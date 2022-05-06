Известный в Калуге футбольный судья Сергей Кадыков отметил 70-летие: «Родился я в одном роддоме с Анатолием Артамоновым»

Сергей Кадыков (слева) поддерживает сборную России в Европе.

Фамилия Кадыков известна в мире не только калужского, но и мирового футбола. Владимир сейчас обслуживает матчи чемпионата Европы. А его отец Сергей Петрович долгие годы является одним из самых уважаемых людей в российском мини-футболе.

Старший из семьи Кадыковых прошел школу калужского «Локомотива», работал в городском комитете спорта, а также возглавлял областную федерацию футбола.

4 мая Сергей Петрович отметил свое 70-летие. И рассказал нам о своей карьере и своей нынешней жизни.

За день до рождения Артамонова в Хвастовичах

- Сергей Петрович, где вы родились и начали увлекаться футболом?

- Родился я в одном роддоме с Анатолием Артамоновым в Хвастовичах. Экс-губернатор Калужской области на один день позже меня появился на свет.

Свое детство я провел в Азарово, там жила наша семья. Зимой и летом в те годы ребята проводили на улицах. Играли во всё. А в 11 лет я пошел на стадион «Локомотив», который впоследствии стал называться «Центральный». Записался в группу подготовки молодых футболистов. Тренером у меня был замечательный человек, который потом стал моим вторым отцом. Сергей Николаевич Никонов сам играл в футбол, был нападающим, выступал за сильнейшие калужские команды.

- Много детей тогда занималось футболом?

- Сейчас берут в спортивные школы практически всех тех, кто приходит. В группу подготовки молодых футболистов команды «Локомотив» был сложнейший отбор. Приходили десятки ребят, их смотрели, проводили тренировочные игры. Наставники смотрели, кто и на что способен. Из лучших комплектовали группы. Даже попадание туда было достижением.

Тренировались мы в зале клуба Машзавода. Он был в 60-ые годы одним из самых больших в городе. Там даже занималась команда мастеров.

Тренировались даже в спортивном зале церкви, которая располагается в парке культуры и отдыха.

- Вы родились в 1952 году. Страна только отходила от войны. Как обстояло дело с мячами, обувью?

- Играли в том, что было. Кто-то в шароварах, у кого-то были трусы ниже колен. Когда стали постарше, находили мастеров на заводах, которые вытачивали дюралевые шипы на бутсы.

Мячи были кожаные со шнуровкой. Они в мокрую погоду набухали, приходилось иногда бить их головой. Потом пять минут можно было приходить в себя. Голова аж кружилась. Зато было рвение к футболу. Все ребята выходили в большой спорт из дворов. Играли в футбол и хоккей.

Мы ходили из Азарово по шпалам на Садовую. Потом они к нам приезжали. Никто тогда не думал о каких-то великих зарплатах спортсменов. Как говорит экс-игрок сборной СССР Эдуард Малафеев, был искренний футбол.

- Почему решили не связывать свою жизнь с профессиональным футболом в качестве игрока?

- Еще до армии я выступал за дублирующий состав калужского «Локомотива», меня приглашали в юношескую сборную РСФСР. Мы тогда вместе там играли с футболистом обнинского «Кванта» и в будущем известным тренером Анатолием Байдачным. Но дальше дело в сборной у меня не пошло.

После армии я играл за «Машиностроитель» в чемпионате города и области. А потом пригласили на работу в Горспорткомитет. И началась моя муниципальная служба.

Сергей Кадыков в советской армии.

Финские сапоги и начало судейской карьеры

- А как вы все-таки пришли в судейство?

- Честно говоря, все началось с хоккея с мячом. В наши годы этот вид спорта был очень популярным. На стадионе «Центральный» зимой заливали большое футбольное поле. В чемпионате Калуги участвовало порядка восьми команд.

Однажды я отыграл матч. А на следующую встречу не пришел судья. Попросили меня отработать. Я не очень хотел. Ведь не собирался судить. А тут еще и купил себе новые финские сапоги. В первый раз, наверное, надел. Но в итоге меня уговорили. Снял сапоги в раздевалке, переоделся, отсудил. Возвращаюсь в раздевалку, а моих сапог уже нет, кто-то украл. Идти домой было не в чем. Директором стадиона был в то время Юрий Аркадьевич Круглов. Он мне и дал валенки, в которых лед заливали. Пришел домой без сапог. Зато с этого момента началась моя судейская карьера.

Дальше стал этим увлекаться. Судил хоккей с шайбой и мячом, футбол. Часто входил в число лучших арбитров Калужской области.

Мэтр калужского футбола Геннадий Карасев, судья Надежда Ульяновская и Владимир Кадыков.

- Но именно в футболе вы стали судить на высоком уровне. В вашей карьере было практически 200 матчей в чемпионатах и Кубках СССР и России. Как вы считаете, что самое главное для судьи?

- Нужно понимать игру и правильно трактовать единоборства футболистов за мяч. Сейчас судьи все молодые. А раньше была другая картина. Привлекали тех, кто завершил свою игровую карьеру. Эти люди понимали дух футбола.

