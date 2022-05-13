Юрий Ужин о городе, которого уже нет: «А там, где сейчас магазин «Калуга», находился железоскобяной магазинчик. Петли, замки продавали»

- Однажды, в молодости, в клубе машзавода на выступлении самодеятельности я услышал хорошую песню о Калуге, - позвонил нам в редакцию Юрий Павлович УЖИН. – Было это лет 60 назад, но у меня остались слова. Сейчас нашёл свой старый блокнот, полистал и вспомнил эту песню.

Из семьи военного

- Родился я в Калуге, - рассказывает Юрий Павлович. - Но до 17 лет проболтался с отцом, который был военным, по разным городам. Жили в Монголии, в Ташкенте, в Горьком и т.д. В Калугу вернулись в 1955 году. Тогда мне было 17 лет (я старший сын в семье), среднему брату - 7 лет, а младшему - всего несколько месяцев. Когда приехали, были бездомными. Дело в том, что отец попал под Хрущёвскую руку. Ему оставалось полтора года дослужить, но не дали: в 1955 году Хрущёв сильно сократил армию. Поэтому мы и вернулись в родной город.

В переулке Рабочий (сейчас это ул. Билибина), там, где лежит Гулливер, был частный дом. И мы снимали полдома. А потом нам дали место для строительства в Подзавалье, напротив Яченской водокачки. И, наверное, года три строились, потому что денег не было.

Искал работу

- Закончив школу, я отправился в Иваново поступать в энергетический институт, но не прошел по конкурсу. Сдавали пять экзаменов. Я один экзамен сдал на «пятерку», а остальные – на «четвёрки». Набрал 21 балл, а проходной был - 22.

Но всё, наверное, к лучшему: если бы я тогда отучился и закончил факультет проектирования и строительства гидроэлектростанций, потом, может быть, где-нибудь в Сибири их проектировал. А так остался в Калуге.

И в свои 17 лет оказался безработным. Ходил по поводу работы в калужский горком комсомола, в горком партии, был у председателя горисполкома ХОЛОДКОВА. Он так жалел, что мне нет 18-ти, хотел меня направить в резерв проводников, но я по возрасту не подходил.

И потом еле-еле, по блату устроился подсобным рабочим на Машзавод. Работали в три смены.

В то время на заводе осваивали узкоколейный тепловоз. И всем тяжело было, даже представитель из Москвы безвылазно жил в заводском общежитии, чтобы скорее выпустить этот ТУ-2. Но выпустили!

Отметили с деканом

- На Машзаводе я проработал до 1964 года. Дело в том, что в 1959-м я поступил в только что открывшийся Калужский филиал МГТУ им Баумана. В две смены работал и в две смены учился.

Первый и, по-моему, второй курс мы учились: неделю - вечером, неделю – днём. В нашей группе было всего две девушки, но одна через год уехала на дневной факультет, а вторая - Нина МАТВЕЕВА - с нами закончила вуз.

Учились шесть лет. Это, конечно, здорово приковало к месту жительства и к месту работы. К 9 утра надо было идти в институт, занятия длились примерно до 12 часов, потом - домой, пообедать. К 16 часам - на завод и - до 12 ночи.

А когда вечером учились,то работали до 17 часов, а в 18 часов начинались занятия в институте, и длились примерно до 11 вечера. Потом – пешочком до Подзавалья, а утром – на работу.

И так шесть дней в неделю, суббота была рабочей. А учились в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Среда, суббота, воскресенье отводились для домашних заданий, ну и лекции учить.

На третьем курсе я от станка на заводе перешёл на инженерную должность, стало немного полегче.

В 1965 году закончил вуз, наш курс хорошо это дело отметил. Гуляли в столовой КЭМЗ, обязательно - с преподавателями, даже с деканом Глебом Васильевичем СУТЫРИНЫМ. Закончилось всё отмечание к 12 часам ночи.

Собрались по домам, и как полил хороший дождик! Я под ним через весь город почти в час ночи шёл домой. Но ничего, утром встал и - на работу.

Потом наша вузовская группа встретилась, когда было 20 лет МГТУ, и после этого ещё лет пять мы зимой встречались.

А я дальше работал на КЗР (завод радиооборудования), затем - в СКТБ (конструкторско-технологическое бюро). А потом - развал Союза и всего, что было. Там уже пришлось выплывать своими руками.

Деревянный город

- Помню, когда в 1955-м приехал в Калугу, город выглядел, как купеческий. Много деревянных домов. Там, где сейчас телевышка на ул. Телевизионной, было свободное поле. Площадь Победы называлась площадью Социализма.

Летом 1956-го нас, малоквалифицированных рабочих машзавода, из-за отсутствия которых завод не пострадает, посылали в только что построенный театр убирать мусор.

