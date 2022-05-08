«Калуга» вдевятером сыграла вничью с «Квантом»

В шестом туре весенней части Футбольной национальной лиги-2 состоялось калужское дерби. Один из главных матчей сезона для наших команд прошел в Обнинске. Местный «Квант» принимал на своем поле футбольный клуб «Калуга».

В первом круге игроки из наукограда в гостях добились победы с минимальным счётом. Тот матч получился крайне скучным. «Квант» реализовал свой единственный момент, забив с неоднозначного пенальти.

После того поражения «Калуга» отошла достаточно быстро. Подопечные Константина Дзуцева в следующих четырех поединках набрали максимальное количество очков.

«Квант» также успешно выступает весной 2022 года. Обнинцы лишь в пятом туре уступили молодежной команде воронежского «Факела».

Калужские футболисты не могли рассчитывать в Обнинске на помощь своего капитана Юрия Дубровина, который получил травму. Несмотря на это, гости провели первый тайм лучше «Кванта».

Калужане владели инициативой, но пропустили гол на 43-ей минуте после розыгрыша штрафного. Отличился Азим Юлдашев.

Пресс-конференция Константина Дзуцева.

- Я считаю, что в первом тайме мы владели преимуществом, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер калужан Константин Дзуцев. - Имели отличные моменты, мы их не реализовали, хотя были очень хорошие выходы из обороны в атаку. Пропустили необязательный гол со стандартного положения. Во втором тайме все изменили удаления. После этого о футболе, наверное, говорить не приходится. Больше стали выходить на первый план какие-то морально-волевые качества. Наши футболисты хорошо показали себя в этом плане. Четыре сезона я работаю в Калуге, и можно подвести какие-то итоги дерби. Всего один матч выиграли обнинцы. У нас есть положительный баланс в поединках с этим соперником. Это дорогого стоит. Но такого судейства, как сегодня, я не видел очень давно. Арбитр год не работал до этого. Дай бог ему здоровья.

Удаление Никиты Желтикова.

Второй тайм начался с удаления Никиты Желтикова. Защитник калужан получил вторую жёлтую карточку за срыв атаки. Правомерность действий судьи оценить в этом эпизоде достаточно сложно.

Голы в калужском дерби.

Но, оставшись в меньшинстве, калужане отыгрались на 58-ой минуте. Денис Семин, который вышел на замену, огорчил Виталия Яковлева.

Удаление Николая Суханова.

Спустя десять минут калужане остались вдевятером. Поле покинул Николай Суханов.

Пресс-конференция Олега Морозова.

- Конечно, получился интересный матч. Удаления внесли свою лепту в ход игры, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев Олег Морозов. - На мой взгляд, удаления были правильные. Да, они не вытекали из логики игры. Но сейчас такие правила, ничего не поделаешь. А по игре нам не хватило удачи, не реализовали свои моменты, не забили пенальти. Но соперник, наверное, заслужил ничью своей самоотдачей и организованными действиями. А мы, как это ни странно, с каждым удалением у соперника все больше закрепощались. Стали играть хуже. В следующий раз, если будет похожая ситуация, мы двоих уберем с поля. А самим очком в игре с «Калугой» мы довольны.

Матч завершился вничью - 1:1. А главным героем встречи стал вратарь калужской команды Тимур Крайков. Во втором тайме он отбил пенальти от Алексея Феколкина.

В чемпионате России нашим клубам осталось в этом сезоне провести по 4 матча.

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