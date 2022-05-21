Дорогу к «Безымянной высоте» в Калужской области раздолбали грузовики

Пока космические корабли бороздят просторы Вселенной, в поселке Бетлица Калужской области из-за состояния местных дорог автолавка к жителям проехать не может. Старикам за продуктами по 4 километра приходится ходить пешком. И речь идёт не о каких-нибудь просёлочных дорогах, а, на минуточку, о нескольких участках трассы в районе музея боевой славы «Безымянная Высота» и дорогах в самом посёлке.

По свидетельству наших читателей, обратившихся в редакцию, огромные машины с песком и лесом проезжают через Бетлицу из ближайшего карьера. И это в период, когда большегрузам ездить в этом месте запрещено.

- Займитесь самим поселком. Дети до школы дойти не могут, машины тонут в грязи, - взывают жители к местной администрации в соцсетях.

На что в ответ получают очередное обещание, провести грейдирование дороги при наступлении благоприятных погодных условий. По словам местной администрации, она находится в плане ремонта на текущий год.

А теперь обо всём по порядку.

Местные возмущены

Жители Бетлицы рассказывают, что в их краях чуть ли не каждый год новое дорожное покрытие кладут из-за расположенного рядом карьера. Привлечь внимание общественности неравнодушные люди решились после неоднократного обращения к чиновникам. Потому что в ответ на свои заявления они получают только формальные отписки.

- Дорога «Бетлица - Бестань» в Куйбышевском районе, на 18 км которой находится Мемориальный комплекс «Безымянная высота», сейчас планомерно уничтожается тяжелой техникой, перевозящей песок с карьера, расположенного недалеко от фермы, вблизи деревни Фроловка, - написал нам местный житель Олег ПОТАПОВ. - Огромные проломы, трещины, ямы на участках с 12 по 20 км. С 5 по 10 км на участках между поворотом на Грибовку и деревней Милеево появились большие, шириной до 3 м, ямы и проломы в новом асфальте. Это свежее покрытие, ему 2-3 сезона.

Есть ямы и проломы после «Безымянной высоты», прямо напротив музея и далее по дороге, - продолжает рассказ Олег. - Это тоже относительно свежее покрытие. После фермы на Бестань грунтовая дорога. Фактически, местные жители, живущие в Бестани, не могут выбраться оттуда. Ранее в местной газете, сообщалось, что будут отремонтирован участок 12 -20 км дорог, это здорово! Но участки до и после этого отрезка сейчас активно разрушаются! Каким образом можно было допустить работу карьера в весеннее время, и пустить технику по «гуляющей» дороге, непонятно.

Съезд к карьеру перекопан, но только с одной стороны.

Официальный ответ

Министерство дорожного хозяйства Калужской области пояснило нам, что официально это не одна дорога, а две. И обе находятся в нормальном, по их мнению, состоянии.

- Автомобильная дорога Бетлица – Высокое – мемориальный комплекс «Безымянная Высота» протяжённостью 20 км, IV технической категории находится в проезжем состоянии, на отдельных участках имеются дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, колейности, сетки трещин, пучинообразований.

Согласно ответу чиновников с 2018 по 2021 год они восстановили почти 9 километров верхних слоёв асфальта, в этом году хотят сделать еще 8 километров и на трех запланирован ямочный ремонт.

Тот факт, что на участке автомобильной дороги Мемориальный комплекс «Безымянная высота» - Мамоновка – Бестань начиная с 10,8 километра и до 11,3 километра есть разрушения дороги, сотрудники регионального миндорхоза признают и обещали исправить ситуацию при наступлении благоприятных погодных условий.

Правда, с оговоркой, что они ограничены рамками плана по восстановлению дорог, поэтому результат местным жителям может и не понравиться.

Что делать?

Казалось бы, что вы, граждане, собственно, возмущаетесь? Россияне уже привыкли, что с наступлением весны вместе со снегом тает и асфальт. Разрушениями в виде колейности, просадок и размытия дороги никого не удивишь. Но что делать, если кроме снега его уничтожают гружённые самосвалы, причём там, где их быть не должно?

Приказ Министерства дорожного хозяйства Калужской области от 01.02.2022 № 21 «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Калужской области в 2022 году» не действует или не контролируется властями?

Если верить этому документу, на вышеперечисленных дорогах в период с 28 марта по 26 апреля года движение тяжеловесных транспортных средств с нагрузкой на ось более запрещено.

Если верить этому документу, на вышеперечисленных дорогах в период с 28 марта по 26 апреля 2022 года движение тяжеловесных транспортных средств с нагрузкой на ось более 4 тонн запрещено. Даже административная ответственность предусмотрена в виде штрафа в размере от 80000 до 400000 рублей. Контроль за исполнением приказа возложен на сотрудников ГИБДД.

Возможно, штрафом современных предпринимателей не напугать и платить его выгоднее, чем перестать вывозить песок? Или у тамошних аборигенов коллективные галлюцинации и не ездят в том месте грузовики вовсе? Но местные чиновники тоже их заметили и вовремя вмешались.

- Факт такой был, но уже приостановлен, - сказал заместитель главы администрации Куйбышевского района Сергей БЕЛЯЙ. – Мы, когда там машины эти обнаружили, КАМАЗы, большегрузы, тонары, обращались в министерство, в ГИБДД. Экипажи ГИБДД выезжали, работали и весовой контроль тоже. Перекопали, чтобы машины не ездили. С перевозчиками встречались и представители администрации района, и представители министерства, проводили беседу. Всё это пресекли. После проверки они прекратили ездить. Сейчас эта дорога, участок 8 км, в ремонте.

Пока мы готовили эту статью, благоприятные погодные условия наступили, как сообщает администрация Куйбышевского района, ремонтные работы начались. Надеемся, жители посёлка Бетлица скоро снова смогут проехать и к дому, и к школе.

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