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В Калуге подешевели презервативы и товары для детей

Автор: Владимир Кравчук
Опубликовано: 22.05.2022 09:00 0 817
В Калуге подешевели презервативы и товары для детей

Курс доллара снижается до рекордных отметок. Но простых россиян этот факт сильно не волнует. Валюту покупают у нас немногие. А вот в магазины каждый день ходят все.

Мы продолжаем мониторить цены в продуктовых магазинах Калуги.

На этот раз сравним, как поменялась стоимость товаров за последние две недели. 

На фото слева представлены цены продуктов по состоянию на 20 мая, справа - 11 мая.

Презервативы в магазине подешевели. Начинаем с этой недели следить и за этим товаром. 

Товары для детей подешевели еще сильнее (слева - цена 11 мая, справа - 28 апреля).

А вот прокладки в цене не падают.

Рис разных видов дешевеет на 10 рублей.

Цены на овощи стабильны уже месяц. 

Бананы немного подорожали, но, похоже, их осталось не так много. 

Кофе тоже остается в одной цене. Только скидки каждую неделю меняются (напоминаем, если забыли, пока листали - слева цены от 11 мая, справа -  28 апреля).

Еще один стабильный товар - соль. Она дорожает в течение последнего месяца.

Уважаемые калужане, а как по вашим ощущениям изменились цены в наших магазинах? Расскажите об этом в комментариях.

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Автор: Владимир Кравчук
Опубликовано: 22.05.2022 09:00 0 817
Тэги: цены стоимость мониторинг
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