Поход от Калуги до Сосенского: заброшенные шахты, песчаные дюны и змеи

Калужская школа спортивного туризма открыла походный сезон.

Ребята за шесть дней прошли от Калуги до Сосенского.

Оказывается, в нашей области много труднопроходимых мест, маршруты здесь не простые.

Приехали из разных городов

- Это был шестидневный майский поход первой категории сложности, - рассказывает начальник базовой школы спортивного туризма Ирина ПЕТУХОВА. – Провести его решился наш отважный турист Михаил КОРОБОВ.

Руководители похода Ирина Петухова и Михаил Коробов.

- Особенность похода была в том, что собралась рекордно большая группа, и все ребята - неопытные. Я их отобрала и готовила с зимы, - рассказывет Ирина. - Приехали они в Калугу из разных городов, даже из Иркутска.

Наша школа – всероссийская, бесплатная, каждый год осенью мы набираем желающих заниматься спортивным туризмом. Сначала идёт насыщенная теоретическая часть: несколько часов лекций в неделю, а с весны активно начинается практика, чтобы отработать какие-то моменты.

Вот сейчас, например, был дождь, они намочили спальники и прочувствовали это. А в тундре или тайге это будет совсем по-другому ощущаться. То есть это пробный выход перед выпускным походом, но он имеет категорию, пусть и самую простую - первую.

На маршрут вышли девять человек: руководитель Михаил Коробов – талантливый, позитивный, рассудительный лидер, Дмитрий НЕСТЕРЕНКО, живущий на границе Липецкой и Тульской областей, участник марш-бросков и всех всесезонных мероприятий. Дмитрий ещё и координатор международного литературного фестиваля.

Ольга СКЛОКИНА и Дмитрий ПРОНЬКИН - прекрасная пара спортсменов из Москвы. Иван ЧУРСИН и Михаил КОНСТАНТИНОВ – ребята, занимающиеся преподавательской и научной деятельностью в столице, не боятся никаких опасных испытаний, легко берутся за самые ответственные дела.

Александр КЛИМАСЁВ - шикарный штурман, такое чувство, что родился с компасом. Родом он из героической Смоленщины, где у нас тоже проходят походы по местам боевой славы. Юрий ЛИТВЯК - тот, кого не пугают расстояния, парень приехал к нам из далёкого Иркутска. Это ведь 5 часовых поясов. Байкал!

Алексей ХАРИТОНОВ - гений слова, поэт, жил ранее в Прибалтике, теперь - в Москве, на время курса школы остался в Калуге, чтобы лучше подготовиться.

В этот раз группа шла по легендарному маршруту из Калуги - в Сосенский, разработанному инструктором международного класса, преподавателем нашей школы Валентином КУНДЕЛЬСКИМ.

Вообще, путешествовать по Калужской области очень интересно. В каждом регионе – своя растительность. Однажды к нам прилетели ребята из Сибири и были очень удивлены, что здесь растет орех. У них его нет. Они ходили по бору, собирали орехи.

В Калужской области есть и труднопроходимые леса. Много поврежденных короедом деревьев, которые лежат в несколько этажей, а сверху в несколько ярусов произрастают различные кустарники.

Такие сложные препятствия встречаются ещё на Сахалине, Камчатке - там бамбук, и на Байкале, где кедровый стланик. Пройдя по Калужской области, ребята выходят в тайгу и, зачастую, говорят, что здесь так легко идти, не то, что у нас.

Я в этот поход не ходила, но курировала состав на случай внезапных аварийно-спасательных работ или эвакуации пострадавших, держала оперативную связь с сотрудниками МЧС.

Сбор участников был на вокзале Калуга I, и сразу - сдача зачёта.

- Ребят я встретила на вокзале Калуга I, вручила карты и билеты зачетов. Они сначала определяли по компасу направление и работали с картами. Я убедилась, что их можно спокойно отправлять на маршрут и передала Михаилу.

А в конце похода приехала к ребятам, встретила команду в полном составе, отдохнувшую и полную позитива. Мы вместе добрались до Козельска, я провела экскурсию, показала Кремль - оборонительное сооружение и места воинской славы. И вся группа сразу же записалась на маршрут 2 категории сложности.

Где-то в этих местах в Перемышльском уезде в детстве жил писатель Иван Сергеевич Соколов-Микитов.

По историческим местам

Для Михаила Коробова это был первый поход, которым он руководил. Готовился серьёзно, всё детально сверял вместе с Валентином Леонтиевичем Кундельским. Маршрут немного доработали.

Он начинался от памятника 50-й армии на Правом берегу, проходил через древнее городище в районе Чижовки, шахты на берегу Оки, близ Шопино. Далее - через Нижнюю Вырку и заброшенный карьер - старинные разработки династии ДЕМИДОВЫХ, где до сих пор остались следы железоделательных предприятий.

