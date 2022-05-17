На планерке Дмитрия Денисова: места для захоронения, новое уличное освещение и улица Советская

В понедельник, 16 мая, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Несколько тем совещания стали продолжением наших публикаций.

На литиновском кладбище появятся новые места

Как мы уже писали, в областной столице остро стоит проблема с нехваткой кладбищ. Городской голова Дмитрий Денисов отметил, что сейчас в черте города находятся всего два места для захоронения.

- Шопинское кладбище – деревенское, - отметил градоначальник. – Оно досталось нам после включения соответствующих сельских территорий в городской округ. Места для захоронения там находятся практически на исходе.

По словам Дмитрия Денисова, литвиновское кладбище имело в твердом исполнении небольшую улично-дорожную сеть и систему отведения ливневых стоков. Также там имелась минимальная инфраструктура. Городской голова попросил рассказать о том, какие работы были выполнены на литвиновском кладбище за последнее время.

- Особое внимание сейчас уделяется развитию литвиновского кладбища, - сказал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. – Летом прошлого года был завершен первый этап по вырубке, корчеванию и планировке земельного участка площадью 1,6 га. Он был открыт в августе. В текущем году мы приступили ко второму этапу. Работы сейчас выполнены на участке площадью 0,7 га. Формирование следующих земельных участков будет идти и дальше.

По словам Игоря Бугаенко, для обустройства пешеходных дорожек необходимо не менее 20 миллионов рублей. На данный момент идет подготовка к отсыпке 100 метров межквартальных дорог.

Дмитрий Денисов отметил, что необходимо в Калуге строить новое гражданское кладбище. Для этого имеется и земельный участок, и проектная документация. Но отсутствует источник финансирования.

Проект погоста в деревне Марьино рядом с окружной дорогой был разработан еще несколько лет назад, однако с тех пор лежит на полке.

- Калужан, конечно, смущает состояние наших кладбищ. Особенно в межсезонье, - сказал Дмитрий Денисов. – Из-за воды просто невозможно подойти к могилам. У меня на литвиновском кладбище похоронены отец и дед. Я также не могу подойти к их могилам в определенный промежуток времени, когда уровень поверхностных вод высок. Влага очень долго уходит. Новое кладбище в Марьино оно вряд ли будет отличаться по геологии, но там будет создана система, связанная с водопонижением, с устройством дорожек из твердого покрытия. Это очень капиталоемкие мероприятия. Они потребуют дополнительные финансовые ресурсы. Никаких федеральных программ по строительству кладбищ в Российской Федерации нет. Поэтому будем планировать, исходя из бюджетных возможностей, строительство нового кладбища. А пока эксплуатировать то, что есть.

В Калуге в 2022 году планируется произвести снос 571 дерева.

Темпы опиловки деревьев

Калужане в последнюю неделю обращали внимание городских властей на низкие темпы опиловки деревьев.

- На текущий год планируется произвести снос 571 дерева, - продолжил Игорь Бугаенко. – Произведем санитарную омолаживающую обрезку на 306 деревьев. Наша работа проводится планово. Ежегодно приведенные цифры приблизительно одинаковые. Деревьев, пораженных златкой, выявлено порядка 6000 на территории Калуги. За 3-4 квартал 2020 — 2021 годов и 1 квартал 2022 года нам также удалось осуществить валку примерно 15 процентов от всего объема. В этом году эта работа будет продолжена.

Как отметил Дмитрий Денисов, темпы работы неудовлетворительные. Городская управа обратилась в администрацию губернатора, чтобы получить финансовую помощь.

- Речь идет о сумме порядка 30-40 миллионов рублей, - сказал Дмитрий Денисов. – В этой просьбе дополнительно указаны расходы на компенсационное озеленение. Уважаемые калужане, в городе есть мертвые деревья, их необходимо устранять. Темпы будем ускорять.

В 2022 году в Калуге заменят 176 светильников.

В Калуге улучшают ситуацию с уличным освещением

В ходе планерки говорили и об устройстве и модернизации уличного освещения. 176 светильников и 5600 метров городских электросетей будут заменены до конца июня 2022 года.

По просьбам калужан уже установили 13 новых светильников вдоль автодороги д.Воровая - д.Шахты. Началась также реконструкция освещения на улице Суворова. Там заменят 89 светильников и 3750 метров электросетей.

Продолжается обновление освещения и на улице Тульской. Рабочие заменят 87 светильников и 1850 метров электросетей.

Новые приборы освещения отличаются высокой светоотдачей и меньшим потреблением электричества.

- Станет светлее и безопаснее. А местный бюджет получит эффективную экономию средств, которые мы тратим на электрическую энергию, уличное освещение, - завершил тему Дмитрий Денисов.

Советскую отремонтируют по гарантии.

В Калуге ремонт улицы Советской собираются завершить в июне

О том, как пережили две зимы дороги, отремонтированные по национальному проекту, мы писали совсем недавно. Наибольшие проблемы наблюдаются на улице Советской. О ситуации на ней рассказала руководитель Службы единого заказа Татьяна АРЕН.

По ее словам, сейчас проходит закупка необходимых материалов. Когда все будет готово, рабочие начнут ремонт в Турынино.

Дорога сейчас находится на гарантии.

- На данный момент работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются на пяти объектах, - отметила Татьяна Арен. – Где-то мы идем даже с опережением графика.

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