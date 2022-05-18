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Калужане хотят изменений в Губернском парке, но там все как всегда и местами опасно

Автор: Владимир Кравчук
Опубликовано: 18.05.2022 09:30 12 3025
Калужане хотят изменений в Губернском парке, но там все как всегда и местами опасно

В Губернском парке мы были ровно год назад. Тогда он показался не слишком благоустроенным. Но уже после выхода публикации, которая собрала только на сайте 20 тысяч просмотров, некоторые жители Правобережья высказывали одну общую мысль: «Не лезьте к нашему парку. Нам все и так нравится. Пусть не очень благоустроенно, зато в городской черте можно выйти и погулять в лесу».

Калужане считают, что Губернский парк нуждается в благоустройстве. 

В этот раз мы решили спросить у калужан в нашем телеграм-канале, насколько им нравится Губернский парк? Треть читателей нашего телеграм-канала, принявших участие в опросе, ответили, что на этой территории просто не бывает. А вот 59 процентов проголосовавших говорят о том, что парк нуждается в благоустройстве. И только два процента опрошенных считают по-другому – на территории ничего менять не надо.

Видимо, как раз для этих людей городская управа за год ничего и не сделала. Речь идет о передачи Губернского парка из вотчины МБУ «Калугаблагоустройство» во владение ГБУ КО «Дирекция парков». Напомним, что этот процесс должен был произойти еще в 2021 году.

- В настоящее время ведется работа по изъятию с баланса МБУ «Калугаблагоустройство» движимого особо ценного имущества, расположенного на территории парка «Губернский», и его передачи в казну МО «Город Калуга» с последующей передачей территории парка в ГБУ КО «Дирекция парков», - такой ответ нам дали в мае 2021 года.

А вот уже свежий ответ от управления городского хозяйства Калуги.

- МБУ «Калугаблагоустройство» подготовлена вся необходимая документация по передаче имущества, расположенного на территории Губернского парка, и передана в ГБУ КО «Дирекция парков», - отметили в ведомстве. - Передача документации была произведена в начале мая.

Вот и получается, что, исходя из ответов, ровно год чиновники занимались изъятием особо ценного имущества и передавали в городскую казну. А вот про сам парк практически забыли. Во всяком случае, видимых улучшений в нем мы не увидели. Хотя, судя по нашему опросу, калужане их ждут. Каких именно - ждем ваших ответов в комментариях под этим фоторепортажем с нашей прогулки по Губернскому парку. Видео с нее можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Встречает Губернский парк входной группой. Правда, она уже обсыпается.

В парке по-прежнему очень много поваленных деревьев. Их на территории много. Видна работа и по удалению больных . 

Губернский парк - прекрасное место для велосипедных прогулок, бега и выгула домашних животных. 

На территории калужане готовят шашлыки и строят шалаши. 

Сама территория Губернского парка во многих местах больше похоже на болото. Земля тут не высыхает практически никогда. 

Детская площадка пользуется популярностью у местных жителей.

Большая площадь, которую давно закатали в плитку, вскоре превратится в поле. Трава постепенно отвоевывает некогда потерянные ею территории. 

А это пример удивительной бесхозяйственности. Прямо скажем - преступной халатности. Это же очень опасно - в парке гуляют дети.

Птиц в Губернском парке любят. Скоречников тут очень много.

О «Дирекции парков» в Губернском парке напоминает только скамейка. Их, кстати, на пешеходных дорожках, как и урн для мусора, очень мало. Несмотря на это, фантики и пакеты по парку не летают. Видимо, местные жители берегут свою зону отдыха и уносят его с собой.

Самая входная группа в парк выглядит крайне неухоженной. Траву можно было бы уже покосить, а кустарники привести в нормальный вид.

Клумбы в Губернском парке, как и в прошлом году, в середине мая пустуют.

Губернский парк в Калуге похож на многие российские проекты. Сама идея была прекрасной - парк в центре развивающегося района крайне нужен. Но только вот исполнение проекта оставляет желать лучшего. Местность по-прежнему заболочена, о благоустройстве в последние годы здесь не слышали. 

Посмотрим, что изменится в мае 2023 года. Может быть, имущество, наконец, будет изъято,  документы переданы, и тогда Губернский парк начнет новую жизнь? 

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Автор: Владимир Кравчук
Опубликовано: 18.05.2022 09:30 12 3025
Тэги: парк губернский калуга общество
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