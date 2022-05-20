В Калужской губернии лапти надевали даже на праздники

Слово «лапти» встречается в письменных документах X века. В некоторых местностях эту обувь носили аж до 1960-х годов ХХ века.

Интересную информацию про лапти собрали сотрудники МКЦ «Палаты Коробовых».

Оказывается, в нашей губернии были свои мастера и свои особенности.

На них не заработаешь

Плели лапти из лыка, вход шла обработанная липовая кора. Носили их все крестьяне. Потому что такая обувь стоила очень дёшево. Николай ШЕРЕМЕТЕВ в книге «Кустарные промыслы Калужской губернии» пишет: «...особо процветал лапотный промысел в Парфеновской волости Мосальского уезда, в районе прихода с. Вдовца, где поголовно им были заняты крестьяне д. Песочни.

Это был их единственный заработок. Плели лапти еще в Писковской волости Мещовского уезда - 25 человек и в Петровском (Песочне) Вертенской волости Жиздринского уезда - 80 кустарей.

В других волостях этого уезда было 250 лапотников. Исключительно женщины плели лапти в Покровской волости. Плетение лаптей для себя практиковалось крестьянами во всех южных уездах губернии, но как промыслом им занимались немногие, всего 456 человек, так как заработок от него был ничтожен - 30 рублей в год».

10 пар за день

Продавали лапти обычно на ярмарках. Особой популярность пользовалась обувь георгиевских, крутицких и будаковских мастериц. Их лапти были прочными, с плотно притянутыми петлями, и не пропускали воду. Плели много, потому что быстро изнашивались.

Хороший мастер в день мог сплести 10 пар. Способ плетения различался (прямое, косое, смешанное) и по форме лапти были закрытые и полузакрытые. В зависимости от количества полос лыка, их называли «пятериками», «шестериками», «семериками».

Крестьянка Звонарева из с. Георгиевское, Перемышльского района - одна из знатных мастериц.

А в зимней обуви количество лыка доходило до двенадцати. В Калужской губернии был распространен лапоть косого плетения из липового лыка с высоким задником и оборами, продернутыми через отверстия в бортах.

Летом лапти обычно надевали с белыми холщовыми онучами (полоска ткани, которой обматывали ногу), а зимой поверх наматывались еще и суконные онучи.

На выход

В Калужской губернии лапти носили в будни, и в праздники. Для работы по хозяйству были глубокие лапти-бахилки. Они всегда стояли у порога, их можно было быстро надеть. А лапти с онучами и оборами надевать было тяжелей и дольше.

Для праздников покупали нарядные лапти. В наших местах, где рос вяз, лапти украшались красноватыми лычками. Их называли «красными» или «выходными».

А лапти, заплетённые особым образом, звались «писаные» и надевались по самым большим праздникам. Жених или свекор плели такие лапти в подарок невесте. В них девушка шла под венец, а потом берегла всю жизнь.

Украшали, как могли

В калужских селениях говорили: «Лапти - не князь, обул и в грязь».

При этом в каждой местности существовали свои традиции плетения. В одной плели с пятки, в другой с носка. У кого-то получался более широкий носок, а у других более узкий.

Где-то лапти были одинаковыми как на правую, так и на левую ногу, а где-то - разными. В Спас-Деменском районе плели простые (рабочие), и праздничные «писаные» - женские, «зубриные» - мужские лапти.

Лапти деревни Крутицы, Перемышльский района.

В Жиздринском лапти украшали узорами. Плели здесь и «скакальные» лапти для весеннее-летних хороводов. А в Ульяновском районе лычки у оборника перегибались либо «курочкой», либо «петушком». Этим отличались мужские от женских.

В деревне Усты Сухинического района мастерили лычные калоши–бахилы. Брали валенок и начинали оплетать его лыком, придавая форму лаптя. В таких калошах валенки служили дольше - подошва не так изнашивалась.

А еще это была своеобразная защита от влаги. Устовские мастерицы плели и красивые «писаные» лапти – красили лыко в отваре ольховой коры.



Выдавали премию

Во время Отечественной войны 1812 г, и первой мировой войны калужские мастера плели лапти для армии. Управляющий верховного начальника санитарной и эвакуационной части в 1916 году телеграфировал Калужскому губернскому ведомству: «Прошу срочным распоряжением изготовить кустарям губернии двух тысяч лаптей, не дороже сорока копеек пара….по образцу приобретённому в Козельске».

3 марта 1916 года медынский исправник сообщал: «Изготовленные в вверенном мне уезде 1 700 пар лаптей с верёвками по три аршина на каждый лапоть отправлены на станцию Мятлево Сызрано-Вяземской железной дороги».

С 1918 по 1922 гг. лапти носили милиционеры. А во время гражданской войны была даже создана губернская чрезвычайная комиссия (ГУЧЕКВАЛАП), занимающаяся вопросом обеспечения лаптями. Лапти изготавливались артелями и кустарями-одиночниками. Норма выработки: 60 пар в месяц на кустаря.

За каждые 100 пар выдавалась премия: 10 фунтов соли, две бутылки керосина и один аршин мануфактуры. Мастера освобождались от трудовой повинности. Из телеграммы председателя ГУЧЕКВАЛАП ПЕТРОВА своему уполномоченному по Спас-Деменскому райкустпрому от 25 ноября 1920 года с пометкой «военная»: «В боевом порядке в 3-дневный срок выполните наряд 221 на заготовку 1000 пар лаптей. Невыполнение влечет предание суду».

Во время Великой Отечественной войны лапти использовали партизаны.

Такая обувь не натирала ногу, быстро просушивалась над костром, а самое главное - след лаптей не брали собаки. Партизаны, умевшие плести лапти, пользовались в отряде особым уважением.

Защищал от сглаза

С лаптями в калужской деревне было связано много различных поверий. Лапоть выступал в роли «куриного бога», его вешали на насест, чтобы куры не ходили по чужим дворам. Считалось, что старый лапоть способен защитить кур от болезней.

Семья Михайловых из д. Крутицы, Перемышльского района знала толк в лаптях.

Изношенные лапти подвешивали и над дверью дома, чтобы оберегали от нечистой силы и сглаза. В Кировском районе в деревне Бакеевка старые лапти вешали на забор огорода. Крестьяне говорили, что тогда никто урожай не сглазит.

Женщины выносили семена огурцов в лаптях, чтобы плети у огурцов были такими же длинными, как оборы у лаптей, а |сами плоды сочными и крепкими.

А в д. Чернышино Козельского района подвешивали лапти с камнем на те яблони, которые давали плохой урожай. Камни своей тяжестью вынуждали ветви сгибаться дугой. При этом верхняя сторона коры растягивалась, а нижняя сморщивалась.

Происходило сдавливание, нарушающее движение сока, и сок шел безостановочно вдоль по суку до самых концов ветвей. В результате яблони обильно плодоносили.

В Кировском районе в д. Прудки в старых лаптях девочки устраивали «похороны таракана». В лапоть клали живого таракана, завернутого в белую тряпку. Затем к лаптю привязывали веревку и везли по деревне, причитая:

Милые костюшки,

Идите в гостюшки,

Родимая ваша матушка,

Забери их с собою

И никогда не вертайтися к нам. ||

Потом бросали лапоть с тараканом в реку или овраг. Таким образом, якобы избавлялись от насекомых.

Лапоть использовали и в семейных обрядах. Так, например, по обычаю, отправляясь свататься, бросали вслед свахе лапоть, чтобы все сложилось удачно. При встрече молодых, возвращавшихся из церкви, ребятишки поднимали лапти, набитые соломой, чтобы жизнь была богатой и счастливой.

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