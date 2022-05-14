Кина не будет, или Почему в Калуге до сих пор не показали «Чтобы помнили». Забыли?

Калужская область согласилась принять участие во Всероссийской акции, День Победы уже отпраздновали, но увидят ли калужане откровения ветеранов Великой Отечественной, до сих пор непонятно.

В этом году мы отпраздновали 77-летие Победы в Великой Отечественной Войне. А с 5 мая в России стартовала Всероссийская акция «Чтобы помнили». По всей стране проходят бесплатные показы документального фильма, приуроченного к этому событию. Калужская область заявлена в качестве участника акции, но выясняется, что это не точно...

На простой вопрос, где посмотреть фильм в Калуге, к нашему удивлению, в региональном минкульте дали весьма расплывчатый ответ.

- Ссылку на фильм направили во все муниципальные кинотеатры и кинозалы региона, - сказала нам 11 мая главный специалист отдела искусств, народного творчества и реализации программ министерства культуры Калужской области Ольга МИХАЙЛОВА. - И, в случае возможности организации, он будет показан по решению руководителей самих кинотеатров. Также он был направлен в министерство образования и науки Калужской области. Они ещё в феврале говорили, что могли бы его показать при проведении патриотических мероприятий в Областном молодёжном центре и Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе. Но ответственный за мероприятие в их ведомстве ещё не определён, так как мы только 4 мая получили этот фильм, а им направили 6-го.

Между тем, фильм производит на тех, кто побывал на показе очень мощное впечатление. Более 40 человек, участников ВОВ, приняли участие в съемках.

Вот что рассказывают мои друзья, ведущие радио-шоу "New week blog", которым удалось побывать на премьерном показе в Москве.

Алексей ШИРЯЕВ:

- Если честно, я, когда шёл на фильм, думал, очередная какая-то нудятина про войну. И думал, может, пока там все смотрят, я постою в коридоре. Но изменил своё мнение, как только увидел первые кадры.

Истории людей в этом фильме реальные, живые, не приукрашенные. И те ситуации, про которые они рассказывают, отражаются на их лицах. Видно, что человек пережил вот эту страшную трагедию.

Насколько бы я ни был кремнем, даже меня смогли пронять некоторые моменты. Остался очень вдохновлен этим фильмом. Режиссер проделал огромную работу.

Евгения БОБЫЛЕВА:

- Меня впечатлил весь фильм абсолютно, с первой минуты и до последней. Я всегда рыдаю на всех фильмах, которые касаются войны. И этот тоже не стал исключением.

Истории, рассказанные от первых лиц, реальными людьми, вот этими людьми, которыми сделана Победа, какой ценой. И личное моё ощущение, в середине этого фильма возникло, что все люди по ту сторону экрана, настоящие счастливчики. Они вытащили лотерейный билет, который позволил им выжить. Они прошли через все ужасы войны, через жесточайшую мясорубку, пронесли через всю жизнь память об этом, не сломались, создали крепкие семьи и сейчас могут рассказать нам, потомкам о тех ужасах, которые они видели.

Это сильное кино. Я хочу, чтобы этот фильм показывали как на больших экранах, так и дома, и в школах.

Мария ПУГАЧЁВА:

- Я очень люблю День Победы. Этот праздник нам напоминает, что война – это страшно, что человеческие жертвы – это всегда сражения за какую-то свою правду.

Я сегодня в этом фильме увидела потрясающих людей. Их истории помогают не только помнить, но и почувствовать то, что испытывали они. Я надеюсь, что нам не суждено пережить тех же страхов, переживаний, но одно только представление о том, что люди, которые вдвое младше меня, 15-летние мальчишки и девчонки, школьники, отправились сражаться и вместо ручки и тетрадки держали в своих руках снаряды. Это до дрожи восхищает, пугает.

И в этом фильме всё очень ярко показано. Когда я слушала истории ветеранов, я вспоминала свою бабушку, которая видела войну своими глазами. Она была маленьким ребёнком. Ей было всего 6 лет. Она рассказывала, как видела немцев, как летали над головами самолёты, как приходилось воровать крошки хлеба и прятаться вместе с крысами в каких-то подвалах. Весь этот фильм нужно показывать каждый день, чтобы помнили.

Этот репортаж ребята делали для своего влога.

В заключение

При разговоре с сотрудниками администрации, сложилось впечатление, что наши муниципальные кинотеатры в силу каких-то причин не могут себе позволить демонстрировать социальные фильмы с бесплатными показами.

Но может быть кто-то из коммерческих проникнется идеей и покажет «Чтобы помнили» в Калуге, а власти помогут им в этом, выкупив билеты на сеансы?

Иначе зачем вообще было заявлять об участии Калужской области в этой акции? Для галочки? Или все же для того, чтобы посмотреть в глаза реальным Героям и из первых уст узнать о том, какой ценой далась нашей стране Победа, смогли не только взрослые, но и школьники, и студенты Калуги.

Ведь в фильме рассказывают честные истории реальных людей, многие из которых, когда началась война, были моложе их.

Но пока, увы, реальность такова, что посмотреть «Чтобы помнили» в Калуге негде.

Хорошо, что наша область граничит с Московской. При желании можно 21 июня съездить на показ в столичный Дом кино. Или осенью, когда выйдет полная версия.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.