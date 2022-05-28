Дети закончили школу и уезжают из дома: психолог Екатерина Ленёва рассказала, как родителям их отпустить и не сойти с ума

В школах прозвенели последние звонки, скоро многие дети уедут учиться в другие города и покинут родительский дом.

И вроде бы всё хорошо, и мы желаем детям только счастья. Но дома сразу становится как-то пусто и тоскливо. Как привыкнуть жить без детей?

Сегодня об этом мы поговорим с калужским психологом Екатериной ЛЕНЁВОЙ.

Дети как проект

- Екатерина, почему после того, как дети повзрослели и уехали, испытываешь чувство ненужности и одиночества?

- Тема выросших детей и опустевшего гнезда всегда волновала, волнует и будет волновать родителей. Она непосредственно касается самоидентичности. Главный вопрос в жизни каждого человека: кто я?

Если вы отвечаете на него всего одним словом, например - мама или папа, то обречены на потерю смысла жизни, когда ваших детей не будет рядом.

Если вся ваша жизнь завязана на какой-либо одной роли: родитель, или специалист в какой-либо области, или муж (жена) и так далее, то вы рискуете впасть в глубокую депрессию, потеряв возможность реализации.

Ведь мы живём в нестабильном мире, где нет никаких гарантий. И не можем рассчитывать на то, что однажды не превратимся из молодых и нужных родителей в «предков» и «стариков», а незаменимыми специалистами вообще являемся крайне недолго, нас легко замещают молодые и энергичные.

Чего уж ждать от тела, которое после 40 лет стремительно меняется и ежедневно подкидывает сюрпризы, и вот уже маячит пенсия и потеря своего статуса привычного и значимого…

Ну найдите хотя бы одного человека на планете, который смог бы избежать этого естественного течения жизни. И мы не станем исключением.

- Родители постоянно вкладывают в детей свои ресурсы и, конечно, же, хочется отдачи.

- В наше время дети часто воспринимаются как своеобразный проект, в который родители инвестируют всё, что у них есть и даже больше в расчёте на крупные дивиденты, быстрый возврат вложенного и статус суперродителей, которые вырастили супердетей.

И дети в этом случае дети являются средством для достижения своих суперцелей. Они, как пешки в чужой игре, которые не могут сами сделать ни шагу, как марионетки, которые без кукловода неподвижны и безвольны.

И внешне такая семья выглядит вполне успешной. Со стороны кажется, что дети живут в райских условиях, перед ними открыт весь мир.

Но именно в этих семьях чаще всего дети страдают психическими расстройствами, потому что, они лишены детства, являются просто маленьким колесиком, вращающим огромный механизм.

Токсичные родители

- Откуда берутся токсичные родители, и как это потом отразится на ребенке?

- Опека и контроль, которыми мамы, не только мамы, но и папы изводят своих взрослых детей, начинаются задолго до этого, примерно в дошкольном возрасте самих родителей.

В своё время они не смогли здраво и гармонично сепарироваться от своих мам и пап, и их сценарий бессознательно сложился, как борьба с опасным миром, где всегда нужно быть в поле зрения друг друга и стоять плечом к плечу, где нельзя ни на минуту расслабиться.

Из таких детей вырастают тревожные и созависимые люди, которые, будучи взрослыми, также воспитывают своих детей и передают им свою картину мира.

Сейчас мир во многом разделился на крайности это коснулось и отношений в семье. На одной стороне – гиперлюбящие и гиперопекающие семьи и полное попустительство и равнодушие - на другой.

Я знаю такие примеры, когда родителям уже за 50, детям за 20 и за 30, и внешне они невероятно дружные и любящие, все ежеминутно заботятся друг о друге. На первый взгляд кажется - полная гармония и счастье.

Но сыновья не стремятся выйти из родительской семьи для создания собственных семей. Слияние с родителями настолько плотно, им так комфортно, что это уже стирает межличностные границы. В такой семье невозможно вырастить сильную автономную личность.

Эти молодые люди хотят жениться, и мама с папой не против, но как-то так складывается, что ни одна девушка не может вписаться в их систему ценностей.

Семья настолько закрыта, что ни один человек со стороны туда не может проникнуть, чтобы стать её членом. Едва у старшего сына появляется женщина, мама тут же заболевает, у папы случаются проблемы на работе, и помощь детей становится необходимой, личная жизнь уходит на второй план.

