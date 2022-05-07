Смотрим, как Калугу украсили ко Дню Победы. Наш фоторепортаж
До главного праздника нашей страны осталась всего пара дней. Калугу в течение последних недель активно украшали. Сейчас областная столица, по заверениям городских властей, готова ко Дню Победы на сто процентов.
Во всех районах города появились праздничные инсталляции. Горожане и гости Калуги фотографируются возле них. Вдоль улиц уже развеваются алые флаги, установлены конструкции, напоминающие жителям о героях, освобождавших Калугу в 1941 году.
В преддверии Дня победы мы прошлись по улицам любимого города и посмотрели, как украсили Калугу
Площадь Старый Торг.
Сквер имени полковника Краснопивцева.
Праздничное украшение «Шарика».
Площадь Победы.
Современный праздничный мурал.
Московская площадь.
- Самая, на мой взгляд, удачная находка среди всех майских украшений последних лет — вот эти букеты из флагов, - прокомментировал в соцсетях инсталляцию на Московской площади калужанин Кирилл Гусев. - Они яркие, живые (потому что на ветру колышутся) и человеческого масштаба. Подозреваю, что и по цене доступные.
По пути к Площаде Победы калужанам рассказывают о героях Советского Союза.
- Украшение аллеи Кирова с героями тоже очень симпатично смотрятся, - написала в социальных сетях калужанка Ольга Коновалова.
Театральная площадь.
Ко Дню Победы в Калуге зацветут 300 тысяч тюльпанов. Также город украсят ещё 20 тысяч цветов виолы и сурфинии.
Сквер Медсестер.
Арбитражный суд заиграл другими красками.
Инсталляция возле Дома музыки.
Гагаринский мост.
Сквер мира.
Одним из ключевых событий 9 мая станет шествие «Бессмертного полка». Оно пройдёт в этом году традиционно, в очном формате.
- Приглашаю всех жителей и гостей нашего города принять в нём участие! Шествие начнётся 9 мая в 10:00 от сквера Мира, - написал в своих социальных сетях городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Мы ожидаем большое количество участников, ведь «Бессмертный полк» не проводился очно уже три года. Поэтому прошу вас прийти заблаговременно!
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