«Футболисты из «Калуги» с понятиями» вышли в лидеры весенней части чемпионата России

В субботу, 14 мая, прошли матчи седьмого тура весенней части Футбольной национальной лиги-2. Клуб «Калуга» на своем поле принимал команду «Металлург-Видное» из Московской области.

- У хозяев поля хорошая команда. Футболисты из «Калуги» с понятиями, - отметил после матча главный тренер команды «Металлург-Видное» Дмитрий КУЗНЕЦОВ.

Наставник подмосковного клуба правильно отметил, что футболисты «Калуги», действительно, весной понимают, что от них ждут тренерских штаб команды и болельщики. «Космонавты» играют в последнее время более расковано, создают большое количество моментов и радуют поклонников обилием голов.

В матче первого круга «Металлург-Видное» после 45 минут вел в счете. Но после перерыва калужане забили четыре безответных мяча.

В домашней игре «космонавты» не стали повторять ошибок. И уже в первые 27 минут предрешили исход матча.

Лучший игрок в этой встрече Андрей Волгин забил первый мяч на 14-ой минуте. Атакующий полузащитник принял участие и в следующем взятии ворот. Именно Волгина сбил защитник подмосковной команды в своей штрафной. А Павел Крыжевских на 27-ой минуте удвоил преимущество «Калуги», реализовав пенальти.

Гости пытались огрызаться в контратаках. И временами подмосковные футболисты создавали опасные моменты. Но всякий раз на пути мяча в ворота становился вратарь Тимур Крайков.

После перерыва калужане засушили игру. А гости просто не могли взломать эшелонированную оборону хозяев поля. Но на 82-ой минуте защита «Калуги» дала сбой, и невысокий Марат Бураев ударом головой переиграл Крайкова.

Правда, наши футболисты тут же организовали ответный гол. Калужане не стали устраивать нервную концовку. Денис Семин забил третий мяч в ворота команды «Металлург-Видное» и установил окончательный счет – 3:1.

Видеообзор матча между «Калугой» и «Металлургом-Видное».

- Очень важен был результат этого матча. Нужны были очки для дальнейшего подъема в турнирной таблице после ничьи в Обнинске, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. – У нас сегодня очень много футболистов пропускали матч из-за травм и дисквалификаций. Поэтому был ограничен выбор игроков. Больше нацеливали футболистов на достижение результата. Хотя в первом тайме было и достаточно хорошее качество игры. В атакующих действиях создавали моменты. Во второй половине встречи стали играть на удержание счета. Мы сами попросили об этом ребят. Не получилась, наверное, контригра во втором тайме. Хотя Денис Семин смог забить своевременный гол. А единственный гол пропустили из-за досадной ошибки. Невнимательность в оборонительных действиях привела к тому, что один из самых низкорослых футболистов гостей забил нам мяч.

ФК «Калуга» — «Металлург-Видное» (Московская область) — 3:1 (2:0)

Голы: Волгин, 14, Крыжевских, 27 (с пенальти), Семин, 85 — Бураев, 82.

ФК «Калуга»: Крайков, Олишевский, Демин, Новицкий (Мотовилов, 88), Волгин, Романюк, Крыжевских (Сергеев, 85), Бурдыкин, Антипов, Лукьянов (Укомский, 50), Семин.

«Металлург-Видное»: Кабаков, Пономарев, Клочков, Медоев, Егоров, Кошелев, Цыбиков (Алажев, 57), Панюгов, Бураев, Жабкин (Винокуров, 46), Хасцаев (Гуцан, 80).

Предупреждены: Антипов, 17 (грубая игра) — Хасцаев, 63 (грубая игра), Клочков, 73 (неспортивное поведение).

«Зенит» и «Квант» разошлись миром.

Обнинский «Квант» проводил матч в Пензе. Местный «Зенит», как и команды из Калужской области, является лидером весенней части чемпионата России.

Команды не показали зрелищный футбол. Игроки создавали моменты с большим трудом.

«Квант» выглядел как минимум не хуже хозяев поля, но в последние 10 минут матча «Зенит» захватил инициативу и мог пробить вратаря обнинской команды Виталия Яковлева.

В итоге поединок завершился безголевой ничьей.

- Мне понравился сегодняшний матч. Мне всегда приятно, когда мы играем на ноль. Это не так часто случается, - прокомментировал исход матча в Пензе главный тренер обнинского «Кванта» Олег МОРОЗОВ. – Ничья – закономерный итог сегодняшнего матча. Мне кажется, что до 80-ой минуты мы были даже немного поострее. Но концовка матча лучше удалась «Зениту». Хозяева поля имели 2-3 возможности, чтобы забить нам гол. Какие у нас цели на сезон? Создать потихонечку боеспособную команду для нового турнира.

«Зенит» (Пенза) – «Квант» (Обнинск) – 0:0

«Зенит»: Балаган, Тимченко (Каляшин, 66), Соколов, Королев, Трунов, Очередин, Егоров, Парамонов (Купцов, 85), Изосимов, Сергиенко, Аралин (Левкин, 66).

«Квант»: Яковлев, Иванушкин (Волков, 90), Болтунов, Исаев, Геворкян, Юлдашев, Демидов, Феколкин (Авагян, 74), Житников, Бойчук (Мельников, 82), Садовский.

Предупреждены: Соколов, 16, Тимченко, 18, Аралин, 65 — Бойчук, 21, Феколкин, 50.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги-2. Группа 3Б.

В турнирной таблице «Калуга» поднялась уже на четвертое место. «Квант» по-прежнему располагается в тройке призеров.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги-2. Группа 3Б. Весенняя часть турнира.

А вот весной лучше всех выступает футбольный клуб «Калуга». Наша команда провела семь матчей и набрала 16 очков.

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