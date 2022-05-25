Екатерина Тысячнова из Калуги растрогала до слёз певицу Зару

На проекте «Новая звезда», который выходит нателеканале «Звезда», выступление солистки калужской филармонии Екатерины ТЫСЯЧНОВОЙ ( КАТи) было одним из самых эмоциональных.

Екатерина - яркая, талантлива, харизматичная.

У неё удивительный тембр голоса и уникальная способность вкладывать в песню душу.

- Что тут говорить, это просто фантастика! – так отозвался о выступлении Екатерины ведущий «Новой звезды» Оскар КУЧЕРА.

- Это гимн любви и одиночества, - со слезами на глазах говорила певица Зара. - Были взяты все ноты, очень музыкальное исполнение!

Екатерина получила максимально высокую оценку – сто баллов из ста возможных, но в эту субботу стало известно. что по зрительскому голосованию она не прошла в финал. Однако есть шанс, что ещё калужскую певицу спасёт жюри.

Родители поддерживали

С Екатериной мы встретились после её выступления на «Новой звезде», она признала, что с волнением ждёт итогов голосования.

Проект «Новая звезда» с выступлением Екатерины вышел в эфир 14 мая.

- Екатерина, когда вы поняли, что хотите стать певицей?

- Я это знала всегда. Вокалом занимаюсь с 6 лет. Профессиональных музыкантов в моей семье нет. Моя мама - Оксана Викторовна – работает медсестрой в стоматологии, а у папы - Андрея Евгеньевича – свой небольшой бизнес.

Мама говорит, что пою я с пеленок, поэтому она отдала меня на вокал. Я стала принимать участие во всероссийских конкурсах, занимать призовые места. Поступила в музыкальную школу на класс фортепьяно и продолжала заниматься вокалом.

Выступала в Калуге на всех городских мероприятиях, и всю Россию объездила. Когда встал вопрос, куда поступить после школы, выбрала Гнесинку, хотя мне казалось, что это недосягаемая высота: поступало примерно 250 человек, а мест было всего 20.

Я много занималась с репетитором. Мама и папа поддерживали меня. Мама всегда со мной везде ездила. И я благодарна своим педагогам, Оксане Витальевне КОРОЛЁВОЙ и Анне Валентиновне ЛИМИТОВСКОЙ, которые помогли мне поступить и до сих пор за меня переживают, приходят на мои концерты и радуются моим успехам.

После всех эфиров жюри может вернуть только одного участника, будем болеть за Екатерину!

- Какую музыку вы любите?

- Люблю западных исполнителей – Уитни Хьюстон, Бейонсе, Кристину Агилеру. Это уже классика. Но сейчас слушаю и романсы, лирику. Вообще, слушаю разные направления, потому что надо быть в курсе модных тенденций.

Долго не решалась

- Зачем вам, профессиональной певице, понадобилось участие в проекте и почему вы выбрали именно «Новую звезду»?

- Я помню, когда была студенткой Гнесинки, начались первые сезоны проекта «Голос». В них принимали участие мои одногруппники: они были старше меня, у них был опыт, музыкальное образование.

А мне, в мои 18 лет, это казалось чем-то недосягаемым. Долго не решалась участвовать в таких проектах. У меня всегда был страх, неуверенность, я думала, что слабей других.

И когда приходила на различные кастинги, видела там очень сильных участников, которые прут на пролом, выходят и показывают класс, а ты стоишь вся зажатая.

Волнение очень сильно влияет на голос: спазмируются мышцы (а голосовые связки - это те же самые мышцы), и получается, что голос дрожит, срываются ноты и можешь сфальшивить.

Окончив учёбу в Москве, я вернулась в Калугу, занялась сольным проектом, стала записывать песни, снимать клипы. Начала работать в филармонии – в группе «Орион», в оркестре Jazzatov GIGA BAND – там можно развернуться, петь джаз, соул, фанк.

Стала выступать на больших площадках. Это придало уверенности в себе. Я поняла, что готова попробовать свои силы на проекте. «Новая звезда» мне нравится непредвзятым, как мне кажется, отношением жюри к участникам.

И я шла на проект, в первую очередь, чтобы услышать мнение профессионалов. В прошлом году отправила заявку на участие. Это было в апреле, а позвонили мне только в сентябре, я к тому времени даже забыла про это. Мне сказали, что в проекте усатвовало 85 регионов страны, от Калужской области выбрали меня.

Две недели жили в Москве

- Где проходили съемки проекта?

- Съемки проходили в декабре на Мосфильме. Нам полностью оплатили дорогу, питание, проживание. Это - один из проектов, где организаторы заботятся о каждом участнике, уделяют внимание, пытаются помочь справиться с волнением.