Молодые арбитры в современном спорте знают все по книжке, чисто теоретически. А иногда судья может действовать даже в разрез с правилами, но по духу игры он принимает правильные решения.

- Что различает российский футбол в 90-ые и современный?

- В наши годы пока человеку на поле ногу не сломают, никто валяться и корчиться от боли не будет. А сейчас постоянно лежат игроки. Врач подойдет, подует на ногу, и игрок будто оживает.

Лучшие арбитры России по мини-футболу в 1999 году. Сергей Кадыков из Калуги второй слева.

Шведские стенки и пистолет в раздевалке

- Сергей Петрович, как вы попали в мини-футбол?

- В 2022 году всероссийская ассоциация этого вида спорта отмечает 30-летие. Вот в начале 90-х меня и пригласили посудить мини-футбол. Я решил, что зимой и в межсезонье мне это не повредит, а наоборот поможет. Можно поддержать форму, получить практику.

Постепенно я сменил специализацию. Стал обслуживать исключительно мини-футбольные матчи. Причем, доверяли самые ответственные игры. Трижды судил финалы Кубка России.

- Какой у вас самый памятный матч в мини-футболе?

- Было много хороших игр. Но вспоминаю Кубок лиги. Играли в Екатеринбурге местный клуб ВИЗ и столичная «Дина», в которой была собрана практически вся сборная России. Ажиотаж вокруг матча был запредельный. А за мерами безопасности никто тогда особо не следил. Вот и набилось в спортивном комплексе слишком много болельщиков. Они даже мешали судьям на площадке, настолько близко стояли и сидели. Там еще в зале были установлены несколько шведских стенок. Так вот одна из них упала, уж слишком много любителей футбола на нее залезли.

А сами игры ВИЗа и «Дины» были очень напряженными. Они остались в памяти.

- Футбол в лихие 90-ые в России тоже был очень своеобразным. Судьям временами доставалось. Были ли у вас какие-то опасные моменты в карьере, когда вам что-то угрожало?

- Всего уже не вспомнишь. Но был эпизод, когда в одном из городов к нам в судейскую зашел человек с пистолетом.

В южных регионах случались другие случаи. Сидим мы судьями обедаем, а за соседним столикам люди на нас смотрят, а на стульях у них автоматы. Они, скорее, не угрожали, а просто воздействовали чисто психологически.

Сергей и Владимир Кадыковы. Династия футбольный судей из Калуги.

Сын Владимир

- Ваш сын Владимир Кадыков сейчас является одним из лучших мини-футбольных арбитров России. В 2022 году он обслуживал матчи чемпионата Европы. Вы его подталкивали сделать выбор в пользу именно этой нелегкой профессии?

- Он с детства футболом занимался. Ему нравился этот вид спорта. А я тогда уже завершал свою судейскую карьеру. Иногда брал его с собой на турниры. Как раз на одних соревнованиях в Волгограде я Володю чуть не силком заставил выйти на линию с флажком. Он боялся, но согласился. Это была, наверное, его первая официальная игра.

В дальнейшем сын сам заинтересовался судейством. Стал обслуживать матчи большого футбола. Сначала на местном уровне. Вскоре получил республиканскую категорию.

- Как думаете, чем сына привлек мини-футбол?

- Во-первых, у него в этом виде спорта хорошо получалось выполнять свою работу. Во-вторых, мне кажется, что он решил в холодное время года работать в теплых залах, а летом отдыхать, купаться и загорать.

- Как вы смотрите матчи, когда работает ваш сын?

- Я смотрю за правильностью действий судей. Потом задаю Владимиру вопросы. Когда-то мы сходимся во мнении, иногда – нет. Но, в любом случае, обсуждаем интересные моменты.

- В российском мини-футболе уже есть династия Кадыковых. Хотели бы, чтобы она продолжилась?

- Честно говоря, не очень. Главное, что внук, как мне кажется, к футболу равнодушен. Я пробовал его привлечь на детские соревнования, но большого желания не увидел.

Сергей Кадыков получил сладкий подарок от друзей на 70-летие.

Современная жизнь

- Вы так много смотрели матчей за свою жизнь. Как вы наблюдаете за футболом сейчас?

- У меня внук болеет за «Спартак». Иногда его в качестве поощрения вожу на футбол в Москву или Тулу. На стадионе мне хочется больше увидеть красивые моменты, технику игроков, комбинации. Хочется спокойно наслаждаться футболом. Не люблю крики фанатов.

Иногда, конечно, и за судейством смотрю. Но это уже профессиональное.

- Чем вы занимаетесь в свои 70 лет?

- Я инспектирую игры чемпионата и Кубка России по мини-футболу. Все время нахожусь в поездках. Когда дома нахожусь, получаю удовольствие от общения с внуком и внучкой.

Провожу в Калужской области этап международных детских соревнований «Локобол». Также организую турнир для ветеранов в Сухиничах.

- Сергей Петрович, вы видите юных ребят, которые в нашем регионе занимаются футболом. Есть ли среди них будущие звезды?

- Талантливых мальчишек очень много. Временами удивляешься, как они обыгрывают на носовом платке по три-четыре соперника.

Талантливые дети в Калужской области были, есть и будут. Главное этих ребят обучить, не потерять и довести до профессионального футбола.

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