А там, где сейчас магазин «Калуга», находился железоскобяной магазинчик. Петли, замки продавали. И улица эта была застроена частным домами, многие – с резьбой, со ставнями.

Ещё запомнилось, что чуть ли на каждом перекрестке в городе была пивнушка. Вот, где сквер Волкова, находился небольшой скверик и перед ним – пивнушка.

А когда я на Машзаводе первый год работал, в столовой во время обеда продавали пиво. И желающий мог взять кружечку. У меня, как у подсобного рабочего, в то время оклад был 330 рублей, и на 3 рубля я наедался в столовой от пуза.

Кормили замечательно, например был отбивной шницель с жареной картошечкой, супы разные, щи, компот. Столовая прекрасно работала, было всё очень вкусно.

В Грабцево запустили «Спутник»

- Мои дедушка и бабушка по матери жили в Грабцево, а по отцу – в Ольговке. Тогда это были деревни, там стояли частные дома. И мы до них пешком добирались. Никакой транспорт не ходил.

В Грабцево первый автобус пустили в 1957 году. И в народе его прозвали «Спутник», потому что тогда наши как раз первый спутник в космос запустили. Ну и к тому же в Грабцево лётная школа была.

Она, кстати, находилась в здании, которое было частью разрушенного барского дома. За ним - хороший липовый парк, аллея столетних лип. И - пруд. Очень красиво!

По дороге в Грабцево мы проходили по полю на нынешней Маяковке, где школа №12, там был памятник в виде стелы с орлом. Потом я прочитал, что он поставлен в честь смотра царских войск, который был на этом месте, вроде даже Николай II его посещал. Памятник снесли, наверное, когда школу начали строить.

В 1904 году Николая II приехал в Калугу. А в 1907 году калужский губернатор Александр Офросимов предложил в честь этого события установить монумент. И в 1908 году его установили на воинском поле, где Николай II напутствовал войска.

Город менялся быстро. Когда началось строительство «калужского моря», все вокруг шутили: «Ну это прям как Курская дуга». Там бульдозеры снимали верхний слой, потом как-то ухитрились метра два почвы вывезти оттуда, а затем запрудили, и Яченка залила это участок.

А раньше здесь огороды были, много - машзаводовских. Мой друг работал на Машзаводе, и имел там участочек.

61 год вместе

- Жениться меня занесло на девушке Розе, которая жила на ул. Набережной, где городской парк. Мы с Розой ровесники, жена, правда, смеется, говорит, что она - старшая. Как-то она была в больнице и похвасталась, что она, как Пугачёва, замужем за молодым. Её спрсили, насколько же муж моложе? Она говорит: «На три дня». Там все засмеялись.

В такую Розу как было не влюбиться!

На Набережной у семьи Розы был частный дом, сейчас на этом месте - частный коттедж. Дома, которые спиной к реке стояли до самой Воробьёвской переправы, давно снесли давно. А я тогда от Оки - до Яченки и обратно мерял путь, провожал девушку.

В 1961 году мы с Розой поженились. Расписывали в то время в маленькой ротонде, где сейчас художественный музей. Там сидел работник загса, приходили два свидетеля и два «умопомрачения».

Расписывались и шли на свадьбу. У нас она была в Подзавалье. Тогда же не в ресторанах праздновали, а дома. Народу много, но в хату все вместились. И на второй день то же погуляли.

С Розой мы уже 61 год вместе. У нас две дочки, две внучки, две правнучки и внук Тимофей - нашей дизни апогей, ему 11-й год.

Песня про Калугу

- В свободное время я часто ходил в клуб Машзавода, в драмкружке занимался. И один раз нелегкая понесла меня поступать во ВГИК. Но там вовремя разобрались, сказали, что ничего не выйдет. Так я не стал артистом.

А в клубе была самодеятельность, выступали часто. И со сцены несколько раз звучала песня про Калугу на мотив «Чёрного моря», я её запомнил и записал. Один товарищ её пел, может, сам сочинил, а может – нет, не знаю.

Есть город, который мы любим, друзья, как самого близкого друга.

Стоит этот город над тихой Окой, прекрасный наш город Калуга.

Прекрасная наша Калуга, родная Калуга!

Здесь новых заводов встают корпуса, запели гудки над округой.

А там, за Окою – поля и леса, и всё это - наша Калуга!

Прекрасная наша Калуга, родная Калуга!

Твои тепловозы по рельсам идут, и спички горят твои ярко,

И свет электрический людям дают турбины с калужскою маркой.

Родная Калуга!

Мне много по свету пришлось пошагать, изведать суровую вьюгу.

Но должен, друзья, я вам слово сказать, что сердце оставил в Калуге.

В родимой Калуге!

С того времени я больше никогда эту песню не слышал, и поэтому хотел поделить ею с калужанами, вдруг и сейчас её кто-то споёт.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.