Цены в магазинах Калуги снизились, но никто этого не заметил

После резкого взлета цен в российских магазинах прошло уже больше двух месяцев. Курс доллара с того момента откатился и даже стал меньше, чем в феврале. А вот уменьшения цен калужане явно не ждут и иногда даже не замечают.

Но стоимость товаров постепенно снижается. Хоть для большинства калужан этого и не видно.

Мы продолжаем мониторить цены в продуктовых магазинах Калуги. На этот раз сравним, как поменялась стоимость товаров за последние две недели.

На фото слева представлены цены продуктов по состоянию на 11 мая, справа - 28 апреля.

Бананы незначительно, но стали дешевле.

А вот снижение цены на кофе значительное, почти 90 рублей (слева - цена 11 мая, справа - 28 апреля).

Еще больше подешевела морковь, которая стала стоить на четверть меньше.

Колбаса осталась по той же цене. Но сейчас можно ее купить по гигансткой акции. Так бывает.

Картофель первого урожая пока не дешевеет.

Как и майонез и яйца, которые продолжают кусаться в цене.

Подсолнечное масло осталось при своих. Одно подешевело, а второе подорожало.

Зато корм для домашних животных дешевеет (напоминаем, если забыли, пока листали - слева цены от 11 мая, справа - 28 апреля).

Стиральный порошок незначительно подешевел. Но по акции можно найти и приятную стоимость товара.

Детское питание стоит столько же, сколько и две недели назад.

Рис и гречка подешевели в пределах 5-7 процентов.

Филе свинины после майских праздников еще не успело подешеветь.

А гуляш даже прибавил в цене 30 рублей.

Главным возмутителем спокойствия дешевеющих калужских магазинов неожиданно стала соль. Ее цена растет.

Уважаемые калужане, а как по вашим ощущениям изменились цены в наших магазинах? Расскажите об этом в комментариях.

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