Спасатель Григорий Кочубей из Калуги освоил необычное для мужчины хобби

В Доме мастеров открылась авторская выставка калужанина Григория КОЧУБЕЯ.

10 мая мастер отметил 60-летний юбилей и представил ретроспективу своих работ, назвав экспозицию «Творчество, как образ жизни».

Действительно, всю жизнь Григорий Андреевич что-то мастерит из дерева, а теперь ещё и носит нитки в кармане.

Как рассказал Григорий Андреевич, в детстве он делал деревянные пистолеты, рогатки. Потом – авторучки с различными фигурками: птицами, животными. Старался, чтобы всё было красиво.

Григорий Кочубей для своего творчества придумал множество подручных приспособлений. В ход пошли даже пластиковые подставки для дисков.

А почти 35 лет назад увлёкся корнепластикой: веточки и сучки превращает в человечков, сказочных и даже исторических персонажей. И в этом увлечении его всегда поддерживала семья – жена Татьяна и дочь Анастасия.

- Григорий Андреевич - уникальный человек, и у него очень интересная биография, - рассказывает заместитель директора «Дома мастеров» Наталья РАЗОРЁНОВА. – Григорий Кочубей закончил медицинское училище по специальности «Фельдшер», а в КГУ получил профессию «учитель технологии и предпринимательства».

Работал на «Скорой помощи», а в 1995 году перешёл в Службу спасения, где трудится до сих пор.

С 1988 года мастер серьёзно увлёкся корнепастикой: невзрачным мёртвым сучкам, сухим веткам он дарит вторую жизнь, делает оригинальные композиции. И не только получает радость от своего увлечения, но и помогает всем увидеть красоту окружающего мира.

Фигурки из дерева у мастера получаются очень характерные. В каждом персонаже можно «увидеть» его историю.

Танцуют танго

В деревянной коллекции мастера уже более 5 тысяч экспонатов. Все работы очень добрые и позитивные.

- Идеи мне подсказывают прогулки по лесу, - говорит Григорий Кочубей. – Творчество ещё и с работой связано: дерево упадёт от ветра, мы приезжаем, начинаем разбирать, и тут тоже идеи приходят.

Парочка, танцующая танго.

- Вот одна из самых старых и любимых композиций из сучков - мужчина и женщина танцуют танго, - объясняет мастер. - Включается в розетку, подставка вращается. Посмотрите, какое у мужчины серьёзное выражение лица, вальс так не танцуют!

Клубок в кармане

- Три года назад произошёл неприятный случай, благодаря которому я освоил новые виды творчества – вязание и ткачество, - рассказывает григорий Андреевич. - Я попал в ДТП и повредил плечо. Меня лечили, я и сам – массажист, восстанавливался потихоньку.

Посоветовали моторику развивать. И я, чисто для здоровья, стал вязать. У всех дома есть клубки, нитки красные, жёлтые, белые... Я их стал применять. Сначала цветочки простые делал.

Цветочки Григорий Кочубей делает за пять минут.

Из ниток, которые есть в каждой квартире, мастер придумывает вот такие композиции.

Пришедшие на открытие выставки гости подумали, что это – портрет жены мастера - Татьяны. Но Григорий Кочубей отшутился, сказав, что у жены волосы другого цвета.

- Сейчас у меня 734 цветочка. Это же - карманная вещь. Взял с собой нитки: 4-5 минут - и один цветок готов. Нитки использую самые разные, один день белые цветы делаю, другой день – розовые.

А потом ткачеством увлекся. Из дерева я мог плести забор, плетень. И стал тоже самое из ниток пробовать.

Сделал настольный ткацкий станок по чертежам журнала «Техника молодежи» (были в 1970-х годах такие журналы со схемами). А второй станок в интернете увидел, там чётко были размеры указаны: 1 к 9. Третий уже сам соорудил.

И не на скорость тку, а просто творю. Чтобы сделать что-то красивое, надо рисовать схему, подбирать нитки. А я всё, что попадёт, комбинирую - белое с красным, с синим.

На станке можно и трёхметровое полотенце сделать, и гобелен, и юбку. Но юбку пока не пробовал, там надо нитки подбирать.

Ткацкий станок мастер сделал сам. Их у него три, и все - разные.

Мастер по ткачеству Наталья Разорёнова оценила первую ткацкую работу Григория Кочубея, как сделанную на очень хорошем уровне.

Сейчас в соцсетях некоторые мужчины, умеющие вязать, ведут свои блоги, выкладывают фотки и делятся идеями. У них тысячи подписчиков. Людям это интересно.

И у калужского мастера Григория Кочубея может быть множество поклонников. А пока работы мастера можно увидеть до 26 мая в Доме мастеров.

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