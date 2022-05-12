На планерке Дмитрия Денисова: сахар дешевеет, а благополучие калужан улучшается

В среду, 11 мая, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Стратегия городского развития

Совещание началось с рассказа о реализации муниципальных программ. Начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир ВАСИН отметил, что главной целью стратегии городского развития является социальное благополучие и повышение благосостояния калужан.

Так, в рамках участия областной столицы в национальных проектах в 2021 году на 17 процентов увеличилось количество многодетных семей, получающих поддержку. На четверть возросло число получателей адресной помощи. Почти 46 тысяч калужан пользуется правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

На 13,4 процента увеличилось число калужан, пользующихся поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг.

В рамках проекта «Культура» в областной столице было проведено 11800 мероприятий. Их посетили свыше полумиллиона человек.

Проект «Городская среда» позволил высадить 720 тысяч цветов и 1000 кустарников и деревьев. Было благоустроено 6 воинских захоронений, 14 фонтанов и 65 мест отдыха.

- Благодаря этому проекту в городе произошел прорыв в части уличного освещения, - сказал Владимир Васин. – Смонтировано более 700 новых светильников. Построено 19 километров электросетей. Реконструировано 900 уличных светильников. Также были установлены 70 новых детских игровых и тренажерных комплексов.

В Калуге в 2021 году введено более 280 тысяч квадратных метров нового жилья.

Успешно выполняется в Калуге программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем». В 2021 году введено более 280 тысяч квадратных метров нового жилья.

Свидетельства на право собственности получили 26 калужских молодых семей.

- Активно ведется работа по расселению из аварийного жилья, - продолжил Васин. – За год были отселены 139 жилых помещений. Расселены шесть аварийных домов. 339 человек были переселены из аварийного жилищного фонда в новые квартиры.

Одним из приоритетных направлений развития Калуги остается туризм. В 2021 году областную столицу посетили свыше 770 тысяч гостей. Они дали Калуге приток денег в экономику города в размере 2,25 миллиарда рублей.

- Мы подвели итоги за 2021 год. По итогам первого квартала прошли уточнения. Какие-то объекты, включенные в приоритетные по национальным проектам, являются переходящими, - сказал городской голова Дмитрий Денисов. – Еще раз хочу акцентировать внимание на то, что на территории Калуги расходование бюджетных средств осуществляется программно-целевым методом. То есть каждая копейка в бюджете учтена и используется для достижения целей того или иного приоритетного национального проекта.

Дмитрий Денисов также отметил, что все муниципальные образования Калужской области конкурируют между собой за ресурсы, ведь многие субсидии из федерального бюджета предоставляются на конкурсной основе.

- Самая важная программа – национальный проект «Жилья», - продолжил градоначальник. – Программа связана с получением субсидий на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Здесь взвешиваются все заявки на предмет получения максимального эффекта – дополнительный ввод жилья, дополнительные потоки, которые генерирует стройка. В этом направлении нам есть, над чем поработать.

Дмитрий Денисов по итогам доклада Владимира Васина дал оценку проделанной за 2021 год работы.

- Результаты хорошие, впечатляющие, - сказал градоначальник. – Мы везде с точки зрения достижения целевых показателей находимся в зеленой зоне. То есть наш муниципалитет исполняет все принятые на себя обязательства. Но и проблем у нас в городе еще достаточно. Многое предстоит сделать.

Майские праздники прошли в Калуге без происшествий.

Майские праздники

- У нас прошли майские праздники. Прежде всего, День Победы, - продолжил планерку Дмитрий Денисов. – Хочу поблагодарить творческие коллективы, которые отработали на все 100 процентов. Даже при плохой погоде.

Начальник управления культуры Яна ВАСИНА отметила, что все запланированные мероприятия прошли в полном объеме, без срывов. Вовлечение население было максимальным.

- Количество участников мероприятий 9 мая составило несколько тысяч человек, - сказала Васина. – Также в этом году работали пять полевых кухонь.

Цены на сахар в Калуге падают.

Снижение цены на сахар

Дмитрий Денисов попросил Владимира Васина рассказать о ситуации с ценами в Калуге.

- Отдельно обращу внимание на стоимость сахара, - сказал начальник управления экономики и имущественных отношений. – Снижение цен на сахар началось. В отдельных сетях оно составило до 20 процентов от максимальных мартовских значений. Мы этого ожидали. Ажиотаж прошел, нормализовались поставки. Цены пошли вниз, как только спрос стал без всплесков.

Владимир Васин также отметил, что снижение стоимости сахара у производителей и оптовых продавцов еще более существенное. Но магазины и сети сейчас распродают остатки товара, который был закуплен по завышенным ценам.

Дом купца Алтынникова на Подвойского,6 — один из примеров реализации программы «Старый город».

Памятники культурного наследия

На планерке обсудили судьбу Палат Макарова, памятника культурного наследия регионального значения первой половины XVIII века.



Как сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Колесов, на данный момент было расселено 8 помещений из 9.



- К концу мая историческое здание будет расселено полностью, ему присвоят статус муниципального объекта и признают нежилым,— объяснил он.

Суть программы заключается в том, что город расселяет дома, которые признаны аварийными, а людям предоставляют жилые помещения или денежные средства. Дома после подготовки перевода из жилья в нежильё включают в прогнозный план приватизации, а управление экономики и имущественных отношений его реализует.



Далее калужские предприниматели выкупают объекты вместе с обязательствами по его реставрации.



Один из примеров успешной реализации программы «Старый город» - дом купца Алтынникова на Подвойского, 6.



- Работа кипит, а это значит, что в будущем калужане смогут увидеть ещё один восстановленный объект культурного наследия нашего города, - отметил Дмитрий Денисов.



В адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда попали и восемь домов, имеющих статус объекта культурного наследия. Все они будут приватизированы и переданы инвесторам — с условием, что дома-памятники будут восстановлены. По словам начальника управления экономики и имущественных отношений Владимира Васина, несколько объектов уже получили новых хозяев.

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