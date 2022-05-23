Режиссер фильма «Чтобы помнили»: «Самому молодому ветерану в тот момент, когда мы начинали снимать, было 94 года»

Как мы уже писали ранее, Калужская область согласилась принять участие во Всероссийской акции «Чтобы помнили», но не спешит с показом.

И пока минкульт вместе с руководителями кинотеатров изыскивают возможность показать калужанам этот пронзительный фильм на больших экранах, мы пообщались с режиссером картины, продюсером, президентом фонда социального кино Михаилом КОМЛЕВЫМ.

- Откуда взялась идея создать фильм «Чтобы помнили»?

- Мне очень хотелось сделать что-то такое, что по-настоящему запомнится. Пришла идея записать 75 ветеранов к 75-летию Великой Победы, но пандемия нарушила наши планы. Мы успели снять несколько человек и отложили всё до снятия ограничений.

Я надеюсь, что осенью у нас выйдет полная версия фильма. Это две серии. Ветеранов сняли гораздо больше, чем здесь показали. Мне кажется, это самая большая память, которую мы можем сохранить, передать и особенно, когда она звучит из уст тех людей, которые по-настоящему были на войне.

- А что было самым сложным, при создании фильма?

- Наших героев Великой Отечественной Войны на самом деле осталось очень-очень мало. Когда мы снимали, было сложно найти таких, которые бы хорошо говорили, могли передвигаться, нормально сидеть. К счастью, сейчас ещё есть несколько живых ветеранов. Но, к сожалению, из-за участия в Параде Победы, они не смогли присутствовать на показе. Там есть определённые условия и ограничения.

Но я верю, что 21 июня, когда у нас будет большая премьера в Доме кино, наши герои доедут, если они будут живы. Потому что для них один день может стать решающим.

- В каких городах будут показывать фильм?

- Показы пройдут по всей России. Подтвердили практически все регионы. Это школы, университеты, заводы…

Вы знаете, я себя чувствую одним из советских режиссеров, которые раньше снимали на плёнку и возили свои фильмы, чтобы показать в селах. На фотографиях с показов это примерно так и выглядит. К примеру, на заводе рабочие пришли смотреть фильм прямо в форме.

- В съёмке участвовали ветераны из разных городов нашей Родины?

- Да, ветеранов мы искали и снимали по всей России. Сейчас акция в самом начале, и скоро в разных городах жители увидят своих земляков - героев Великой Отечественной Войны. И даже хронику мы вставляли по событиям.

Если человек рассказывает про Белград, то и военные кадры идут, снятые в Белграде. Я очень много времени провёл в киноархиве Красногорска, где хранится вся хроника военных лет. И я очень благодарен им, что они дали нам всё абсолютно бесплатно. В этом самая большая ценность, что у нас всё подтверждено хроникально. Могут, конечно, быть расхождения, но незначительные. Мы же не участвовали в этих событиях и не можем досконально их передать.

- В фильме снимались ветераны из Калуги или Калужской области?

- Ветераны, которые сейчас живут в Калужской области, не принимали участие в съемках фильма, но ветераны из разных городов России рассказывали о Безымянной высоте, которая расположена на территории вашей области и пели песню:

«Дымилась роща под горою,

И вместе с ней горел закат.

Нас оставалось только трое

Из восемнадцати ребят».

Данная история войдет в двухсерийный фильм «Чтобы помнили».

- О чём вспоминали вы лично во время просмотра фильма?

- Я вспоминал всех, с кем я общался. Как раз за три дня до этого я всех их обзванивал и понял, как много людей не смогли поднять трубку…

Самому молодому ветерану в тот момент, когда мы начинали снимать, было 94 года, самому возрастному – 100 лет. Это было 3 года назад.

- Чтобы зрители и критики не домысливали за вас, скажите, что хотел сказать режиссер этим фильмом?

- Наши ветераны прошли такой сложный путь и дожили до такого почтенного возраста. Просто невероятное ощущение от общения с ними.

Мне хочется, чтобы люди, которые будут смотреть этот фильм, эти истории, чуть-чуть хотя бы почувствовали, как было сложно тогда, чтобы не повторялось этого сегодня.

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