В Калуге знаменитой актрисе ролей не давали, платили гроши

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На калужской сцене не раз блистали известные артисты. Некоторое время играла здесь и знаменитая Мария САВИНА. О своей жизни она оставила мемуары.

Несчастливое детство

Родилась Мария 11 апреля 1854 года в Каменец-Подольске. Ее отец, Гавриил Николаевич ПОДМЕРАНЦЕВ, был учителем чистописания и рисования, но увлекался любительскими постановками. И настолько увлекся, что решил сменить профессию, стал актером, придумав себе звучный псевдоним СТРЕМЛЯНОВ.

Актёром он был весьма посредственным, хотя считал себя настоящей звездой. Его жена тоже подалась в актрисы и выступала под псевдонимом СТРЕМЛЯНОВА, и также не блистала талантами.

В семье росли две дочери: старшая Мария и младшая Елена. Но родители были так увлечены театром, что девочками особо не занимались. Марию отдали в частный пансион, потом - в интернат, домой забирали только по воскресеньям.

Савина хоть и не блистала красотой, но зрители влюблялись в нее.

О детстве у актрисы остались такие воспоминания: «Никогда не пойму, за что меня мать так не любила. Кроме пощечин, брани, упреков в ничегонеделании я ничего от нее не видала, и с каждым годом было хуже… Ссоры матери с ним (отцом) превышают всякое описание; кончались они тем, что он уходил, а мать срывала свой гнев на нас, в особенности на мне».

Когда Марии было 13 лет, гавриил Николаевич ушёл из семьи. дочерей они с женой поделили. Маша стала жить с отцом.

Самостоятельная жизнь

С семи лет Мария выступала в театре. Причем играла, и девочек, и мальчиков. И ей нравилось находиться на сцене. С отцом они разъезжали по городам, Гавриил Николаевич ставил спектакли, типа антриприз, собирал для них актёров, но большого дохода это не давало. Постановки постоянно приносили убытки.

В подростковом возрасте Мария, как и многие девочки, комплексовала из-за внешности.

Она писала: «Я была очень худа и ужасно смугла, узкие плечи, длинные руки, коротко остриженные светлые волосы, неправильные черты, ноги в больших (на рост) башмаках, уродски сшитое по тогдашней моде платье (всегда ситцевое, а стало быть, и измятое), длинная гусиная шея и пальцы в чернилах. Вот мой портрет».

Однако в 15 лет в пьесе «Бедовая бабушка» у марии была главная роль. Дебют состоялся в Минске. Талантливую игру юной актрисы стразу заметили. Губернатор даже приказал директору театра прибавить ей жалованье и дать бенефис.

Марии успех вскружил голову, и она решила стать независимой, уехала от отца и начала самостоятельную жизнь. Играла в разных бродячих труппах, потом по протекции матери поступила в харьковскую антрепризу ДЮКОВА.

Здесь чего ей только не приходилось терпеть: она голодала, актёры ненавидели её, устраивали козни и плели интриги. Защищал и поддерживал Марию актер Николай СЛАВИЧ, выступавший под псевдонимом САВИН. В 16-летнем возрасте Мария выходит за него замуж.

Славич был из дворянской семьи, служил на флоте, но проиграл казённые деньги и был уволен. Родители после этой некрасивой истории прокляли сына, откаазвшись от него.

Зато Славич умел вскружить голову молоденьким девушкам. И решил пойти в актеры. На сцене играл в основном героев-любовников.

После свадьбы с Марией Славич продолжал пить, гулять и играть на деньги в карты. Легко тратил и деньги жены. Об этом она писала: «Не только мебели, иногда самого необходимого купить было не на что. Три ночи я спала на полу: все описали по иску прежнего хозяина».

Ради мужа Мария отказалась от столичной жизни и стала выступать в провинции. Об этом периоде у нее остались не радостные воспоминания. Её унижал и оскорблял муж, одолевали навязчивые поклонники, поэтому она «играла кое-что и кое-как».

