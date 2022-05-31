На планерке Дмитрия Денисова: купальный сезон, ремонт дорог и ответы калужанам

В понедельник, 30 мая, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

На национальные проекты Калуга получит 4,6 миллиарда рублей

Первая часть рабочего совещания была посвящена национальным проектам, которые реализуются на территории областной столицы. Калуга участвует в шести из тринадцати нацпроектов.

Объем финансирования по сравнению с 2021 годом вырастет в два с половиной раза. Калуга получит на национальные проекты более 4,6 миллиардов рублей.

По словам начальника управления экономики и имущественных отношений Владимира ВАСИНА, в рамках проекта «Демография» будут выделены средства на поддержку семей и на модернизацию инфраструктуры спортивных школ «Темп» и «Вымпел».

Национальный проект «Жилье и городская среда» поможет расселить 212 помещений в 28 домах, признанных аварийными.

- Мы наблюдаем двухкратный рост по количеству объектов и почти полуторакратный рост по площади и количеству помещений, которые мы расселяем, — подчеркнул Владимир Васин.

Также планируется реконструкция дорог. Северный получит новое транспортное сообщение с окружной. Продолжается благоустройство набережной Оки.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Калуге капитально отремонтируют 12 площадей и улиц общей площадью 78 тысяч квадратных метров. В 2021 году в этот нацпроект попали только шесть объектов.

- По национальному проекту «Экология в этом году заканчиваются работы по реконструкции полигона ТБО в Калуге и работа с отводом ручья на территории полигона, - отметил Владимир Васин. - Что касается национального проекта «Здравоохранение», то здесь мы говорим о создании единого цифрового контура, дооснащении шести ФАПов, развитии экспорта медицинских услуг, переоснащении для лечения онкологии областного диспансера и капитальном ремонте двух поликлиник и четырех больниц.

В Калуге появится еще один кванториум.

По нацпроекту «Образование» в 2022 году будет открыт кванториум в школе №44 и построена школа на улице Ермоловской.

Благодаря проекту «Культура» в областной столице модернизируют три детских школы искусств.

Как отметил начальник управления экономики и имущественных отношений, на данный момент ведется работа по интеграции Калуги в нацпроекты «Туризм и индустрия гостеприимства», «Цифровая экономика», «Наука и университеты», а также в нацпроекты, направленные на развитие малого и среднего бизнеса, международной кооперации, экспорта, производительности труда.

- Национальные проекты реализуются в соответствии с указом Президента, - отметил городской голова Дмитрий Денисов. – У национальных проектов есть конкретные цели, существуют определенная система показателей. Мы на регулярной основе отчитываемся о проделанной работе. Каждая копейка, которая поступает в доход местного бюджета, расходуется строго в соответствии с действующим законодательством для достижения целевых показателей. Они очень просты – это люди, их благополучие, рабочие места, квадратные метры жилья, уровень благосостояния и здоровья.

Калужане узнали, где смогут безопасно плавать в 2022 году.

Калужане смогут отдохнуть на воде в трех местах

К лету в Калуге подготовили три зоны отдыха у воды с пляжами. Об этом рассказала заведующая отделом по организации защиты населения Наталья ЕГОРОВА.

Роспотребнадзор купаться разрешил на территории Яченского водохранилища, Андреевского карьера и Лаврово-Песочни. Там очищены водоемы и берега, обустроены детские площадки и кафе.

Пляжи прошли освидетельствование.

Также уже определен список из 16 мест, где купаться запрещено:

Ока у Гагаринского моста,

Ока у Пучковского моста,

Ока на Воробьевской переправе,

Ока на Некрасовской переправе,

Ока в районе КЭМЗ,

Пуховский пруд,

Пруд в Ольговке (жилой комплекс «Малиновка»),

Пруд в Ольговке (район ул. Тарутинской, 202а),

Канищевский пруд (район ул. Усадебной, ул. 2-й Клубничной),

Пруд в Бушмановке (район нефтебазы),

Яченский карьер (район Подзавалья),

Пруд Карпятник (район Яченского водохранилища, Калужский бор).

Яченское водохранилище в местах, не оборудованных для купания,

Андреевский карьер в местах, не оборудованных для купания,

Озеро в Лаврово-Песочне в местах, не оборудованных для купания.

Водоем охотничье-рыболовной базы Рождественские пруды в местах, не оборудованных для купания.

В городской управе напомнили, что купание в неустановленных местах может грозить штрафом до 20 000 рублей.

- Городские власти ничего дополнительного, что есть в федеральном законодательстве, не требуют. Мы живем на территории РФ, и обязаны соблюдать законы РФ. Уважаемые калужане, наша задача предупредить и проконтролировать соблюдение обязательных требования, - сказал Дмитрий Денисов. – Если хотите купаться, то это надо делать в установленных местах, где оборудованы пляжи. Там есть спасатели, которые будут наблюдать за вашим отдыхом на воде. Они обеспечат минимизацию рисков при купании.

В Калуге улицу Кутузова частично перекроют 4 июня.

Дорожные работы идут по плану

- В воскресенье, 29 мая, на Площади Старый торг мы начали укладку выравнивающего слоя, - сказала руководитель Службы единого заказа управления городского хозяйства Татьяна АРЕН. – Планируем продолжить свою работу, будем двигаться по улице Кутузова. Также займемся устройством бортового камня и тротуаров.

По словам Татьяны Арен, по улице Баррикад завершаются работы по укладке плитки.

Руководитель Службы единого заказа управления городского хозяйства отметила, что планируется работа с асфальтом, но погодные условия зачастую это сделать не позволяют.

- Урываем теплые и сухие дни и работаем. Все у нас по плану, - сказала Татьяна Арен.

В конце планерки традиционно Дмитрий Денисов ответил на три десятка вопросов калужан, которые они написали к анонсу планерки.

На этот раз калужан волновали темы дорожного строительства, спортивных площадок, переноса мусорных контейнеров и работы управляющих компаний,

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