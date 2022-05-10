Фоторепортаж: как в Калуге прошел «Бессмертный полк»

9 мая по улице Кирова в Калуге прошла колонна участников акции «Бессмертный полк».

По нашим оценкам, в ней участвовало около 10 000 человек, но позже чиновники заявили, что на мероприятие пришел каждый третий житель областного центра – 98 000.

В нашем фоторепортаже рассказываем и показываем, как в Калуге прошел первый за три года «Бессмертный полк».

Люди пронесли портреты своих родных от Сквера Мира до площади Победы.

Во главе колонны находились участники реконструкторского движения Калуги.

Солдаты несли венки к Вечному огню.

За ними следовали ансамбли барабанщиц.

Волонтеры Победы сопровождали «Бессмертный полк».





Участники стояли и на тротуарах.

Кто-то наблюдал с балконов.





На площади Победы состоялся митинг, посвященный победе над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Все поздравляли ветеранов.

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