Будущий генерал неудачно женился и сбежал от жены в армию

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Глава рода генерал, писатель Иван Никитич СКОБЕЛЕВ был весьма интересной личностью. Он участвовал в турецкой войне, битве с Наполеоном, войне со Швецией, имел множество наград. На его счету - более двадцати боёв и сражений. Был серьёзно ранен, лишился руки.

Сын Скобелева - Дмитрий и внук Михаил тоже дослужились до звания генерала.

Жили небогато

Родился Иван Никитич 2 июня 1778 г. (в документах указывается то 1777 год, то 1778). в деревне Новиковка Симбирской губернии. Его отец был небогатым сержантом-однодворцем, и умер, когда Иван был ещё маленьким.

Мать Скобелева, Татьяна Михайловна, по одним сведениям, происходила из дворянского рода КОРЕВЫХ, а по другим - была простой неграмотной крестьянкой. Жили они очень бедно. Набожная женщина воспитывала сына в строгости.

Некоторые краеведы рассказывают любопытную историю, якобы в 16 лет Ивана Никитича женили на купеческой дочери Капитолине Павловне ЗАБОРОВОЙ, не спрашивая на то его согласия. И от этого брака к генералу перешло имение в селе Спасском (Заборово) Рязанской губернии.

Однако брак не заладился, характер у молодой жены был «крутой и властный». И по легенде, Иван Никитич сбежал от неё в армию, не смотря на то, что в семье родился сын Владимир. Но никаких документальных сведений об этом нет. А имение Заборово появилось у генерала только в 1830 году.

Остался без руки

На военную службу Скобелев поступил простым солдатом в Оренбургский 1-й полевой батальон и был на хорошем счету у начальства, отлично зарекомендовав себя. На молодого офицера обратил внимание генерал Раевский и предложил ему перейти в его корпус.

В боях Скобелев отважно сражался. Но потом получил серьёзные ранения. В одном из сражений ему оторвало два пальца правой руки, раздробило третий, кроме того, он был сильно контужен.

После этого Иван Никитич «был уволен по прошению от службы, за ранением и увечьем с мундиром и пенсионом полного жалованья» в чине капитана. Жил в Санкт-Петербурге и работал полицейским приставом.

Однако уже в 1812 году Скобелева назначили адъютантом фельдмаршала Кутузова. А вскоре он возвращается на военную службу. Особенно отличился Иван Никитич, отбив вылазку французского гарнизона из крепости Майнца и под Реймсом.

Скобелеву с полком удалось пробиться через неприятельскую кавалерию, отрезавшую его от остальных войск, и спасти раненого графа, генерала Эммануила СЕН-ПРИ.

В сражении при Минском неприятельское ядро раздробило Скобелеву левую руку. Её пришлось ампутировать прямо на поле боя. И, когда врачи проводили эту операцию, генерал сидел на барабане и диктовал полку свой прощальный приказ.

Скобелев выжил, долго лечился, много времени проводил в своих имениях. И, говорят, был добрым, отзывчивым барином, заботился о крестьянах.

В 1839 году он был вызван в Петербург и назначен комендантом Петропавловской крепости. На этом посту старался помочь декабристам. Хлопотал за Гаврилу Степановича БАТЕНЬКОВА.

Один из современников писал: «Кто помог Батенькову в его ужасном положении? Комендант Иван Скобелев, простой русский человек, выслужившийся из солдат, даже не говоривший по-французски.

Он при случае напомнил государю о бедном Батенькове и наконец добился, что его освободили из крепости и отослали на поселение в Томскую губернию».

Некоторые исследователи говорят, что Скобелев не любил вспоминать свой первый брак с купчихой, поэтому и сведений о нём не осталось.

А ещё ранее Скобелев защищал «бутовщиков» Семёновского полка, не стеснялся в крутых выражениях и попал в опалу за мнение, что в армии не нужна полиция. Но потом был помилован.

В 1842 году Скобелев стал полным генералом от инфантерии и был назначен шефом Рязанского полка.

«Проштыкнулся» с Пушкиным

Прославился Скобелев и на литературном поприще. Генерал любил в свободное время заниматься сочинительством. Писал на военные темы под псевдонимом «русский инвалид». И успешно печатался в журналах «Отечественные записки», «Северная Пчела», «Библиотека для чтения».

