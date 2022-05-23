Опрос недели: Какое место в Калуге вы бы хотели благоустроить?

С 15 апреля проходит Всероссийское голосование по выбору объекта благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Калуге на голосование выдвинуты 20 территорий: аллеи, скверы, улицы, набережные.

До подведения итогов осталось всего ничего – последний день голосования приходится на 31 мая.

Мы решили спросить у калужан, знают ли они о таком проекте и какую территорию хотели бы улучшить?

Ольга Александровна, пенсионерка

- Про голосование знаю, но участие в нем не принимала. Я живу в микрорайоне «Хороший». Там есть поле, где уже выросли берёзы и ели. Надеюсь, что его не будут чем-то застраивать. Было бы здорово сделать на этом месте парковую зону: дорожки, лавочки, фонарики.

Юлия Орлова, менеджер

-Я уже проголосовала за Яченское водохранилище. Без сомнений выбрала именно этот объект, потому что любим там проводить время с семьей, особенно пройтись, когда жарко. Также хочется, чтобы в дальнейшем сделали упор на памятники: отреставрировали старые, возможно, поставили новые.

Алевтина Дорошенко, шоколатье

-Не знала, что проходит такое голосование. На мой взгляд, в парке культуры и отдыха стоит сделать больше детских площадок. Хочется, чтобы там был бесплатный, качественный центр развлечения для детей.

Наталья Горячева, бухгалтер

- О голосовании что-то слышала. Мне бы хотелось, чтобы на Правом Берегу сделали просторный прогулочный сквер, в котором будет комфортно и детям, и взрослым. И еще побольше бы высадить деревьев: без них летом очень жарко, а зимой ветрено.

Виктория Орослан, мама в декрете

- Мельком слышала об этом голосовании. Я бы отдала свой голос за благоустройство склона у музея истории космонавтики. Это отличное место для прогулок: свежий воздух, но при этом и город видно издали – такое пограничное состояние.

Максим Андреев, старший инженер технической поддержки

- Мне присылали информацию о голосовании. Понравилась идея с развитием набережных Яченского водохранилища и Оки. А ещё мне бы хотелось, чтобы на Театральной улице сделали лавочки покрасивее, пёстрые вывески на каждом магазине сменили на что-то объединенное одним стилем.

Маргарита Филипповна, пенсионерка

- Впервые слышу о голосовании. Я бы хотела, чтобы обустроили парк культуры и отдыха, потому что сейчас он стал каким-то опустевшим. Можно сделать там больше аттракционов, поставить столики с шахматами, шашками, настольными играми.

Ирина Евстратова, врач

- Я бы проголосовала за благоустройство набережной Оки. Буду рада, если там сделают выход к воде, организованные места для пикника. Также хочу, чтобы за домами на Воскресенском переулке лучше следили, возможно, что-то отреставрировали. Это та архитектура, которую необходимо сохранить.

Лариса Васильевна, пенсионерка

- Читала в газете об этом голосовании, но не принимала в нем участие. Было бы неплохо благоустроить улицу Суворова по стороне рынка: поменять асфальт, сейчас там тяжело ходить. Я, как пожилой человек, хотела бы ещё, чтобы на Театральной площади поставили лавочки со спинкой.

Фёдор Лобанов, студент 2 курса

- Про голосование не в курсе. Я считаю, что нужно благоустроить Губернский парк. Все-таки это место притяжения для жителей такого большого района. Там точно есть над чем поработать, потому что сейчас этот парк больше напоминает некий лес. Хотелось бы туда больше скамеек, фонтанов, фонарей.

Уважаемые читатели, а какую территорию вы бы хотели благоустроить в Калуге?

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