Сила воли: Даниил Слизков из Калуги за 7 месяцев скинул 30 кило

Даниилу СЛИЗКОВУ 14 лет, и худеньким он никогда не был: всегда любил много и вкусно поесть, тем более, что папа – шеф-повар в одном из калужских ресторанов.

Но в прошлом году Даниил твёрдо решил скинуть вес.

О своём опыте борьбы с лишними килограммами он даже снял небольшой ролик, который недавно выложил на ютуб.

Первое видео сделано 31 августа 2021 года. Тогда весы Даниила показали 102,8 кг! Он решает на протяжении месяца есть только до 14 часов дня, снизить рацион до 500 калорий в сутки и каждый день ходить на тренажёры.

Через два месяца в видео Даниил рассказывает, что за это время он приобрел абонемент в фитнес-клуб. При этом питался, когда хотел, но съедал не более 1000 калорий в день.

10 марта 2022 года на весах - 72,6 кг. За 7 месяцев Даня скинул 30 кг, стабилизировал свой рацион и уже не голодал. Результат его полностью устраивает, и ещё через месяц он завершает свою диету и свой ролик.

31 августа 2021 г. Вес Даниила – почти 103 кг.

- Это не диета, я просто поменял образ жизни, - рассказал нам Даниил. - Комплекция, конечно, зависит от генетики, но больше всё-таки влияет образ жизни.

Я люблю макароны и фаст-фуд. Мы с ребятами из школы ходили в рестораны быстро питания, я ел вредную, калорийную пищу в больших объёмах. И вес набирался.

Ел я всё больше и больше, ни в чём себе не отказывал, ел, сколько хотел и когда хотел. И тортики в том числе, всё подряд.Спортом никогда не занимался.

И в какой-то момент самочувствие стало ухудшаться, по лестнице стало тяжело подниматься. Да и ребята посмеивались.

Сначала были ошибки

- Похудеть я пробовал и раньше. Бабушка хотела, чтобы я немного сбросил вес, но не получалось. На самом деле я не очень хотел тогда худеть, мне было всё равно, никак это не мешало. А пока сам не захочешь, ничего не получится.

То, что я начал худеть перед 1 сентября, никак к началу учебного года не привязано, просто так совпало. Я твёрдо решил изменить образ жизни и всё. Читал много литературы по поводу похудения. Информации - огромное количество, я всё смешал и вот, что получилось.

В ролике я сначала говорю, что худеть буду только месяц. Хотел провести эксперимент. Но не остановился на этом. Ещё говорю, что после 14 часов не буду есть и буду ходить на тренажеры. Это сразу провалилось, было ошибкой.

Надо смотреть, как организм реагирует на изменения и, если необходимо, вносить какие-то изменения. Вместо тренажёров мне пришлось взять абонемент в зал и ходить заниматься.

Крупы, мясо, овощи

- Достичь серьёзного результата большей частью мне помогло правильное питание. Ну а на втором месте – физические нагрузки.

Занимался я в зале один, без тренера. Много времени проводил на беговой дорожке. Это - кардионагрузка. Пять минут - обычный шаг, пять минут – быстрый, пять минут - бег. И так - четыре раза. Одно занятие занимало от 40 минут до 1,5-2 часа. Старался не пропускать, ходить в зал каждый день.

Что касается питания, то первые два месяца сильно себя ограничивал, практически голодал. Было тяжело, но я справлялся. Плохо себя не чувствовал, голова не кружилась, никаких проблем со здоровьем не было.

Перешёл на полезную, как принято говорить, пищу. Хотя я считаю, что нельзя делить продукты на правильные и неправильные. Просто некоторые из них дают энергетическую ценность и полезные компоненты, а другие – пустые калории, чтобы вкусно поесть.

Я полностью исключил сладкое, отказался от сахара в чистом виде и от разных тортиков и пирожных. Ел сложные углеводы – крупы, мясо и овощи.

Порции - ниже среднего. Мясо примерно 100-150 г плюс один средний огурец. Пил исключительно воду. Вес, кстати, зависит от воды в организме и от того, сколько соли едите. Потому что соль задерживает воду: 1 грамм соли задерживает 100 мл воды.

Родные переживали

- Приёма пищи было три: завтрак, обед и ужин. Между ними иногда легкий, низкокалорийный перекус, например, обезжиренный творог, чтобы чувства голода не было.

То, что после 6 вечера нельзя есть - глупость. Но я старался придерживаться определённого режима: в 7:30 – завтрак, в 15:00 - обед, в 20:00 - ужин.

Между завтраком и обедом, примерно в 10:00 – небольшой перекус. Через месяц-полтора чувство голода ушло, организм адаптировался к такому режиму.

Конечно, дома из-за этого на меня все очень сильно ругались. Родители и особенно бабушка, переживали, подкормить меня хотели, но я отказывался.

Через 8 месяцев – внушительный результат.

Могу съесть и вкусное

- Изначально я рассчитал свой примерный нормальный вес. И смотрел: остановиться или продолжать. Взвешивался каждый день и сейчас продолжаю это делать.

Когда скинул 30 кг, все в шоке были. В школе даже спрашивали, что со мной случилось, почему я похудел, нет ли проблем со здоровьем. Проблем нет, я себя комфортно чувствую, лучше, чем раньше.

Сейчас мой вес остановился, и я даже увеличил рацион, сделал порции немного побольше, добавил количество перекусов. Продолжаю занятия спортом, но на беговой дорожке провожу 15 минут без разминки, а основная часть занятия – силовая нагрузка на мышцы.

Очень много хожу пешком, но не каждый день. Вот в воскресенье прошел 35 тысяч шагов, это около 25 км.

Могу съесть и что-то вкусненькое, в кафе хожу, всё, как обычно. Понимаю, что вес может поползти вверх, но стараюсь такое развитие событий исключить.

Держу всё под контролем. Нельзя забрасывать начатое, надо вести здоровый образ жизни, следить за рационом. Если я ем что-то вкусное, но вредное, потом в чём-то себя ограничиваю.

Но если будет необходимо, я могу и снова сбросить лишний вес, потому что я уже прошел через это, знаю, что и как, вернуться в тот режим мне не тяжело.

Дорогие читатели! А как худеете вы? Поделитесь с нами своими результатами борьбы с лишним весом. Ждём ваших историй по адресу: st@kp.kaluga.ru, звоните по тел.: 79-04-54 (добавочный 224) или пишите в комментариях.

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