Критики считали, что его произведения не имеют художественной ценности, однако они были популярны, особенно у солдат. Возможно, потому, что Скобелев хорошо знал военную жизнь и писал простым понятным языком, используя пословицы и специфичные солдатские выражения.

Так как генерал грамоту освоил поздно, по некоторым сведениям, лишь к 19 годам, делал много ошибок, их исправляли его литературные приятели.

Скобелев любил бывать в литературных кругах, встречался со многими писателями. Иван ТУРГЕНЕВ об нём вспоминал так: «Всем тогдашним петербургским жителям памятна фигура с обрубленными пальцами, помятым, морщинистым, прямо солдатским лицом и солдатскими не совсем наивными ухватками - тёртый калач, одним словом».

Интересно, что Скобелев разнёс в пух и прах ПУШКИНА, настрочил на него несколько жалоб. Называл поэта «вертопрахом» и требовал «содрать с него несколько клочков шкуры». Однако позже сожалел о своём поступке, говоря, что «проштыкнулся».

Похоронили в мундире

Женат Иван Скобелев был на Надежде Дмитриевне ДУРОВОЙ, в первом браке ИСАЕВОЙ. У них было девять детей, но выжили из них лишь двое: сын Дмитрий и дочь Вера.

Про чету Скобелевых современники писали так: «Был видный, высокий, статный мужчина, приятный собеседник, и рассказы его из солдатской и походной жизни были увлекательны. Жена его была довольно дородной, высокой и всё еще красивой женщиной, с довольно хорошим состоянием».

На могиле Скобелева поставили черный мраморный крест, со словами: «Боже, милостив буди мне, грешному».

Надежда Дмитриевна умерла в Петербурге от воспаления легких, похоронена в имении Чернышево. Иван Никитич на несколько лет пережил свою жену. И умер в Петербурге в феврале 1849 года от тифозной горячки.

Ему было 67 лет. Похоронили его, как он и просил, в генеральском мундире с шефскими эполетами 69-го Рязанского пехотного полка в Петропавловской крепости.

Сын Скобелевых - Дмитрий - стал генералом. Дочь Вера вышла замуж за внука Кутузова, полковника Константина ОПОЧИНА, у них были сын Фёдор и дочь Дарья.

От алхимика – к генералу

Калужское село Чернышено – имение Скобелевых - известно с 1646 года и впервые упоминается в переписных книгах Дворцовой волости с 21 крестьянским двором.

После русско-шведской войны в 1721 году Пётр I пожаловал его своему ближайшему сподвижнику графу Якову БРЮСУ. Когда тот вышел в отставку, подолгу жил в чернышенском поместье, занимаясь алхимическими опытами. Крестьяне посмеивались над ним и называли «колдуном».

Даже после смерти графа про него ещё долго ходили разные мистические истории. А имение перешло МУСИНЫМ-ПУШКИНЫМ, и уже от них - к Скобелевым.

По одним сведениям, оно досталось Ивану Скобелеву в приданное, по другим – он приобрёл его вскоре после свадьбы. Генерал часто бывал в Чернышено, а после отставки, в 1828-1831 годах, жил там.

У него была красивая усадьба с липовыми аллеями и садами, где росли яблони груши, сливы, вишни и черешни. В селе имелись стеклянный, винокуренный и сыроваренный заводы.

Была деревянная церковь во имя Успения Божией Матери. Иван Скобелев построил здесь новую, каменную, с колокольней. В имении у него родился сын Дмитрий. И со временем Чернышено перешло к нему, а потом к уже и его сыну – Михаилу.

Нюхал табак

Так как Скобелевы были известными персонами, про них ходило много легенд и слухов. Говорили, что их предки были лишены дворянства при Петре I, так как один из них бежал от военной службы.

Так же есть версия, что первоначально фамилия звучала как Кобелев, а букву С добавили для благозвучия.

Еще известна история, что Иван Никитич любил нюхать табак. И просил крестьян взять из его золотой табакерки щепотку и поднести к его носу. Генерал чихал, а крестьяне радостно говорили: «На здоровье».

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