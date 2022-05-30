Жителя Калужской области оскорбили, унизили и избили на передаче «Мужское/Женское»

Проснуться на утро знаменитым мечтают многие, но мало кто задумывается об оборотной стороне славы.

Нашего земляка Михаила Ушаткина из города Балабаново Калужской области знает, наверное, вся страна. Прославила парня передача «Мужское / Женское» Первого канала. После участия в ней уже более двух лет мужчина не может, без преувеличения, отмыть свою репутацию.

Итак, садитесь поудобнее и готовьте попкорн, увлекательный сериал о провинциальной жизни начинается.

Любовный треугольник

Михаил Ушаткин принимал участие в передаче «Мужское / Женское» дважды. Для тех, кто не смог насладиться зрелищем лично, краткий обзор сюжета.

В выпуске от 04.03.2020г. под названием «Санта-Барбара» зрители увидели настоящий мексиканский сериал про многодетную мать Елену Ушаткину.

В студии Первого канала она встретилась со своими мужчинами. Один из них Руслан Бученков, её бывший гражданский муж и отец шестерых детей, которого она бросила ради второго, на этот раз законного, супруга Михаила Ушаткина. Суть проблемы их семейных разборок заключалась в том, что Михаил, по словам представителя опеки Венеры ЛАПШИНОВОЙ, писал на неё жалобы, а она была вынуждена оправдываться и доказывать, что хорошая мать.

Своего законного супруга женщина считает альфонсом. Она предполагает, что женился он на ней вовсе не по любви. После ЗАГСа ему скостили уголовное наказание за кражу до условного срока, а также мужчина может пользоваться льготами и пособиями, причитающимися многодетным матерям-одиночкам, и не работать. Ведь у всех детей Елены в свидетельстве о рождении в строке «отец» стоит прочерк.

После долгих разборок со ссорами и драками прямо в эфире Первого канала, женщина заявила о своём твёрдом решении вернуться к отцу своих детей Руслану и больше никогда не встречаться с Михаилом. Руслан же признался, что всегда ей всё прощал, и этот раз не станет исключением.

Итак, счастливая семейная пара снова вместе и с голубого экрана всё выглядит довольно романтично, но так ли это на самом деле?

Телеобман

Нашей редакции Михаил Ушаткин признался, что его обманом заманили на Первый канал. Он думал, что жена таким способом решает вопрос с аварийным жильём и совершенно не ожидал обвинений с её стороны.

- Моя супруга, Елена Ушаткина, как многодетная мама, обратилась по поводу аварийного дома в Калугу на «Ника ТВ», а они уже походатайствовали на Первый канал в «Мужское / Женское», - рассказывает нам Михаил. - Я официально был с ней расписан. Ко мне приехали журналисты и попросили поддержать мою жену в вопросе с аварийным жильём. До этого я с ней поссорился, и мы жили раздельно. Я ответил, что поддержать могу и помириться не против, а так… я больше ничего не могу им сказать. А на передаче это всё перевернулось. Сделали шоу. Честно говорю, я ничего не знал о том, что там будет. И что там подруги её будут вот эти цыгане… я, вообще, ничего не знал. Я уже узнал только на передаче. В интервью я им сказал, что администрация Боровского района бездействует. И всё.

Михаил Ушаткин.

Мужчина, действительно, выглядел обескураженным, когда на него посыпались обвинения в избиении Елены, в алкоголизме, наркомании и отсутствие желания содержать семью. Женщина утверждала, что при разводе муж требует вернуть ему сапоги и духи, подаренные ранее. Этими-то сапогами подруга Елены, Раиса Бойкова, и избила его прямо в студии.

- В этой передаче много клеветы, много оскорблений, - возмущается Михаил, вспоминая тот день. - Они называли меня наркоманом, бесплодным. Гордон обращался ко мне, как к Машеньке. Я не знаю, почему опека так начала себя вести на первой передаче. Они её хорошо знают… А на самом деле это всё не так, понимаете.

И снова в морду

После запиcи программы шокированному Михаилу заплатили и отвезли домой, а на следующий день началась проверка.

- 4-го показали передачу «Мужское / Женское», а 5-го меня вызывал следственный отдел Боровского района – рассказал нам мужчина. - Я давал объяснения по поводу истязания её, как она там меня оговаривает в средствах массовой информации. Полиция не нашла состава преступления. Нет у неё никаких доказательств, нет у неё ни освидетельствования, ничего у неё нет.

Но на этом Елена не успокоилась. В подпитии она звонила Михаилу по ночам, умоляя о встрече и прося прощения. Но Михаил, уже наученный опытом общения с супругой, не растерялся и начал собирать на неё компромат. Записи телефонных разговоров с Еленой он предоставил в редакцию программы «Мужское / Женское». Материала хватило на новый выпуск.

Передача под названием «Санта-Барбара 2» не заставила себя долго ждать. Аккурат в последний день марта 2020 года вся страна узнала о новом повороте событий в этом бушующем нереальными страстями любовном треугольнике.

