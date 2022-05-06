Выжить после: что стало с дорогами Калуги, отремонтированными по БКАД, на третий год

В 2019 году началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтные работы проводят в 83 российских регионах, в том числе и в Калуге.

Как показали наши фоторепортажи прошлых лет, первые зимы дороги в целом переживают хорошо. И в этом году мы задались вопросом: а что стало с ними, спустя несколько лет?

Чтобы выяснить это, мы взяли с собой фотоаппарат, энтузиазм и отправились на те самые улицы, которые отремонтировали по программе БКАД в 2019 - 2020 годах.

Улица Тульская

В 2019 году здесь отремонтировали участок от Киевки до ул. Луначарского. На дороге появилась небольшая трещина — это довольно распространённый дефект. Трещины могут возникать как вследствие ненадлежащей работы дорожных служб, так и просто от внешних факторов: сильных нагрузок, температурных колебаний.

Улица Фридриха Энгельса

Ремонт проводился на участке ул. Чижевского - ул. Степана Разина. Здесь особых нареканий по качеству нет. Но нелишним было бы обновить разметку.

Улица Максима Горького

Дорогу обновляли в 2020 году на участке ул. Пролетарского - ул. Войкова. Значительных разрушений мы не заметили.

Улица Салтыкова-Щедрина

Восстановление дороги проходило на участке от ул. Луначарского до ул. Болдина.

Остались вопросы к стыкам. Также мы обнаружили мелкие разрушения асфальта.

Улица Ленина

Ремонтировали дороги на перекрестке от ул. Кутузова до ул. Баррикад. Зиму они пережили в добротном состоянии.

Улица Московская

На улице Московской новый асфальт был уложен на участке ул. Ленина - ул. Азаровская. Несмотря на большую загруженность выдерживает нагрузку и самая длинная автомагистраль Калуги.

Улица Глаголева

Здесь меняли покрытие на участке от Московской площади до Синих мостов. Никаких перемен в худшую сторону мы не заметили.

На улице Советской всё стабильно. Стабильно плохо

Работы на улице проходили несколько раз, и, посетив Советскую сейчас, мы обнаружили там печальную ситуацию. Колодцы снова огорожены и находятся на стадии ремонта. Поможет ли он в этот раз – вопрос.

Официальные комментарии

Чтобы узнать о причинах проблем с Советской, мы обратились за комментарием к директору Службы единого заказа Калуги Татьяне АРЕН.

-До начала работ по ремонту автомобильной дороги на данном участке, свои работы производил ГП «Калугаоблводоканал», -говорит Арен. - Они были связаны с заменой магистральной трубы протяженностью 600 метров. По их завершении сетевой организацией был уложен асфальт. Работы по укладке покрытия были завершены в июле 2020 года. Однако, уже в октябре визуально было установлено, что происходит осадка плит перекрытия и опорных плит под люками на данной автомобильной дороге.

В начале 2021 года вокруг двух колодцев произошли существенные разрушения асфальтобетонного покрытия. Были приняты оперативные меры по заделке данных провалов для беспрепятственного движения транспорта.

По результатам заключения СмолДорНИИ, предположительно просадка произошла по причине плохого уплотнения нижележащих слоев, однако исчерпывающего заключения по чьей вине произошли просадки колодцев на протяжении 600 метров замененной трубы Водоканалом, не было.

В связи с этим, было принято решение о проведении совместных работ Подрядчиком (ДСК «Логистика») и ГП «Калугаоблводоканал»; Были подняты 9 люков «Водоканалом» и восстановлен асфальт ООО ДСК «Логистика» в июне месяце.

Однако в ноябре были зафиксированы повторные разрушения и просадка люка на двух наиболее проблемных колодцах.

В настоящее время ведется работа по решению данного вопроса комплексно, с целью недопущения дальнейших и повторных разрушений асфальта.

Работы будет производить подрядная организация, бюджетные средства задействованы не будут. Планируем провести работы в май/июнь.

В текущем году гарантийные объезды завершены, акты осмотра направлены подрядчику. Серьезных замечаний у Заказчика нет, все замечания связаны с текущей эксплуатацией дорог. Замечания со сроками устранения направлены в адрес Подрядных организаций, в летний период замечания будут устранены.

По итогу нашего похода можно сказать, что дороги, отремонтированные несколько лет назад, остались практически в неизменном виде, что не может не радовать. Единственное, ждём улучшений на улице Советской и искренне надеемся, что на этот раз проблема решится навсегда.

Уважаемые читатели!

С какими проблемами с дорогами в Калуге сталкиваетесь вы? Знаете, где ямы? Проблемы со съездами во дворы? Видели провалившиеся люки? Пишите об известных вам проблемных участках в комментариях. И не забывайте указывать адрес!

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