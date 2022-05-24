На планерке Дмитрия Денисова: ремонт дорог, сквер Волкова и набережная Оки

В понедельник, 23 мая, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Дорожная тема

Основной темой совещания стали дороги. Начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО в своем докладе рассказал, что с 2019 по 2021 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 50 автомобильных дорог общей протяженностью 95 километров. Стоимость выполненных работ составила около двух миллиардов рублей.

В 2022 году на нацпроект выделено 144 миллиона рублей.

- Планируется отремонтировать 12 автомобильных дорог общей протяженностью 7,4 километра, - отметил Александр Шпиренко. - Все торговые процедуры были проведены заблаговременно, и контракты заключены заранее. Общая площадь ремонта составит порядка 78 тысяч квадратных метров.

В 2022 году капитально отремонтируют площади Старый Торг и Привокзальная. Также заменят дорожное покрытие на улицах Мельничная, Кутузова, Космонавта Комарова, Новорежская, Энергетиков, 8-е Марта, Привокзальная, Баррикад, Привокзальная площадь, Кирпичный завод МПС и на 2-м Тульском переулке.

Ремонт дороги по улице Баррикад.

В 2022 году будет также произведен ремонт тротуаров на площади 14 772 квадратных метров. В Калуге заменят 268 люков и 15 дождеприемников, а также нанесут горизонтальную разметку протяженностью 2 253 метров.

- Замена подземных коммуникаций в рамках комплексного ремонта дорог является нашей целью конечной. Стоит отметить, что, к сожалению, при определении объемов финансирования, в том числе и из федерального бюджета, эти затраты не учитываются. Естественно, у предприятия «Калугаоблводоканал» таких ресурсов и средств нет. На улице Чижевского и Огарева предварительные расчеты по замене подземных коммуникаций – водопровода и канализации – показали сумму в районе 300 миллионов рублей. Эта сумма значительно выше той, что у нас фигурирует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Там было 60 миллионов рублей. Вот и получается соотношение. Подземные коммуникации – 300 миллионов, замена слоя износа дороги – 60 миллионов.

Городской голова отметил, что улицы Огарева и Чижевского находятся в безобразном состоянии. В этом году их будут ремонтировать дорожными картами. В 2023 году, возможно, региональное правительство выделит субсидии «Калугаоблводоканалу» и на Огарева и Чижевского произойдет замена подземных коммуникаций.

Спортивный комплекс откроют 11 июня.

Сквер Волкова

Сквер Волкова станет вновь одной из главных спортивных точек областной столицы. В 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовало строительство футбольного поля с искусственным покрытием и физкультурно-оздоровительного комплекса. Изначально завершить работы планировалось в мае 2022 года. Но сроки сдачи объекта сдвигаются.

Как отметил заместитель начальника управления физкультуры, спорта и молодежной политики Сергей КЛИМОВ, монтаж оборудования в строящемся в сквере Волкова физкультурно-оздоровительного комплексе открытого типа будет завершен 11 июня.

- Заказчик ФОКОТА – спортивная школа «Торпедо» - в прошлом году получила оборудование, - сказал Климов. - На данный момент подрядчику передано это оборудование. До 11 июня он обещает смонтировать оборудование ФОКОТА, а 18 июня закончить все в комплексе. В этот день запланировано торжественное открытие стадиона.

Калужане в сквере Волкова в последние месяцы обсуждают тему безопасности не меньше, чем сам новый стадион. Так как комплекс открыт, там уже появляется мусор.

– Безусловно, там должна быть система безопасности, камеры видеонаблюдения. Как мы договаривались, - сказал Дмитрий Денисов. - Ну и конечно, туда должен полноценный хозяин заехать. Я имею в виду спортивную школу «Торпедо». Конечно, обидно. Строим объекты, а тут такое отношение. С сигаретами заходят на территорию, ливневку забивают. Камеры должны быть установлены, чтобы находить злодеев, чтобы они не портили муниципальное имущество.

На набережной Оки скоро будут сеять газон.

Набережная Оки

Дмитрий Денисов попросил рассказать калужанам о том, как продвигаются работы на набережной Оки.

- Из 1400 метров, на котором проводятся работы в 2022 году, 70 процентов работ по заполнению георешетки грунтом завершены, - отметил заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства и земельных отношений Дмитрий ШМАКОВ. – В первой декаде июня начнется работа по восстановлению покрытия на верхнем и нижнем променадах. На данный момент полностью готова система освещения, то есть установлены закладные, кабельная продукция лежит. Даже начали монтировать столбы. После завершения этой работы будет совершен гидропосев газона. Окончательное благоустройство данной территории планируется завершить до 1 августа.

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