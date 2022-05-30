Спортивные итоги мая: победы футболистов, новая хоккейная команда и безнадега в других видах спорта

Май выдался успешным для калужских футболистов. Наши спортсмены побеждали как на юношеском, так и на взрослом уровне.

Привычно порадовали и волейболисты из Обнинска.

А вот других значимых побед представители олимпийских видов спорта в нашем регионе не добились.

«Калужский перекресток» рассказывает о главных спортивных достижениях калужан в мае.

Ставка на молодежь

Футбольный сезон в России подходит к своему логическому завершению. Для калужских профессиональных клубов он получился не самым успешным.

Осенью 2021 года обе наши команды провалились в Футбольной национальной лиге-2. Обнинский «Квант» достаточно ожидаемо не смог продолжить борьбу за медали. А футбольный клуб «Калуга» провел один из самых худших отрезков в своей истории.

В итоге наши команды весной стартовали в утешительном турнире за 13-22 места.

Игра, которую в последнее время показывают футболисты из Калуги, обнадеживает. «Космонавты» в девяти проведенных матчах выиграли семь, сыграли в одном поединке вничью и единожды проиграли. Весной «Калуга» стала лучшей в утешительном турнире. «Квант» же в мае своих болельщиков не порадовал. Обнинцы свели два матча вничью, в еще двух поединках уступили.

Зато радуют своими успехами наши юные футболисты. Команда, составленная на базе воспитанников спортивных школ «Калуга» и «Торпедо», провела два матча в новом для себя турнире.

Юношеская футбольная лига «Центр» объединила под своими знаменами 18 сборных, представляющих Брянск, Владимир, Воронеж, Иваново, Калугу, Кострому, Курск, Липецк, Муром, Орёл, Подмосковье, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тулу, Шебекино и Ярославль.

Калужские игроки 2007 года рождения уже успели обыграть орловских «Русичей» и курский «Авангард».

Калужане осенью впервые начнут играть в Юниорской хоккейной лиге.

Новый хоккейный уровень

А вот в хоккее о профессиональном уровне Калужской области остается только мечтать. Региональные спортивные школы работают в этом виде спорта уже достаточно давно, а вот их выпускникам после получения профильного образования деваться просто некуда.

Сейчас в Калужской области пять спортшкол с отделениями хоккея, в которых занимаются более 1000 детей.

2022 год может стать переломным для регионального хоккея. В Калуге решили создать областную юниорскую команду. Причем, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Она будет представлять наш регион в Юниорской хоккейной лиге Регион «Центр» уже в сезоне 2022-2023, - рассказал глава региона. - Возможность соревноваться с лучшими спортсменами ЦФО – это новые спортивные цели, новый уровень подготовки спортсменов и квалификации тренеров. Костяк нашей юниорской сборной составят воспитанники спортшколы «Космос» 2005 – 2006 годов рождения, он будет усилен лучшими спортсменами региона.

Домашние матчи будут проходить во Дворце спорта «Центральный» в Калуге. Интересно, пойдет ли в Калуге болельщик на хоккей?

Обнинские волейболисты продолжают завоевывать медали на чемпионате России.

Пляжные медали

В классическом волейболе наступила пауза. А вот в пляжной разновидности этого вида спорта турниры проходят один за другим. Правда, российских спортсменов не пускают на этапы Кубка мира. От этого соревнования внутри страны стали только интереснее.

Например, в чемпионате России принимают участие призеры Олимпийских игр в Токио Олег Стояновский и Вячеслав Красильников. В женском турнире победы штампуют уроженка Обнинска Светлана Холомина и Надежда Макрогузова, которые также представляли Россию в Японии. Девушки сейчас выступают за столичное «Динамо».

Волейболисты клуба «Обнинск» также в мае не остались без наград. Наши спортсмены Дмитрий Веретюк и Игорь Величко на пятом этапе чемпионата России по пляжному волейболу в Анапе выиграли бронзовые медали.

Плавательный регресс

С 22 по 26 мая в Пензе проходило первенство России по плаванию среди юниоров 17-18 лет и юниорок 15-17 лет. В течение пяти дней около 800 юных пловцов из более 60 регионов России разыграли 42 комплекта наград.

В этой возрастной категории пловцы из Калужской области завоевали только одну медаль.

Бронзовую награду выиграл воспитанник обнинской спортивной школы «Олимп» Максим Козырь. Он занял третье место на дистанции 800 метров вольным стилем.

Максим также выступал еще в одном финале. Для всех остальных пловцов из Калужской области турнир прошел даже без намека на медальные шансы.

Медали в других видах спорта

Спортивные итоги с каждым месяцем подводить все сложнее. Успехов на серьезных соревнованиях, особенно по олимпийским видам спорта, у калужан крайне мало.

В легкой атлетике медалей на первенствах и чемпионатах России мы в этом году не дождемся. Даже попадания в десятку тяжело ожидать.

В боксе на первенстве России мелькают ребята из Калужской области, но наград пока нет.

В борьбе, несмотря на большое количество турниров в мае, наших спортсменов нигде не видно.

Так что приходится с трудом находить успехи калужан. Вот, например, на всероссийских соревнования по гребному спорту «47-я Майская регата» в Нижнем Новгороде за медали боролись 388 участников из 13 регионов.

Сергей Иванов выиграл серебряную медаль в Нижнем Новгороде.

Команда Калужской области была составлена из девяти спортсменов - воспитанников школы по гребному спорту Вячеслава Иванова. Один из них добрался до пьедестала почета. Сергей Иванов занял второе место и завоевал серебряную медаль.

В Ярославле 15 мая завершились соревнования по спортивной гимнастике второго этапа летней Спартакиады учащихся России. За медали на различных снарядах сражались около 200 участников из 11 регионов Центрального федерального округа.

Воспитанник обнинской школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной Александр Васильев выиграл золотую медаль в многоборье.

Сборная Калужской области также завоевала серебряную медаль. В состав команды входили Михей Ефимов, Филипп Сергейчиков, Александр Василев и Иван Кошелев.

Калужские гимнасты выступят в финальных соревнованиях летней Спартакиады учащихся России. Они пройдут в Чебоксарах с 19 по 26 июня.

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