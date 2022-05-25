Почему бабынинский хлеб не имеет отношения к Бабынино

Наш читатель выяснил, что скрывается за яркими вывесками новой торговой сети. Публикуем его статью, присланную в редакцию.

Точка продажи «Бабынинский хлеб» открылась на первом этаже моей многоэтажки где-то с год назад.

Хлеб не сказать, чтобы ах. Обычный, каких много. Но покупал я его регулярно, потому что закуток «Бабынинский хлеб» расположен прямо на моём пути с работы до дома. Да и знакомая там работала, а значит лежалый товар не подсунут.

Недавно знакомая уволилась, но я продолжал регулярно покупать там хлеб, а в апреле бросил, потому что совершенно случайно узнал, как меня обманывали всё это время и выяснил некоторые неприятные подробности.

— А где именно в Бабынино печёте? — ​спросил я как-то новую продавщицу, очень приветливую и добродушную женщину с честным открытым лицом.

— Да в Калуге печём, — ​ошарашила она меня. — ​На Салтыковке где-то.

Новость удивила ещё и потому, что я бываю в спортзале на Салтыкова-Щедрина, где теннисные корты, и каждый раз чувствую аромат свежих булок. На ресепшене как-то мне сказали, что это от пекарни, которая расположена за их зданием. Но то, что это, оказывается, хлеб из Бабынино, и подумать не мог!

Проверка данных

Первым делом я решил перепроверить слова продавщицы у своей знакомой, которая там работала.

— Ну да, хлеб калужский, но я об этом узнала не сразу, случайно, от шофёра, который привозил, — ​сказала мне Елена. — ​В тот день гололёд был, я ему пожелала хорошей дороги до Бабынино, а он заржал, говорит, что с Салтыковки возит, мол, у нас в Калуге Бабынино там. Наверняка даже продавцы до сих пор уверены, что это бабынинский хлеб, а уж покупатели почти все поголовно так думают. Какой-то бардак там творился. Тот же водитель рассказывал, что их проверял Роспотребнадзор, оказалось, что люди без медкнижек работают.

Я попытался выяснить, что это за такие бессмертные люди стоят за этим бабынинским хлебом, которые без медкнижек не пойми кого в пекарню пускают работать.

Однако это оказалось сложнее, чем я думал.Обошёл несколько магазинов «Бабынинский хлеб», но везде на информационных досках висели данные о частных предпринимателях и нигде не указывался производитель. Пришлось включить хитрость и смекалку. Зашёл к добродушной продавщице с честным лицом, разговорились, я в нужный момент расстроенно сказал, что трудно поверить, что бабынинский хлеб делается в Калуге на задворках фитнес-центра и попросил показать накладные, чтобы удостовериться.

Где собака порылась

Производителем в пекарне оказалось некое ООО «Ван», которое зарегистрировано… в квартире жилой двухэтажки по улице Трубникова, 21, в Бабынино.

Вот вам и разгадка названия. А ещё выяснилось, что Бабынинский хлебокомбинат прекратил своё существование в 2011 году, и с тех пор бабынинского хлеба просто не существует. По-моему, продавать калужский продукт под такой вывеской — ​настоящий обман, как в своё время было с минералкой.

Лет пять назад все магазины были завалены суррогатной водой «Ессентуки», а производители настоящей не могли пробиться в сети. А знаете почему? Дело в том, что какие-то ушлые ребята купили скважины в Ессентуках и получили право много лет шлепать это название на бутылки. Но вместо того чтобы добывать и разливать настоящую минералку, они открыли заводики в Подмосковье, намешивали ингредиенты, которые входят в состав настоящей минералки, и продавали эту фигню вагонами во все сетевые магазины страны.

Ничего не напоминает? По-моему, та же история: ​хлеб бабынинский, а делают его в Калуге! И что в нём бабынинского, кроме названия?

Я после всего этого перестал покупать у них хлеб, потому что, во‑первых, не люблю, когда меня обманывают, и во‑вторых, не люблю бардака, а без медкнижки пускать за прилавок — ​это он и есть.

Вдруг продавец сифилис или холеру подцепил? Я коронавирус тяжело перенёс и теперь к здоровью отношусь гораздо внимательнее, чем раньше.

Вот такая у меня история. Возможно, она поможет читателям лучше понять всю историю с этим хлебом. Надеюсь, опубликуете мой рассказ. Здоровья вам и только честных людей на вашем жизненном пути!

От редакции

Получив это письмо, мы проверили те изложенные в нём факты, которые могли проверить.

Съездили на Салтыкова-Щедрина и, действительно, обнаружили на задворках теннисных кортов и фитнес-зала пекарню. Мало того, судя по новенькому, закутанному в плёнку оборудованию, стоявшему на улице в момент нашего визита, она будет расширяться.

Несколько продавцов магазина «Бабынинский хлеб» подтвердили нам, что их продукт производится в Калуге и признались, что всю голову сломали, пытаясь понять, почему тогда хлеб, который они продают, назвали бабынинским?

Подтвердилась и информация об отсутствии медкнижек у работников. Согласно решению суда, размещённому на сайте арбитража, в ходе проверки пекарни в конце 2020 года у 7 человек отсутствовали медкнижки, а часть работников пекли хлеб без санодежды и головных уборов.

Нарушают ли описанные обманки с названием закон, в том числе и принятый в 2019 году закон о географических указаниях, мы сказать не можем. Это пусть решают соответствующие органы.

У потребителя же выбор привычный: покупать или нет каждый решает сам.

Наша справка

Закон о географических указаниях был принят в 2019 году. Он призван защитить местных производителей и оградить их от недобросовестной эксплуатации географических брендов.

К примеру, всем известный тульский пряник до принятия закона могли выпускать все, кто угодно, чем и пользовались предприниматели по всей стране — ​от Москвы до Махачкалы. Однако после принятия закона называть свой пряник тульским имеют право только производители Тулы.

Та же история и с вологодским маслом, и с калужским тестом, и прочими товарами, ставшими брендами благодаря географии.

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