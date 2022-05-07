Смотрим, как Калугу украсили ко Дню Победы. Наш фоторепортаж

До главного праздника нашей страны осталась всего пара дней. Калугу в течение последних недель активно украшали. Сейчас областная столица, по заверениям городских властей, готова ко Дню Победы на сто процентов.

Во всех районах города появились праздничные инсталляции. Горожане и гости Калуги фотографируются возле них. Вдоль улиц уже развеваются алые флаги, установлены конструкции, напоминающие жителям о героях, освобождавших Калугу в 1941 году.

В преддверии Дня победы мы прошлись по улицам любимого города и посмотрели, как украсили Калугу

Площадь Старый Торг.

Сквер имени полковника Краснопивцева.

Праздничное украшение «Шарика».

Площадь Победы.

Современный праздничный мурал.

Московская площадь.

- Самая, на мой взгляд, удачная находка среди всех майских украшений последних лет — вот эти букеты из флагов, - прокомментировал в соцсетях инсталляцию на Московской площади калужанин Кирилл Гусев. - Они яркие, живые (потому что на ветру колышутся) и человеческого масштаба. Подозреваю, что и по цене доступные.

По пути к Площаде Победы калужанам рассказывают о героях Советского Союза.

- Украшение аллеи Кирова с героями тоже очень симпатично смотрятся, - написала в социальных сетях калужанка Ольга Коновалова.

Театральная площадь.

Ко Дню Победы в Калуге зацветут 300 тысяч тюльпанов. Также город украсят ещё 20 тысяч цветов виолы и сурфинии.

​Сквер Медсестер.

Арбитражный суд заиграл другими красками.

Инсталляция возле Дома музыки.

Гагаринский мост.

Сквер мира.

Одним из ключевых событий 9 мая станет шествие «Бессмертного полка». Оно пройдёт в этом году традиционно, в очном формате.

- Приглашаю всех жителей и гостей нашего города принять в нём участие! Шествие начнётся 9 мая в 10:00 от сквера Мира, - написал в своих социальных сетях городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Мы ожидаем большое количество участников, ведь «Бессмертный полк» не проводился очно уже три года. Поэтому прошу вас прийти заблаговременно!

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