Обратная сторона медали - мама слишком рано оторвала от себя ребёнка, когда он ещё не был готов. Она вышла на работу и отдала сына в ясли, или оставила дочку с няней, которая совсем не похожа на маму.

Ребёнок долго плакал, боялся, мучился, но, конечно, приспособился и выжил. Однако доверия уже нет. Постепенно мама станет не важной, лишней и чужой.

А когда ей захочется внимания взрослого сына или дочери, она будет получать примерно тоже самое, что давала ребёнку в детстве, то есть - сиделку, дом престарелых, или в лучшем случае деньги.

Нет ничего удивительного: мы вырастаем с тем, что в нас вложили родители, и только это мы можем отдать им обратно. Мы не можем дать то, чего у нас нет.

- Некоторые мамы требуют от своих детей постоянных звонков и чуть ли не ежеминутного отчёта, где был, что делал. Чем опасна привычка всё в жизни контролировать?

- Постоянный контроль - удел невротической личности. Это успокоение тревожных людей. Но, к сожалению, мало помогает, тревога не ослабевает, наоборот, растёт и расцветает.

Выход один: принять нестабильность жизни, допустить вариативность и отказаться от завышенных ожиданий и требований. Это непросто и небыстро, это многолетние установки и убеждения, это - картина мира, которая часто усложняет жизнь и корректируется только в личной психотерапии.

Есть ещё важный момент, про который хочется сказать. Внутренняя психологическая незрелость и стремление в зависимости от более сильного, как отголосок незавершенной сепарации, всю жизнь преследует многих взрослых людей.

Часто мы можем встретить зрелую или даже пожилую женщину, по виду и поведению напоминающую ребёнка, это такая не повзрослевшая девочка, которая любит жеманство, яркие наряды, любит привлекать к себе внимание, особенно самостоятельных и независимых мужчин.

В детстве этот тип женщин живет в тесной созависимости с родителем, позже переходит в зависимость от мужа, а потом плавно перетекает под опеку детей. Такие мамы растят себе качественную прислугу, опекуна или спонсора.

И в старости упрекают детей тем, что они всю жизнь отдали им и теперь их обязанность посвятить себя родителям. Часто эта манипуляция срабатывает. Но, повторюсь, эти родители только внешне зрелые, внутри ими руководит незрелая детская часть, не умеющая о себе позаботиться.

Поэтому главная рекомендация для всех родителей: помните о том, что дети - не ваша собственность, не продолжение вашего тела и вашей личности, это отдельная автономная личность со своей судьбой, характером и интересами.

Постарайтесь об этом помнить и давать этой личности свободу для самовыражения, отпустить ребёнка, позволить ему жить собственной жизнью, совершать свои ошибки, получать свой опыт, развиваться. И тогда ваши отношения будут на взрослом уровне – уважительными, гармоничными и достойными.

Нам свойственно удерживать привычное

- Уход из дома детей влияет на отношения между супругами? В это время чаще происходят разногласия, разводы?

- Как только мы что-то теряем, чувствуем себя обделённым, нам хочется определить виноватого. Искать причину внутри себя крайне сложно и непривычно, этому надо учиться. Легче всего найти виноватого - в ближнем: в супруге, в родителях или детях.

Если мы говорим о супружеской паре, которая вырастила детей, а они покинули семейный дом, то одиночество и чувство покинутости вызывает тревогу, появляются безысходность, бессмысленность.

И этот негатив выливается, как говорится, с больной головы на здоровую. Ещё хуже, если в семье оба родителя чувствуют подобное, тогда теряется то, что цементировало отношения, начинаются ссоры. Смысла терпеть и искать компромиссы не остаётся, иногда дело доходит до развода.

- Как же пережить этот период максимально спокойно?

- Выход один: искать себе дополнительные роли и способы самореализации ещё до того, как дети уйдут из семьи и создают собственные семьи.

Нам свойственно удерживать все привычное и удобное, любое смена обыденной деятельности вызывает в нас раздражение, забирает много энергии, мозг сопротивляется всему новому, это вызывает усталость и гнев.

Нам очень хочется статичности, постоянства и гарантий. То есть, того, что в жизни нет, вот и цепляемся за эту иллюзию, портим нервы себе и друг другу.

Помните о том, что стабильность равноценна смерти, там, где нет движения, где всё статично и постоянно, нет жизни. Жизнь предполагает постоянное изменение и вариативность. У вас всегда есть выбор: стремиться к жизни или к смерти - решать вам.

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