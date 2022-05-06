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После тяжёлых жизненных испытаний правитель колоний на Аляске Семён Яновский поселился в Калуге

Татьяна Светлова
Опубликовано: 06.05.2022 20:00 0 416
После тяжёлых жизненных испытаний правитель колоний на Аляске Семён Яновский поселился в Калуге

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области. Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе. Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Мореплаватель, правитель колоний Российско-Американской компании на Аляске и в Калифорнии Семён ЯНОВСКИЙ родился 26 апреля 1789 года в городе Глухове Черниговской губернии в семье отставного армейского капитана, служившего чиновником по выборам дворянства в земском уездном суде.

В 1832 году Яновский переехал в Калугу, где 17 лет был директором калужских училищ и возглавлял мужскую гимназию.

На Аляске

После окончания Морского кадетского корпуса Семён Иванович служил на Балтийском море.

В 1816 году на кораблях «Суворов» и «Кутузов» он отправился в кругосветное путешествие, конечной целью которого была Аляска.

Русскими колониями на Аляске в то время руководил 72-летний Александр БАРАНОВ. Индейцы хорошо относились к нему, называли «великим шаманом». Баранов давно хотел отойти от дел, а Семен Иванович мечтал занять его пост.

Однако на это место уже претендовал командир Яновского — Леонтий ГАГЕМЕЙСТЕР. Передав доставленный для колоний груз, Гагемейстер 11 января 1818 года объявил Баранову о предписании сдать ему должность главного правителя колоний.

Император Александр I постоянно получал доносы на Баранова и многочисленные обвинения в транжирстве и растрате средств, был удивлён. Современники писали: «При сдаче дел все компанейское имущество… найдено не только в совершеннейшем порядке, но даже в количестве, превышавшем значащееся по описям.

Размеры нежданного превышения впечатляют, ожидали найти имущества на 4 800 000 рублей, а его обнаружилось на семь миллионов. Все недоброжелатели, много лет распространявшие слухи, что Баранов тишком обогащается, моментально прикусили языки…»

У Яновского же на Аляске случился роман с дочерью Баранова - Ириной. Интересно, что матерью Ирины была дочь индейского вождя, с которой Баранов познакомился на Аляске.

Первая жена Баранова - Матрёна Александровна МАРКОВА - осталась в России, общих детей у них не было. На Аляске он стал жить в не зарегистрированом браке с юной индейской девушкой, которой в отцы годился. У них родились трое детей: сын Антипатр и дочери Ирина и Екатерина.

На старшую, подросшую Ирину заглядывались молодые люди, служившие у Баранова. Девушка была хорошо воспитана. Она закончила церковную школу, знала несколько языков, играла на фортепиано, любила читать. С ней занималась гувернантка-немка. Ирину баловали, привозили красивые наряды из Европы.

Ирина знала язык местных жителей и переводила Яновскому. Между ними сложились дружеские отношения. Яновский часто бывал в доме Барановых, был приглашён к столу и заметил, что нравится Ирине.

Тогда Яновский делает девушке предложение, и она соглашается выйти за него замуж. Свадьба состоялась 7 января 1818 года. Яновскому было 29 лет, Ирине — 14. Баранов подарил зятю на свадьбу миллион рублей. а через некоторое время Гагемейстер, сменивший Баранова, внезапно уступает правление Аляской Яновскому. 

Остался без миллиона

После того, как Гагемейстер с Барановым покинули Аляску, Яновский оказался в сложной ситуации. Был голод и эпидемия гриппа. Семен Иванович, Ирина и их новорожденный сын Александр заболели. Яновский решил вернуться в Россию.

Позднее он писал: «... Я принял решение вернуться... Мне дано было судно «Румянцев»... на нём отправлялся груз пушных товаров и промышленники, выслужившие срок в колониях, с их семействами...

Эти четыре года показались мне 20 годами, так много я вытерпел… Не знаю, что думала моя жена, расставаясь с Родиной. В это время ей было только 18 лет. У нас был сын Александр по третьему году, притом она была беременна.

В трудный и дальний путь мы отправлялись без прислуги. И, хотя жена моя по природе и по молодости имела беспечный характер, но грусть была на её лице, и тихие слезы невольно орошали глаза и текли по щекам. Она была задумчива и молчалива».

Приплыв в Охотск, далее Яновские верхом на лошадях поехали в Петербург. Корзину с маленьким сыном привязали к лошади, а для равновесия с другой стороны прикрепили шкатулку. Дорога семье предстояла дальняя. И без приключений не обошлось.

Однажды лошадь с ребёнком попала в болота и едва выбралась. Самого Яновского понес конь, Семён Иванович сильно ударился о дерево и несколько дней пролежал при смерти. Ирина в дороге родила дочь Марию и чувствовала себя очень плохо. 

Добравшись до Петербурга, Семён Иванович пошёл в правление, чтобы получить заработанные на Аляске деньги и приданое Баранова — миллион рублей. Но чиновники сказали, что Баранов умер по дороге и никаких документов на этот миллион нет. Деньги не выплатили.

Семья оказалась в бедственном положении. А тут ещё в Петербурге случилось наводнение, квартиру Яновских затопило. Вскоре от чахотки скончалась Ирина.

Женился второй раз

Потеряв жену, Яновский с детьми приехал в Калугу и занял пост директора мужской Николаевской гимназии. Дочь Марию в нашем городе не признавали дворянкой, потому что у неё не было свидетельства о рождении.

Яновские делали запросы в Иркутск, собирали справки и писали прошения во все инстанции. Добились, чтобы Марию внесли в книгу дворянских родов.

Семёну Ивановичу выделили казенную квартиру в доме напротив гимназии. В калужском архиве хранятся его письма в Петербургскую магнитную обсерваторию. Яновскому нравились занятия по предсказанию погоды, он советовал ученикам и преподавателям составлять подробные метеосводки.
Семейная жизнь Яновского стала налаживаться, он женился на бывшей компаньонке Ирины — Марии Сергеевне, которая очень любила его детей. У них родились ещё сыновья Николай, Иван, дочери Елизавета, Елена и Александра.

Ушёл в монастырь

На Аляске Семён Иванович познакомился с отцом Германом. Вот что вспоминал Яновский об этой встрече: «Сидел небольшого роста, в ветхой одежде пустынный монах, который своей мудрою беседою всех образованных собеседников привел в такое положение, что они не знали, что ему отвечать».

Дома Яновский часто рассказывал детям об отце Германе. Дочь Мария даже написала икону с изображением старца. Приехав в Калугу, Семён Иванович  стал учеником оптинского старца Антония. А когда вторая жена умерла, Яновский в Тихоновой пустыни принял монашество под именем Сергия.

Вскоре в монастырь ушёл и его сын, бывший морской офицер Александр, он стал монахом Христофором. Но через два месяца после смерти Семёна Ивановича с ним случилась трагедия.

Александр в своей келье совершал поминальную службу по отцу, случайно столкнул керосиновую лампу и обгорел до пояса. От полученных ожогов на девятый день скончался. Похоронили его рядом с отцом.

Рано умер и младший сын Яновского — Иван, не дожив и до 25 лет. Он был морским офицером. Во время Крымской войны в Севастополе ему бомбой  оторвало ногу и он скончался.

Еще один сын Яновского — Николай — дослужился до тайного советника и несколько раз избирался губернским предводителем калужского дворянства.

А дочери Мария, Елизавета, Елена и Александра были очень верующими и жили в Калужском женском монастыре.

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Татьяна Светлова
Опубликовано: 06.05.2022 20:00 0 416
Тэги: история калуги
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