Затем – через место жительства писателя СОКОЛОВА- МИКИТОВА (он первые три года своей жизни прожил в Перемышьском районе, в потом семья переехала на Смоленщину), раньше на этом месте была установлена памятная доска, но сейчас её нет.

Далее - на тракт в сторону деревни Елизаветинка, там - живописные песчаные наносы времён ледника в направлении деревни Корекозево. Оттуда – на Чёртово городище и пос. Сосенский.

На Чёртовом городище в районе Козельска.

- Я не раз ходил этим маршрутом, он мне знаком. Но я не так давно занимаюсь спортивным туризмом, у меня не слишком много опыта, поэтому, конечно было волнение, - поделился впечатлениями Михаил. – У нас всегда не просто походы, мы обязательно рассказываем историю этих мест.

Когда я готовился, изучил много краеведческого материала. Некоторые моменты стали для меня открытием, например то, что в деревне Шахты у Оки когда-то добывали уголь. Но шахты все время подтапливало, поэтому в послевоенное время они были закрыты.

Интересное место есть и в районе деревни Корекозево: сосновый лес с высокими песчаными дюнами времён ледника. Идти по ним замечательно, очень легко.

В один из дней палаточный лагерь разбили в лесу, недалеко от Чёртова городища.

- Всего за маршрут мы преодолели 101 км, в день - примерно по 20 км проходили, сначала шли по 18 км, потом по 21 км, а в конце маршрута – по 15. К вечеру останавливались, - говорит Михаил. - Двое дежурных готовили еду, остальные собирали ветки для костра, ставили палатки.

В походе всегда всё чётко распланировано. После ужина у нас были посиделки у костра, обсуждали, как прошёл день, я более подробно рассказывал какие-то краеведческие моменты об этих местах.

Спать ложились в 10 вечера. Утром дежурные вставали в 6 часов, чтобы приготовить завтрак, а группа - в 7 часов. Ребята смеялись, что, наконец-то, здесь, на природе удаётся поспать целых 8 часов!

С погодой нам повезло, только один день шёл дождь, но было тепло. Ночи, правда, ещё прохладные, дважды температура опускалась до +2оС, но мы были к этому готовы.

Два раза за время похода нам встречались змеи. Первую мы увидели в районе Вырки, когда сделали остановку. Никто не испугался, мы схватили телефоны, стали снимать.

Она, видимо, нас испугалась, и поспешила отползти подальше. Вырка – это место, где змеи – обычное явление, там целое ужиное гнездо. А вторую змею мы встретили в районе деревни Горенское, она быстро прошуршала, мы даже её разглядеть и сфотографировать не успели.

На Вырке встретили змею, даже успели сфотографировать.

- Поход прошёл отлично, на позитиве! Группа была замечательная, сплоченная. Никто с маршрута не сошёл, хотя меня предупреждали, что могут и такие ситуации быть. Но все выдержали шесть дней в условной автономии, холодные ночи и многокилометровые переходы.

Летом будут горы

- У нас всё-таки спорт, он отличается от коммерции, - поясняет Ирина ПЕТУХОВА. - Не бывает, чтобы мы остановились, решили пофотографироваться в красивом месте, отдохнуть на природе и больше никуда не ходить. Мы должны двигаться, иначе наш маршрут теряет спортивную ценность.

И физподготовка здесь играет последнюю роль. Важнее психологическая подготовка, взаимовыручка. Надо соблюдать определённые правила, у нас всё чётко распределяется, как в армии, а в некоторых моментах даже более строго.

Обязательно соблюдаем туристский этикет: мы друг друга ждём, не бросаем, помогаем. Надо знать технику безопасности в чрезвычайных обстоятельствах, предусмотреть многие вещи. Даже посуду мы берём специальную, на тот случай, если потеряли котлы – они уплыли по реке. Всё это отрабатываем в рамках безопасных коротких маршрутов.

Ирина приехала к ребятам на маршрут и провела занятия по экстремальной медицине.

Сейчас у нас каждый выходной - походы и различные мероприятия. В ближайшие дни будем переправы проходить. Ночи ещё холодные, и вода в реках ледяная. Но нам нужно готовиться к горам, потому что там сейчас лежит снег, и будут ночёвки на ледниках.

В этом году мы участвуем в чемпионате России, представляем Калужскую областную федерацию спортивного туризма, идём на Приполярный Урал, будем покорять его самую высокую точку - знаменитую вершину Народную.

Я уже была в этом районе, знаю его особенности. Перевалы там серьёзные. Ребята будет выполнять спортивные разряды.

Кроме того, выпускной маршрут школы будет проходить на севере в Заполярье. Хибины – это наша ежегодная практика. Нет ни одного года, когда мы там не бываем.

Можно прийти к нам на курс, бесплатно заниматься и ходить в походы вместе с Калужским городским турклубом, наш номер: +79065072134.

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