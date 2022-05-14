Психолог Андрей Скатов рассказал калужанам, как не впасть в депрессию при выходе на пенсию

Для кого-то выход на пенсию это свобода и возможность занять любимыми делами.

А кто-то старается как можно дольше оттянуть это событие. Для многих новая жизнь без работы - это стресс. И не все с ним не справляются.

Как морально подготовиться к выходу на пенсию, кому этот период даётся тяжелей: мужчинам и женщинам, мы поговорили с калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

Новое поколение пенсионеров

- Андрей, выход на пенсию радует не каждого. Вроде не надо больше на работу, но для людей это – стресс.

- В большинстве случаев те или иные проблемы наступают, во-первых, из-за потери материального статуса. Человек переживает, как теперь сможет себя обеспечить.

Потому что он привык к определённому уровню жизни, что в холодильнике есть определённые продукты, есть возможность ремонтировать и обновлять автомобиль и т.д.

А после выхода на пенсию понимает, что от чего-то придётся отказываться. На втором месте - потеря социального статуса. И на третьем – отсутствие собственных интересов.

- Почему для нас так важна работа, важно быть в коллективе?

- Закон самореализации: я, находясь в обществе, выполняю определенную функцию, делаю, что-то нужное людям, и тем самым себя реализую. Когда моя реализация теряется, я испытывают стресс, что я - никчемный, не нужный, я не участвуют в каких-то процессах. Человеку важно быть нужным.

И второй аспект - материальный. Многие живут без подушки безопасности. И, получая первый раз, пенсию, осознают, что это за сумма и на что её хватит, это – дополнительный стресс.

- Стресс ещё из-за того, что люди всю жизнь ходили на работу, а тут вдруг утром не надо вставать и никуда идти.

- Был такой эксперимент: людей просили представить свой первый день на пенсии, и спрашивали, что они будут делать? Многие терялись не знали, что ответить.

Поэтому важно заранее это представлять, прогнозировать, формировать свои интересы. Некоторые заранее составляют список дел, занимаются в кружках, и на даче у них участок образцового содержания, и адекватный интерес к внукам и детям, который не переходит в попытку сверхконтроля.

Ситуации разные, мы не можем выделить определённые сценарии. Всё зависит от восприятия человека, от его отношения к происходящему, от примера, который он видел в жизни.

Но одно из важных дел - подавать пример отношения к пенсии, своим родным и близким, или своему окружению, если нет родных и близких.

- Мужчины тяжелей переносят выход на пенсию, чем женщины?

- Дело в том, что работа - это нормированная нагрузка. Когда человек заканчивает работать, часто сбивается режим. Мужчина может три дня сидеть, смотреть телевизор, а потом пойти бетонные блоки переставлять.

Такая неравномерная нагрузка, рывками очень быстро подрывает возрастной организм. Известны случаи, когда человек выходил на пенсию и через небольшой промежуток времени оказывался в реанимационном отделении.

- Мужчины обычно много времени проводят на работе, для некоторых это – смысл жизни. А на пенсии дома не могут найти занятия, некоторые пить начинают.

- Трудоголики выгодны системе, работодателю, коллективу. Но сам человек, зачастую, страдает. Поэтому лучше относиться к работе спокойно и находить время для отдыха, радоваться выходным, отпуску, тогда, выйдя на пенсию, будет проще распорядиться своим временем.

И хорошо, если выход на пенсию наступает не вдруг, а постепенно, чтобы у человека был адаптационный период. Когда в озере мы прыгаем с мостика в холодную воду, организм получает стресс.

Так и здесь: когда человек попадает в новую среду, надо быстро адаптироваться. У кого-то это получается, у кого-то – нет. Здесь рекомендуется составить график дел, чёткое расписание: встаю в тоже время, что и раньше, делаю зарядку, еду в магазин, на дачу.

Сейчас много курсов не только для молодёжи, но и для пенсионеров. Учитывая демографические факторы, пенсионеры в нашей стране нужны. И пенсионный возраст сместился.

А в некоторых сферах люди и до 80 лет работают. Кроме того, нынешние бабушки и дедушки – это новое поколение. Они владеют компьютером, смартфоном, пользуются мессенджерам.

И могут стать, например, модератором форума, оператором колл-центра. Не составит труда освоить дистанционную работу и получать дополнительный заработок.

Даже если человек не знаком с компьютером и какие-то сложные сферы ему далеки, он всё равно, как и раньше в Советском Союзе, может устроиться сторожем, вахтёром.

Без депрессии

- Как понять, что после выхода на пенсию не просто грустно стало, а началась депрессия?

- Депрессия возникает, когда потеря работы происходит неожиданно. Обычно человек понимает, что у рабочей деятельности есть определённый предел, что скоро предстоит выход на пенсию, и морально готовится к этому, может, делает это не совсем правильно, но какие-то настройки у него есть.

А когда потеря работы происходит неожиданно, то, как и любое неожиданное событие, которое воспринимается трагически, это может вызвать психоэмоциональное снижение и даже депрессивные состояние.

И если человек полностью теряет физическую активность, не заинтересован вообще ни в каком движении, если у него полная потеря интересов, надо бить тревогу и находить выход из этой ситуации.

