрагменты леса. Она - в процессе, - поясняет Владимир. – Фото-зона с оленем была нарасхват. Гости праздника сразу обступили его, фотографировались с ним, обнимали, гладили.

Такие фестивали интересны, и зрителям, и, нам, мастерам, потому что собираются единомышленники, можно, и работы других посмотреть, и свои показать.

На всех мероприятиях Владимир Журавлёв - всегда с флагом Калуги.

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