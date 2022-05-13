Почему литвиновское кладбище Калуги вызывает шок. Наш фоторепортаж, оправдания чиновников и сами виноваты

Проблема с кладбищами в Калуге назрела давно. Хоронить жителей областного центра практически негде. Весной 2021 года в городской управе рассказали о планах по расширению границы кладбища в Литвиново. Это место остается на данный момент единственным для захоронения в черте города.

Планы чиновники реализовали. Только вот жители Калуги в апреле 2022 года начали жаловаться на то, что хоронить людей на новом участке просто невозможно.

- Главный шок, конечно, Литвиновское кладбище, точнее, новый гигантский участок, который вырос буквально за год, - написала 27 апреля в социальных сетях известная калужская журналистка Капитолина КОРОБОВА. - То, что я увидела, нарушает все нормы морали, этики, культуры и человечности. Судя по состоянию этой территории, покойных клали в грязь, в воду. Глина расползлась повсюду, подойти к могиле родственника невозможно, потому что дорожки — это сплошное месиво глины. Часть могил провалилась, часть утонула в воде.

Мы решили посетить Литвиновское кладбище и своими глазами посмотреть, как там обстоят дела. Картина получилась неоднозначная.

Побывали на кладбище 4 мая (публикуем статью только сейчас, потому что пришлось неделю ждать ответы от чиновников на наши вопросы). За день до этого в Литвиново люди по 40 минут стояли в пробках, чтобы посетить могилы своих родственников. 3 мая верующие отмечали Радоницу.

4 мая мы специально приехали ближе к вечеру, чтобы дать возможность работникам «Калугаблагоустройство» прибраться на кладбище. Ведь ветра в Литвиново дуют сильные, потому и разлетится мусор по всему участку, если его вовремя не вывезти. Увы, но этого сделано не было.

На остановке общественного транспорта переполненные мусорки и грязь.

Главная проблема, которая сразу бросилась в глаза, это, конечно, мусор. Он везде, на каждом шагу. Можно было бы сказать, что это сами калужане такие свиньи, но проблема все же в том, что контейнеры переполнены, из них мусор и разлетается по всему кладбищу.

На могилах грязные бутылки и пакеты.

Людей в Литвино хоронят буквально в лесу.

Могилы располагаются впритык к дороге.

Еще одна большая беда – сами люди. В Литвиново мы увидели просто дикое количество брошенных могил.

Спустя 10 минут мы, наконец, добрались до нового участка. Сформирован он был в связи с необходимостью организации дополнительного места для захоронений в Калуге. Его площадь 13,5 га.

В июле 2021 года был завершен первый этап работ по вырубке, корчеванию и планировке земельного участка площадью 1,6 га. Участок был открыт для захоронений 10 августа 2021 года.

Логично было предположить, что после вырубки леса, на новом участке Литвиновского кладбища необходимо было провести озеленение, высадку газона, чтобы укрепить грунт. Время-то было. Но этого не сделали.

- Новые участки кладбища являются продолжением существующего, - ответили нам в МБУ «Калугаблагоустройство». - Газоны устраиваются только на особо ответственном участке входной зоны кладбища. На остальной территории не предусмотрены. Граждане, организации, производящие захоронения, вправе сажать цветы и иные растения на своем участке захоронения.

В 2022 году проведены работы по прочистке водоотводного кювета по периметру новых участков. При наступлении благоприятных погодных условий, а именно полного высыхания грунта, для обеспечения возможности проезда техники, будут начаты работы по строительству межквартальных дорог, укладке дренажных труб.

В апреле здесь было не пройти. Лужи стояли даже в мае.

Мусор везде. На кладбище, на дорогах, в лесу.

Ориентировочная вместимость нового участка составляет приблизительно 1900 захоронений. К 12 мая произведено уже 1568 захоронений. При текущей смертности данного участка хватит до июля этого года.

Как нам пояснили в МБУ «Калугаблагоустройство», закончен второй этап работ по вырубке, корчеванию и планировке следующего участка площадью 0,7 га. Ориентировочная вместимость участка - 700 захоронений. При текущей смертности его хватит на 3-4 месяца.

То есть калужанам вновь предоставят участки для захоронений своих близких в глиняном поле. И только после того, как оно заполнится могилами, начнется благоустройство. А до тех пор придется хоронить родственников в глину с водой, на обочинах дорог и в лесу. Да еще под аккомпанемент летающих повсюду мусорных пакетов.

Не по-людски это как-то...

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