- У многих после выхода на пенсию круг общения сужается.

- Есть такое высказывание: либо человек находит хобби, либо его находит болезнь. В этом есть определённый смысл. Сейчас много кружков и разных спортивных направлений.

Есть бесплатные, есть с адекватной ценой. Можно найти подходящий вариант, чтобы не выбирать: позволить себе заплатить за эти занятия или купить лекарство.

- Но одни при этом сидят и ноют, а другие активно проводят время, посещают разные мероприятия.

- Это касается не только пенсионеров. У нашего населения вообще есть привычка ныть. Отсутствие положительной мотивации. В какой-то период это обостряется. Огромное количество людей всё воспринимают с негативной позиции. Хотя сейчас эта позиция постепенно меняется.

Не называют бабушкой

- У женщин есть страх возраста. И с приближением пенсии они его отчётливо ощущают.

- Да, женщинам свойственен этот страх. Мужчины, наоборот, могут какие-то вещи не замечать, не пускать в свое сознание, вытеснять, отрицать, а потом, к сожалению, довести себя до критического состояния.

Потому что берут на себя нагрузки, как в молодости, хотя в какие-то моменты надо их уменьшить, где-то что-то не делать, больше отдохнуть.

- Сейчас всё-таки возраст сдвигается. Бабушки и дедушки продолжают делать карьеру, все хотят быть молодыми и красивыми, а не сидеть с внуками. Некоторые даже просят не называть себя бабушками. Это нормально?

- Бывает, что доходит до крайностей. Понятно, что это какая-то психологическая проблема, надо разобраться, почему женщина так чувствует, почему она недопрожила период, когда не была бабушкой.

Но, с другой стороны, если человеку это не мешает и, если у него связь с реальностью не нарушена, ну и пусть так воспринимает.

- Некоторые после выхода на пенсию с работы люди переключаются на семью и начинают активно вмешиваться в дела родственников.

- С возрастом психика человека меняется с трудом. И профилактику тех вещей, которые мы с вами обсуждаем, надо проводить заблаговременно, а не при выходе на пенсию.

Поменять такое отношение пожилого человека, когда он полностью пытается свою активность переключить на внуков, на детей, не получится. Человеку сложно, он привык, что у него нет ничего своего, он живет интересами коллектива, производства, других людей

. И здесь можно только набраться терпения и выработать какие-то алгоритмы взаимодействия, чтобы он не травмировал родных и близких, и родные и близкие его не травмировали.

К сожалению, отказ родственников от его помощи может привести к большим последствиям для психики и здоровья такого человека. Потому что у него раньше был интерес, он пропал.

И тогда мы возвращаемся к тому, что уже обсуждали - к депрессиям. Здесь надо выработать тактику, где-то проявить согласие, где-то принимать даже, может быть, назойливые предложения. И, между тем, важно в этой ситуации не растрачивать свою энергию.

- Есть пенсионеры, которые начинают сильно экономить и недоедать, делать запасы.

- Здесь надо разделять, где человек делает адекватные запасы, чтобы обезопасить себя на случай непредвиденной ситуации, а где запасы чрезмерные.

Да, есть такие люди, которые сами плохо питаются, а кошечкам покупают мясо, или копят на путёвку для ребёнка в Японию. Насколько это адекватно - вопрос, но некоторым важно чувствовать себя героем, что вот я смог свою дочку в Японию отправить.

Есть здесь некоторые психические особенности.

Помочь адаптироваться

- Бывает, что дети выросли, живут отдельно. Это тоже тяжело переносится.

- Здесь - большой вопрос, кому и что тяжело. Если дети живут в другом регионе или на другом конце земного шара, да, сложней. Но, опять же, если человек имеет свои интересы, он себя чем-то организует.

Кроме того, можно запланировать путешествие к детям или, наоборот, подготовиться к их приезду. А если интересов нет, то и дети могут быть рядом, а будет всё равно тяжело.

- Как семья может помочь своему пенсионеру преодолеть этот кризис?

- Надо постараться проследить, чтобы у родного человека была адекватная нагрузка, чтобы он не жил рывками: нет активности какое-то время и потом вдруг побежал всё делать.

Потому что что большинство проблем даже у молодых людей возникает из-за не системной нагрузки. А для пенсионеров это в двойне опасней.

Надо загрузить в хорошем смысле слова своих пенсионеров. И отслеживать их состояние: как они себя чувствуют, какие у них эмоции. Подсказать что-то с кружками, вместе посмотреть какие-то курсы онлайн.

Человеку бывает сложно самому себя организовать и загрузить, он привык, что его загружает начальник, работа. А можно вместе даже выбрать туристическую поездку на лето, и уже будут положительные эмоции, мечты об отдыхе.

Самое простое – купить билеты в театр, на концерт, сказать: «Давай отпразднуем твой выход на пенсию, ты так долго трудился, теперь устроим праздник!» Ну и запланировать через какое время вы опять встретитесь.

То есть помочь человеку адаптироваться. И если правильно определенный маршрут адаптации выстроить, то дальше всё будет идти по накатанной.

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