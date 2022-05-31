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В Калуге за 10 дней подорожали соль и бананы, а дешевеют яйца и собачий корм

Владимир Кравчук
Опубликовано: 31.05.2022 19:00 0 353
В Калуге за 10 дней подорожали соль и бананы, а дешевеют яйца и собачий корм

После резкого взлета цен в российских магазинах прошло уже больше трех месяцев. Курс доллара с того момента откатился. А вот уменьшения цен калужане явно не ждут и иногда даже не замечают.

Но стоимость некоторых товаров постепенно снижается. Хоть для большинства калужан этого и не видно.

В нашем телеграм-канале мы спросили у наших подписчиков: «Заметили ли вы снижение стоимости продуктов в мае?»

Больше 75 процентов из опрошенных боятся заходить в магазины. Видимо, слишком злые и сердитые в них цены.

Только пятая часть опрошенных считает, что цены уменьшились, но на их взгляд все равно они значительно выше, чем были три месяца назад. 

Три человека из наших подписчиков видят заметное уменьшение цен. Такое же количество счастливых людей просто не считают деньги.

Проголосовать можно в нашем телеграм-канале

Мы же продолжаем мониторить цены в продуктовых магазинах Калуги. На этот раз сравним, как поменялась стоимость товаров за последние 10 дней. 

На фото слева представлены цены продуктов по состоянию на 30 мая, справа - 20 мая.

Колбаса за последние 10 дней подешевела на 10 процентов.

Яйца стали стоить практически на 20 процентов дешевле. 

Сахар незначительно, но подешевел. 

Цена на туалетную бумагу сдвинулась с мертвой точки. Жизненно важная продукция стала дешевле.

Майонез также подешевел на 10 процентов.

Цена на картофель в некоторых магазинах снижается.

Корм для собак дешевеет последний месяц (слева - цена 30 мая, посередине - 20 мая, справа - 28 апреля).

Бананы за месяц подорожали (слева направо - 30 мая, 20 мая, 11 мая, 28 апреля).

Соль дорожает в течение последнего месяца (слева направо - 30 мая, 20 мая, 11 мая, 28 апреля).

Детское пюре за десять дней также прибавило в цене (слева - 30 мая, справа - 20 мая).

И в заключение, презервативы резко скакнули вверх.

Уважаемые калужане, а как по вашим ощущениям изменились цены в наших магазинах? Расскажите об этом в комментариях.

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 31.05.2022 19:00 0 353
Тэги: цены мониторинг общество
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