Фоторепортаж: как в Калуге прошел «Бессмертный полк»
9 мая по улице Кирова в Калуге прошла колонна участников акции «Бессмертный полк».
По нашим оценкам, в ней участвовало около 10 000 человек, но позже чиновники заявили, что на мероприятие пришел каждый третий житель областного центра – 98 000.
В нашем фоторепортаже рассказываем и показываем, как в Калуге прошел первый за три года «Бессмертный полк».
Люди пронесли портреты своих родных от Сквера Мира до площади Победы.
Во главе колонны находились участники реконструкторского движения Калуги.
Солдаты несли венки к Вечному огню.
За ними следовали ансамбли барабанщиц.
Волонтеры Победы сопровождали «Бессмертный полк».
Участники стояли и на тротуарах.
Кто-то наблюдал с балконов.
На площади Победы состоялся митинг, посвященный победе над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Все поздравляли ветеранов.
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