Калужане победили в историческом матче Юношеской футбольной лиги

В областной столице на тренировочной площадке «Орбита» прошел исторический матч. В воскресенье, 22 мая, на поле вышла юношеская команда, сформированная на базе спортивной школы «Калуга». Ее соперником стали «Русичи» из Орла.

Игра получилась исторической, потому что состоялась в рамках стартового тура совершенного нового турнира – Юношеской футбольной лиги Центр. За медали в конце мая начали борьбу 18 команд.

В новом проекте Российского футбольного союза наш регион представляет команда, составленная из воспитанников спортивных школ «Калуги» и «Торпедо». Игроки 2007 года рождения стартовали в ЮФЛ с победы.

Перед матчем юношеских команд в Калуге высадили деревья.

Перед матчем прошла экологическая акция. На территории тренировочной площадки «Орбита» были высажены туи. В церемонии принимал участие Герой России, летчик-космонавт Михаил ТЮРИН.

Герой России, летчик-космонавт Михаил Тюрин напутствует футболистов.

- Хочу вам пожелать, чтобы вы были полезны нашей стране. В спорте и во всех других местах, где вы будете трудиться, - напутствовал юных футболистов перед началом матча летчик-космонавт. - Если взглянуть в истории нашей страны, мы не найдем там ни одного знаменитого человека, который так или иначе не связан со спортом. Вообще все порядочные люди являются спортсменами.

Официальная церемония старта ЮФЛ в Калуге.

В Юношеской футбольной лиге Центр все по-взрослому. Матч транслируется на всю страну, от внимания журналистов юные игроки даже немного теряются. Молодые футболисты также еще не привыкли к сотням болельщиков, которые переживают за них в течение всего поединка.

За матчем юношеских футбольных команд в Калуге собрались несколько сотен болельщиков.

Форвард калужской команды Илья ГРИШИН приятно удивил поклонников своей команды. Нападающий отметился в стартовом матче двумя голевыми передачами и один раз сам огорчил вратаря орловских «Русичей».

Капитан калужан Илья Гришин принял участие во всех трех забитых голах.

- Непривычно играть в такой атмосфере. Не ожидали, что придет такое большое количество болельщиков, - поделился своими впечатлениями от первой игры в ЮФЛ калужский нападающий Илья Гришин.

Открыл же счет на 21-ой минуте Тимур Тупчиев. В течение всего первого тайма калужане выглядели намного интереснее соперников из Орла. Наши футболисты до перерыва должны были увеличивать свое преимущество, но, к сожалению, юных игроков подвела реализация голевых моментов.

Главный тренер калужан Николай Сидоров может быть доволен своими подопечными.

- Первый матч, как это и должно быть, сложился тяжело. Не все получилось так, как хотелось. Были проблемы в завершении атак, - отметил после матча главный тренер команды СШ «Калуга» Николай СИДОРОВ. – Отмечу наших сегодняшних соперников из Орла. Они молодцы, играют в футбол, а не бьют куда попало. Спасибо им за обоюдоострую игру. Хочу сказать пару слов и о турнире. Юношеская футбольная лига – это, действительно, круто. Увидеть столько болельщиков на играх детей где-либо еще практически невозможно.

Назначение пенальти в ворота калужской команды.

Второй тайм начался с неприятного эпизода для калужан. Судья в неоднозначной ситуации назначил пенальти в ворота хозяев поля. Вратарь «Калуги» Тимофей Никитичев справился с ударом, но гости все же сравняли счет.

- Нам где-то не хватило концентрации внимания. В каких-то эпизодах мы не доиграли, - сказал после матча тренер орловских «Русичей» Михаил МЕЖУЕВ. – На таком уровне ребятам просто не хватило опыта. Когда мы сравняли счет, калужане добавила оборотов. А наши футболисты с этим не смогли справиться.

После пропущенного гола калужане заиграли еще активнее. И голы не заставили себя долго ждать. Автором победного мяча стал Максим Воронов. А итоговый счет на табло зафиксировал все тот Илья Гришин.

3:1 – калужане побеждают в стартовом матче Юношеской футбольной лиги.

Во втором туре наша команда также сыграет дома. В воскресенье, 29 мая, на тренировочной площадке «Орбита» подопечные Николая Сидорова сразятся с воспитанниками курского «Авангарда».

СШ «Калуга» - «Русичи» (Орел) – 3:1 (1:0)

Голы: Тупчиев, 21, Воронов, 61, Гришин, 64 — Бирюков, 47.

СШ «Калуга»: Никитичев, Алиев (Романов, 71), Власов (Савченков, 57), Воронов, Гришин (Нестеров, 75), Гуляев, Иванов, Русаков (Бурмистров, 62), Рябцев (Митрохин, 65), Скворцов, Тупчиев (Тимошкин, 78).

«Русичи»: Федоров, Алдасев (Ельцов, 79), Бирюков, Илюхин, Карышев, Никулин, Поляков, Романичев (Цискаришвили, 78), Седов (Володичев, 41), Шаталов, Шульдешов (Верижников, 41).

Предупреждены: Скворцов, 17, Рябцев, 51, Гришин, 69 — Шаталов, 16, Илюхин, 20.

Дубль «Калуги»

Победный для калужского футбола день продолжился в Анненках. Там прошел матч первенства СФФ «Центр».

В полупрофессиональном турнире с этого сезона вновь выступает дубль футбольного клуба «Калуга». В матче шестого тура наши спортсмены встречались с молодежной командой белгородского «Салюта».

В драматичном матче калужане добились победы со счетом 3:2. Голы забили Андрей Косенко, Федор Брендак и Роберт Кортяев.

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