В калужской труппе Савину не ценили, платили мало. Ей приходилось тяжело: по ночам она учила роли и шила костюмы из собственных вещей, потому что актрис в провинциальный театр брали со своим гардеробом. «Я не замечала времени за шитьем костюмов и учением ролей», - вспоминала Савина.

Потом Савина с мужем играли и в других городах. Он вел себя отвратительно, требовал для жены все больше ролей, даже когда та была беременная, заставлял её скрывать это. В итоге Мария родила мёртвого ребенка, что сильно подорвало её здоровье. При этом «муж громко говорил, что все эти истерики одно притворство». Через 4 года они расстались.

Соперница по театру

В 20 лет она Савина приехала в Санкт-Петербург и стала актрисой Александринского театра. Актёры отнеслись к ней настороженно – появилась конкурентка. Савина писала: «Пришла я на сцену, как в лес… таким холодом обдали меня императорские артисты. Больше одной репетиции, да и то только моих сцен, не полагалось, и я чуть не заплакала».

Однако публика приняла ее очень хорошо. И в итоге, Мария Савина осталась в Александринке на 40 лет. Петербуржцы её полюбили и «ходили на Савину». Многие спрашивали, играет ли она сегодня вечером. И если узнавали, что - да, то покупали билет.

Всю жизнь Мария Савина соперничала с другой актрисой Александрийского театра - Пелагеей СТРЕПЕТОВОЙ. Они были ровесницами, обеим не везло в личной жизни.

Настоящая фамилия Полины Стрепетовой не известна. Младенцем её подкинули на крыльцо дома тетрального парикмахера Стрепетова. Он взял ребёнка в свою семью.

Стрепетова сначала жила с актером Михаилом СТРЕЛЬСКИМ, у которого при этом была законная жена и куча любовниц. Эта связь довела Полину до нервного срыва. Со вторым мужем она часто ссорилась, а третий её безумно ревновал и в итоге застрелился.

Обе актрисы любили театр, боролись за любовь зрителей. Говорят, что Стрепетова замечательно играла трагические роли, а Савина - романтические.

У Стрепетовой был красивый голос. А Савина не отличалась красотой, зато была остроумна и умела произвести впечатление на светское общество.

Она со вкусом одевалась, просто причёсывалась и не пользовалась косметикой. А Стрепетова не умела себя подать, имела вздорный характер, в обществе её недолюбливали.

Новая любовь

У Савиной был роман с писателем ТУРГЕНЕВЫМ. После того, как она сыграла роль Верочки в спектакле по его пьесе «Месяц в деревне», тот завалил ее розами. А Савина поцеловала его. 11 апреля 1880 Тургенев подарил Савиной на день рождения золотой браслет и свой портрет. Между ними завязалась переписка. Они стали встречаться. Но когда Полина Виардо, у которой с Тургеневым всю жизнь был роман, позвала писателя в Париж, он уехал.

А Савина вскоре написала ему, что выходит замуж за офицера Никиту ВСЕВОЛЖСКОГО. Про этот брак она вспоминала: «Не веря ни одному слову, не уважая его, иногда даже ненавидя, я любила его без памяти».

Савина в роли Верочки в спектакле «Месяц в деревне», после премьеры которого у актрисы начался роман с Тургеневым.

Но счастье не продлилось долго. Всеволожский быстро утратил интерес к жене, между ними начались дикие ссоры. Он изменял, гулял, проматывал деньги на скачках и за картами, набрал кучу долгов. Савина говорила, что он с собаками лучше обращается, чем с ней.

Да и родня мужа не приняла актрису, считая ее не достойной их семьи. Савина и Всеволжский расстались после 10 лет брака. Но актриса всю жизнь выплачивала его долги, которые такими огромными, что можно было купить два имения.

С 1910 году актриса жила в гражданском браке с меценатом, главой Русского общества пароходства, председателем Императорского российского театрального общества. Анатолием МОЛЧАНОВЫМ.

Умерла актриса 8 сентября 1915 года. Ночью она потеряла сознание, а утром её не стало – отказало сердце. Провожал е весь Петербург.

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