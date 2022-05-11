Праздник со слезами на глазах. Наш фоторепортаж с торжественных мероприятий Дня Победы в Калуге

9 мая в Калуге отмечали 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной Войне. В боях в те годы погибло 80 тысяч калужских солдат, 56 тысяч пропало без вести. Они сражались 1418 дней и ночей, чтобы мы были свободными, за мирное небо и наше будущее.

В Калуге по традиции организовали программу для детей и взрослых на самых разных площадках города. На улицах Калуги чувствовалась атмосфера единства и гордости за свою страну.

Мы прогулялись по местам торжеств и подготовили большой фотоотчет с праздника

Тысячи жителей собрались на сквере Мира, чтобы вместе пройти путь до площади Победы с фотографиями своих родных.

Подробнее о шествии смотрите в фоторепортаже Дарьи ИВАНОВОЙ: Как в Калуге прошел «Бессмертный полк».

А нам удалось поговорить с некоторыми участниками «Бессмертного полка». Они рассказали нам о своих героях.

Слёзин Виктор Николаевич с 42-го года служил гидроакустиком на подводной лодке, был краснофлотцем. Он уловил сигнал противника, за что получил Орден Великой Отечественной Войны 2-й степени. Прошёл всю войну.

Трофимов Михаил Николаевич был зенитчиком, сбивал вражеские самолёты. В одном бою сбил три самолёта, за что был удостоен Ордена Красной Звезды.

Трофимова Елена Антоновна - артиллерист на 1-м Прибалтийском фронте. Она труженица тыла, работала на Тульском военном оружейном заводе, выпускала снаряды, была в народном ополчении.

Королёв Михаил Максимович прошёл всю войну с самого её начала. Закончил войну в Чехии в городе Прага, после чего вернулся в родные края и работал строителем. Он строил дома в нашей Калужской области в селе Щелканово. У него есть медали и ордена, мы им очень гордимся. Каждый год ходим на «Бессмертный полк», чтобы почтить память, и внукам тоже об этом рассказываем.

На улице Кирова проводили сразу несколько мастер-классов на военную тематику для детей. Они участвовали с удовольствием, уходили с открытками, письмами, сделанными своими руками.

По окончании шествия состоялся традиционный митинг. Ученица школы произнесла торжественную речь осознанно и искренне.

На площадь Победы пришли и сами ветераны. Выслушав поздравления, они возложили цветы на могилу Неизвестного солдата.

Уже через несколько минут могила Неизвестного солдата со всех сторон была усыпана цветами.

Традиционная легкоатлетическая эстафета.

Театральная площадь украшена разноцветными флажками.

На Театральной площади народный ансамбль пел песни военных лет. Всем желающим раздавали листы с текстом песен, чтобы они могли присоединиться.

Юные девочки танцевального коллектива в полной готовности ждут своего выступления.

В ряде локаций в городе можно было отведать шашлык и солдатскую кашу.

В Краеведческом музее посещение экспозиции «В годы суровых испытаний» было бесплатным.

Проходя по мосту с красными флагами, наслаждаешься красотой.

В парке культуры и отдыха подготовка к запуску салюта велась весь день.

Уличные музыканты в этот день выступали не только на Театральной улице.

Праздничное утро 9 Мая выдалось солнечным.

Оркестр на площади Старый торг играл военные песни, а вот колесо обозрения в парке не работало из-за ветра.

Волонтёры Победы следили за порядком и помогали в организации праздника. Причем делали это весело, с песнями.

К вечеру погода немного испортилась, но это не помешало финальному аккорду праздника, которым стал зрелищный салют. Посмотреть на него пришло огромное количество калужан, и организаторы не подкачали. Салют удался на славу.

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