В этот раз не только ведущие, но и подруги Елены, те самые цыгане, как их называл Михаил, выступили уже на его стороне. Вот, правда, Михаила опять избили. На этот раз отец его пасынков Руслан. Охрана их еле растащила.

Но зато и Руслана разоблачили. Оказалось, что за время разлуки с гражданской женой и детьми, у него появилась новая девушка и даже есть новорождённый ребёнок, всё с тем же прочерком в строке «отец», как у остальных его детей. А ведь им с Ленкой к этому времени успели предложить дом в Саратовской области, в который они почему-то не спешат переезжать.

Сама же Елена Ушаткина с гордостью призналась в том, что беременна. По словам женщины, с Михаилом детей не получалось, а с Русланом сразу же…

Елена Ушаткина.

Суд да нет дела

Казалось бы, на этой высокой ноте можно было бы и закончить, но задетые за живое честь и достоинство Михаила не давали ему покоя, и мужчина обратился в суд. Сначала он предъявлял претензии к Александру Гордону и Юлии Барановской, потом к отцу Руслана, потом… В общем, целую кучу судебных исков и ответов на них мне пришлось изучить в процессе подготовки этой статьи.

- Я предоставил все справки. От врача, что у меня нет никакого бесплодия, от нарколога, что у меня нет наркомании. Я всю жизнь работаю водителем, - возмущается Михаил. - Это всё враньё, всё публичная клевета. Видите, как они хитро сделали, сначала договор подпишите, а потом уже передача была. А когда я договор подписывал, я не знал, что там будет твориться. Я подал о защите чести и достоинства в наш Боровский районный суд, они отказали в удовлетворении иска, сославшись на договор. А договор не должен лишать меня права на защиту в суде. Этот договор нарушает мои права.

Руслан и Михаил дерутся на передаче.

Мария Копылова, новая гражданская жена Михаила, полностью на его стороне.

- Он никогда руку не поднимал на меня, никогда не избивал, - заявляет женщина. – Мы два года уже вместе. После разрыва с Еленой он стал жить со мной. Работает, не пьёт, всё делает.

В какой бы суд Михаил не обратился, везде отказ. В компенсации морального вреда – отказ, в возбуждении уголовного дела – отсутствие события преступления. А как же Конституция и Уголовный Кодекс Российской Федерации? Неужели в нашей стране можно безнаказанно вот так публично, на Федеральном канале оскорблять и избивать граждан?

В поиске ответов на эти вопросы, мы обратились за консультацией к специалисту. Практикующий юрист, опытный телеэксперт Анастасия БИЛЯЛОВА сразу встала на сторону Михаила.

- В выпуске передачи «Мужское / Женское» («Санта-Барбара – 1») от 04.03.2020 ведущие программы начали предвзято относиться к герою программы и формировать у зрителей негативное отношение к нему еще до показа полной картины, фактов его некорректного поведения, - сделала вывод Анастасия Билялова, ознакомившись с делом. - Более того, в выпуске не были предоставлены подтверждения таких фактов.

Все выводы ведущими сделаны только со слов. Утверждения о побоях и показ стен, вымазанных чем-то красным, не имеют под собой основы, так как, насколько это было озвучено, героиня не обращалась в полицию, - продолжает специалист. - Собранные волосы в студии после драки, предположительно принадлежавшие подруге героини, не подтверждают домашнее насилие, как сказала ведущая. На записи отчетливо видно, что герой защищался от ударов, удерживая женщину за кофту, а не таскал её за волосы. Утверждения о корыстной цели брака для героя также могут являться домыслами, порочащими честь и достоинство героя, а цель брака для героини с шестью детьми от другого мужчины не озвучивалась. То есть имело место однобокое повествование, формирующее негативное отношение к герою у зрителя.

Александр Гордон назвал Михаила «Скотиной» и «Машенькой» не в шутливой форме, а чтобы унизить с первых минут сюжета, что недопустимо. Ведущий не имел оснований для такого обращения. Вся передача была направлена на травлю героя, у зрителей уменьшилась возможность сформировать свое мнение о ситуации, так как некоторые люди внушаемы и легко принимают чужую точку зрения.

По мнению юриста, Михаил вполне может рассчитывать на компенсацию морального вреда за публичную клевету в средствах массовой информации. Размер компенсации определяет суд. Для ответчика же за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

В заключение, Анастасия посоветовала Михаилу нанять хорошего адвоката, если ещё не поздно, а не подавать бесконечные иски в суд, предъявляя претензии к разным ответчикам. Дело в том, что его самого могут обвинить в сутяжничестве и отказать в рассмотрение обращения.

- Я жду опровержения, - уверяет Михаил Ушаткин. – Мне, конечно, заплатили на ТВ. Но с таким позором, я не хочу даже этих денег. Понимаете? То, что там оклеветали и оболгали, унизили, избили. Это вообще за рамки выходит. Я не хочу судиться. Зачем мне это надо? Я хочу, чтобы извинились передо мной и сказали, что это всё не правда. Хочу спокойно жить со своей девушкой и спокойно работать. Всё!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.