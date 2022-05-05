В Калуге показали «Интимную комедию»: буря эмоций в простеньких декорациях

В драмтеатре премьера, которую нельзя пропустить.

Мелодрама в двух действиях, где всего четыре героя, задолго до премьеры заинтриговала своим названием - «Интимная комедия».

Поставил её главный режиссёр театра Роберт МАНУКЯН.

Зрители неспеша заходили в зал, рассаживались по местам, отпуская шутки:

- Ну что где лучше секс смотреть: поближе или на галёрке?

- Говорят, здесь даже про однополые отношения…

Признаюсь, было подозрение, что в постановке будут пикантные сцены и какие-нибудь пошлые шуточки. Но театралы в партере успокоили:

- Вы знаете, автор пьесы – просто замечательный, такой настоящий англичанин с тонким английским юмором.

Элиот Чейз (Кирилл Бессонов) в медовый месяц приезжает со своей новой супругой Сибиллой (Екатерина Буреничева) на курорт, не представляя, что его там ждёт.

В соседнем номере – бывшая жена Элиота Аманда (Анастасия Семесенко) проводит медовый месяц со своим супругом Виктором (Сергей Вихрев).

«Интимную комедию» поставили ещё в 1930-м году. Её автора английского драматурга Ноэла КАУАРДА называют мастером «хорошо сделанной пьесы».

У него всегда характерные герои, ироничные, остроумные диалоги и неожиданные повороты сюжета. Написал Кауард много, и откровенных провалов у него не было. Его пьесы до сих пор с успехом идут в театрах по всему миру. И «Интимная комедия» не исключение.

Роковая встреча

Два часа на сцене калужского драмтеатра - любовь и ненависть, роковые встречи, ссоры и бурные выяснения отношений. Но все это подаётся очень легко. Сюжет простой, даже незамысловатый, но актуальный и в наши дни.

Богатые англичане Аманда и Элиот когда-то были женаты, полгода назад развелись с диким скандалом. И теперь на фешенебельный французский курорт они приезжают со своими новыми супругами.

Элиот женат на глупенькой плаксивой блондинке Сибилле, а Аманда на слишком правильном Викторе. И надо такому случиться, что поселились обе пары в соседних номерах.

Вечером на балконе Аманда и Элиот встречаются, и чувства вспыхивают вновь. Только что теперь делать их новым вторым половинкам?

Анастасия Семесенко и Кирилл Бессонов сыграли страстную пару.

- Это ирония любви в двух действиях, - рассказывает режиссер спектакля Роберт МАНУКЯН. - Много лет назад в этой пьесе блистали Гертруда Лоренс, Лоуренс Оливье и Вивьен Ли. Автор же пьесы сам был актёром и играл одну из ролей.

В нашем драмтеатре в спектакле два состава. Роль Элиота Чейза - у Кирилла БЕССОНОВА и Ярослава ОРЛЯЧЕНКО, а Сибиллу сыграли Екатерина БУРЕНИЧЕВА и Есения БАЛАХИНА.

Роль роковой красотки Аманды Принн исполнили Анастасия СЕМЕСЕНКО и Ирина ЖЁЛТИКОВА, а Виктора Принна - Сергей ВИХРЕВ и Дмитрий ДЕНИСОВ.

Удержать внимание зрителей

В этот раз на сцене был потрясающий квартет: Кирилл Бессонов, Екатерина Буреничева, Сергей Вихрев, Анастасия Семесенко - заставили смеяться до слёз. Хотя задача перед артистами стояла непростая: минимальным составом удержать внимание зрителей.

Поэтому эмоции в спектакле били через край. Как говорят: от любви до ненависти - один шаг, ну или обратно от ненависти - до любви, такое тоже бывает.

Персонажи постоянно сражаются в словесных дуэлях, кидая друг другу острые реплики. Следить за этой запутанной историей весьма увлекательно. Зрители в зале хохотали, а кто-то, возможно, узнавал свою ситуацию.

Бедному Элиоту приходится выяснять отношения и с нагрянувшей в Париж Сибиллой. Будет ли развод?

Декорации в «Интимной комедии» очень простые, но здесь это абсолютно уместно, навороты не нужны, всё внимание – на героев. Сначала действие разворачивается на балконах французского курорта, с видом на море и роскошные яхты. Затем балкон превращается в парижскую квартиру Аманды.

Ну и конечно, в спектакле много французской музыки 30-х годов ХХ века, танцев, поцелуев, есть даже боксёрский поединок.

Боксёрский поединок вызвал у зрителей бурю эмоций.

Время пролетает быстро

Английскую комедию калужский зритель в целом принял хорошо. В ней не надо искать глубокого смысла, погружаться в серьезные размышления и сложную драматургию. Да и сам автор называл эту пьесу «самой легкой из легких комедий».

Останутся ли вместе Элиот и Аманда, или вернуться к своим новым вторым половинкам?

- Такой спектакль, конечно, хорошо смотреть зимой: море, коктейльчики… Сразу мысли об отпуске, - покидая театр делились впечатлениями зрители.

- А вот костюмы можно было бы поинтересней сделать, и чтобы красивые ножки актрис не закрывать, и ещё браслетик блестящий им на ножку. А ногти красным лаком накрасить! И шезлонги почему-то белые, а не полосатые.

- Хорошо, что спектакль не утомительный: два действия по 45 минут, время быстро пролетает!

- Артисты - молодцы, жизненно сыграли!

Судя по всему, «Интимная комедия» может стать хитом сезона! Хотя некоторые продвинутые калужские критики нашли постановку слабоватой. Ну, сколько людей – столько и мнений.

Но если хочется отдохнуть и посмотреть что-то простое и веселое, посмеяться, приходите на спектакль!

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