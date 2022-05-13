Уличный опрос в Калуге: как прошли майские праздники

Майские праздники, которых многие калужане ждали с нетерпением, прошли.

Мы провели опрос на улицах Калуги и узнали у людей, как и где они провели длинные выходные.

Рассказываем, что говорили люди.

Александр Иванов, инженер-конструктор

- Мои выходные были довольно неплохими, в основном возился на огороде. Но выдались два дня, в которые праздновали день рождения друга и мою защиту диплома. На День Победы ходил в Козельске, был на параде, а вечером смотрел салют.

Камрон Абдухалимов, студент 3 курса

- Я учусь, работаю на двух работах: официантом и медбратом, поэтому на праздниках у меня было всего два выходных. За них я успел как следует выспаться и ликвидировать долги по учебе. А так, никуда не ездил, пару раз гулял с друзьями.

Дмитрий Апуневич, программист

- Мы с семьей любим путешествовать, поэтому Первомай встретили в горах в городе Кировск. Катались там на лыжах, сноубордах. А вторую часть праздников были на даче: друзья, родные, шашлыки.

Даниил Митлинов, студент 1 курса

- Я катался на скейтборде, побывал на даче, ходил с друзьями на шашлыки на набережную. На 9 мая был на Театральной площади, в парке культуры и отдыха и про салют не забыл. Очень доволен праздниками, единственный повод для грусти - разбитый по неосторожности телефон.

Зоя Яковлевна, пенсионерка

- Эти праздники были чудесными. 1 мая посетила свою дачу, была там одна. Вообще, я ребёнок послевоенного времени, поэтому с особым трепетом отношусь ко Дню Победы. Принимала участие в автомобильном кроссе: мы посетили три захоронения, возложили цветы. 9 мая ходила на площадь по пригласительному.

Алла Быкова, студентка 4 курса

- Майские праздники обернулись трудовыми буднями, погрузили меня в учебную деятельность. Но, несмотря на такую нагрузку, время для отдыха все-таки нашло свое местечко в заполненном праздничном «автобусе» под названием «Первомай».

Светлана Николаевна, пенсионерка

- Я, можно сказать, живу и в Калуге, и в Москве. Поэтому до 5 мая была в Москве, а на день рождения сына приехали в Калугу. Люблю Калугу, здесь уютно и комфортно. Мы были на шашлыках, в кафе, ходили в музей космонавтики, он очень впечатлил: ухоженная территория, новые помещения.

Матвей Ершов, студент 1 курса

- Я сейчас никуда особо не выезжаю, потому что я студент. Год назад начал учиться на художника, давно об этом мечтал. Много времени уходит на учебу, отдыхать некогда, потому что эту профессию освоить непросто. На праздниках только гулял по Калуге, люблю ходить по центру.

Екатерина Житник, директор детского центра

- На первые майские ездили на дачу к друзьям, а на вторые проводили время уже на своей. Не удалось посадить картошку из-за большого количества воды, но зато шашлыки были вкусные. Я счастлива пребыванию на даче, потому что ничего не нужно было делать, мы действительно отдохнули.

Светлана Кацимон, студентка 4 курса

- Как только потеплело, я поехала в парк Никола-Ленивец. Я обошла его полностью и посетила каждый арт-объект. Ощущения незабываемые. А еще нагулялась на природе и успела поесть шашлыков.

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