Непосредственно перед съёмками мы две недели жили в Москве, в гостинице. Там были конференц-залы, где мы могли репетировать. На проекте я для себя я приняла такую модель поведения: хватит бояться, стесняться, тут либо меня сожрут, либо я их.

Заходила всегда с высоко поднятой головой, и многие думали, что я не переживаю. Но вы не представляете, что происходило у меня внутри! Я возвращалась в номер, плакала, звонила парню, маме. Они меня успокаивали.

- На проекте вы пели песню Леонида Агутина «Любовь и одиночество», чем она важна для вас?

- Песня, и технически, и по эмоциям сложная. В оригинале её исполняет Лариса ДОЛИНА. Это история про зрелые отношения. У меня нет ещё такого личного опыта, я не была замужем, у меня нет детей.

И очень боялась, что от волнения не смогу донести глубину этой песни. Боялась, что жюри придерётся к тому, что я взяла песню не по возрасту. Но она мне очень нравится. Я - эмоциональный человек, мне близки лирически песни.

С оркестром Jazzatov GIGA BAND Екатерина не расстаётся уже несколько лет.

- Над вашим образом на проекте работали стилисты?

- Нам делали прическу, макияж. Некоторым участникам на проекте подбирали наряды для выступления. Для меня важно, как я одета на сцене, это придает уверенности.

Я очень люблю брючные костюмы, у меня их огромное количество. На проект я привезла несколько брючных костюмов, настояла, чтобы была в своей одежде. Мне разрешили, вошли в моё положение.

Когда спела, была тишина

- С кем-то из участников вы были знакомы?

- Я знала только Ирину БРАТУСЁВУ: мы вместе учились в Гнесинке и на проекте оказались в оной группе. Старались вместе держаться.

В день съемок от напряжения, общего волнения, меня сильно колотило. В моей группе было 11 человек, я выходила 10-й. Мы все сидели и ждали своего выхода в отдельной комнате, а выступления смотрели на экране.

Поэтому не было возможности остаться наедине с собой, сосредоточится. Я понимала, что у меня очень сильные соперники: в нашей группе семь участников набрали по 100 баллов!

Я вышла, начала петь, и почувствовала, что не вхожу в состояние песни. Но тут сказала себе, что оказаться на таком проекте – уже хорошо, и дала себе возможность просто кайфануть.Не думала, сколько баллов поставят, а растворилась в песне, попробовала её прожить.

Когда закончила петь, была гробовая тишина. И я заплакала, потому что поняла, что в тот момент впервые в жизни смогла избавиться от неуверенности, которая мне всегда мешала.

- Вы получили от жюри наивысшую оценку - 100 баллов.

- Мне повезло: в моём выпуске вместо Юлии САВИЧЕВОЙ, которая жёстко всех критиковала, был Дмитрий ХАРАТЬЯН. Также в жюри входили Зара, Роман ЕМЕЛЬЯНОВ и Юрий НИКОЛАЕВ. А председателем был Максим ДУНАЕВСКИЙ.

Я, когда вышла на сцену, увидела, что Зара мне улыбнулась, и стало немного легче. Во время выступления я сначала смотрела на жюри, потом поняла, что не надо этого делать, надо просто петь.

И они для меня уже были не членами жюри, а просто людьми, до которых я пыталась донести что-то своё. Конечно, Зара для меня раскрылась не только как великолепная певица, но и как замечательный человек.

Она настолько корректно и грамотно всё говорила, поддерживала всех. Когда я пела, ощущала, что она - со мной, и она заплакала также, как и я.

Мощная поддержка

- Ждать результатов очень волнительно…

- Есть шанс, что меня спасут члены жюри. Следующий этап - финал, где можно исполнить свою авторскую песню, а для любого артиста это очень важно. В финале будет 17 человек, он ещё не отснят.

Конечно, мне бы хотелось ещё раз побывать на проекте, потому что там очень крутая атмосфера. Ты полностью погружаешься в мир творчества, знакомишься с новыми интересными, талантливыми людьми.

И хочу сказать, что музыка, действительно объединяет. Огромное количество людей написали мне в соцсети слова поддержки, делали репосты. Я до сих пор отвечаю всем. Не ожидала, что будет такая поддержка.

Огромное спасибо всем, а калужанам – отдельная благодарность. Это так вдохновляет! Понимаешь, что всё - не зря, есть люди, которые в тебя верят, и ты не можешь их подвести.

Проект «Новая звезда» выходит по субботам в 22:30 на канале «Звезда». Скоро мы узнаем имена финалистов.

- Когда будет ваш концерт в Калуге?

- В июне в ИКЦ запланирован концерт «Jazzatov GIGA BAND». А в июле на открытой площадке на Старом торге будут сольные концерты «Ориона». Пою я и в ресторанах. А сейчас создаю свою кавер-группу, чтобы петь под живое сопровождение.

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