Калужские футболисты ворвались в лидирующую тройку

В Футбольной национальной лиге-2 прошли матчи восьмого тура весенней части сезона.

Клубы из Калужской области добились диаметрально противоположного результата.

Обнинский «Квант» в домашнем матче уступил одной из худших команд весны – тульскому «Арсеналу-2».

А футбольный клуб «Калуга» продолжает штамповать победы. На этот раз «космонавты» обыграли на выезде «Коломну».

Победа на классе

Как и прошлой весной, калужане набрали обороты. В таком состоянии нашу команду практически не остановить. Тем более, если соперник еще и уступает в классе.

В восьмом туре «Калуга» отправилась в подмосковную «Коломну». Местная команда никогда звезд с небес не хватала. Вот и в нынешнем чемпионате подмосковные футболисты находятся в арьергарде.

Калужские болельщики поддерживали свою команду в Коломне, где зрителей не пускали на трибуны.

В первом тайме ни у кого из наблюдавших за этим поединком не возникало вопросов о том, кто по истечению 90 минут победит. «Калуга» выглядела на порядок сильнее хозяев поля.

Правда, реализовать свое преимущество «космонавты» смогли лишь один раз. На 17-ой минуте великолепную передачу сделал Андрей Волгин. Арсений Укомский таким подарком от своего полузащитника воспользовался и открыл счет.

В начале второго тайма форвард сделал дубль. Никита Антипов получил передачу от Дениса Семина и сделал точны навес в штрафную. Укомский не промахнулся – 2:0.

Голы ФК «Калуга» в Коломне.

В этот момент калужанам нужно было дожимать своего противника. При счете 2:0 это просто жизненно необходимо. Но «космонавты» принялись транжирить моменты и тут же поплатились. Игрок «Коломны» Артамонов один мяч отыграл.

У хозяев поля в концовке матча были моменты, чтобы сравнять счет. Но матч в итоге завершился победой «Калуги» - 2:1.

Пресс-конференция Константина Дзуцева.

- Очень хороший первый тайм провела наша команда, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. - Создали большое количество моментов. В обороне очень четко и правильно сыграли. И начало второго тайма было очень вразумительным с нашей стороны. Можно было забить третий гол и завершить игру. К сожалению, этого не произошло. Еще и пропустили гол потом. Получили нервную концовку. Не буду оригинальным, скажу то, что говорят обычно в таких случаях тренеры. Нужно сохранять концентрацию до конца матча. Счет 2:0, наверное, самый опасный в футболе. Конечно, мы довольны, что выиграли, заработали три очка на выезде. Это очень хорошо.

ФК «Коломна» — ФК «Калуга» — 1:2 (0:1)

Голы: Артамонов, 55 — Укомский, 17, 50.

ФК «Коломна»: Рябинкин, Гутников (Райхман, 88), Артамонов, Дмитриев, Дворяшин, Дудаев (Амирханян, 63), Ламанов, Шостак (Родный, 63), Рендаков (Максимович, 85), Викулов (Галушин, 63), Шакир

ФК «Калуга»: Крайков, Демин, Новицкий, Волгин (Олишевский, 60), Романюк (Сергеев, 88), Крыжевских, Храпов, Антипов, Укомский (Лукьянов, 60), Семин, Суханов (Желтиков, 72).

Предупреждены: Шостак, 5, Родный, 82 — Волгин, 39, Укомский, 89.

«Квант» проиграл первый домашний матч в 2022 году.

Первое домашнее поражение

«Квант», который также отлично проводит весеннюю часть сезона, встречался на домашнем стадионе «Труд» с дублем тульского «Арсенала».

Гости весной явно не блещут. Команда из Тулы выступает очень слабо. Но при этом на один конкретный матч с «Квантом» «Арсенал-2» собрался.

«Канониры» открыли счет на 22-ой минуте. После далеко необязательного фола в штрафной «Кванта» судья назначил пенальти. Туляк Николай Злобин переиграл обнинского вратаря Алексея Монахова.

Буквально через две минуты уже защитники «Арсенала-2» допустили непростительную ошибку. Ее результатом стало удаление Дмитрия Рыжова. Так туляки остались в меньшинстве.

Гол и пенальти «Арсенала» в матче с «Квантом».

Но сильно игра в большинстве обнинцам не помогла. Да, у них был один стопроцентный шанс, однако забить «Квант» так и не сумел.

Пресс-конференция Олега Морозова.

- Я считаю, что туляки заслуженно победили. «Арсенал» играл сегодня лучше, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер обнинского «Кванта» Олег МОРОЗОВ. – У нас ничего не получалось. Просто удивительно. По сравнению с игрой в Пензе на поле сегодня была как будто другая команда. Все игроки, в том числе и те, кто выходил на замену, выглядели очень слабо. Если еще и голы в пустые ворота не забивать, тогда вообще рассчитывать не на что. Поэтому поражение сегодня – закономерный итог. Будем готовиться к следующим матчам.

«Квант» (Обнинск) – «Арсенал-2» (Тула) – 0:1 (0:1)

Гол: Злобин, 22 (пен.)

«Квант»: Монахов, Иванушкин (Волков, 53), Болтунов, Геворкян (Нефедов), Исаев, Житников (Яковлев), Демидов, Захаров (Семкин), Феколкин (Авагян, 53), Юлдашев, Мельников.

«Арсенал-2»: Стратан, Злобин, Илюхин, Ходеев, Зыбченко, Гребенщиков (Глойдман, 90), Якушин (Тузиков, 68), Мягкий (Лутай, 90), Соколовский, Рыжов, Изотов.

Предупреждены: Юлдашев, 36, Авагян, 63, Болтунов, 84 — Мягкий, 82.

Удалены: Авагян, 74 — Рыжов, 24.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги-2. Группа 3Б.

В турнирной таблице «Калуга» поднялась уже на третье место. «Квант» опустился на четвертую позицию.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги-2. Группа 3Б. Весенняя часть турнира

Футбольный клуб «Калуга» выигрывает весеннюю часть турнира. Наша команда провела восемь матчей и набрала 19 очков.

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