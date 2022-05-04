«Улыбки месяца»: солнышко, дети и дни рождения. Что еще радовало калужан в апреле

Весна вступает в свои права, начались праздники, пригревает долгожданное солнышко, город наполняется теплом и светом, а наш проект «Улыбки месяца» продолжается.

Фотокорреспондент Дарья Иванова узнала у калужан и гостей города, какие события вызывали у них положительные эмоции в этом весеннем месяце.

Так что же радовало наших земляков и гостей города в апреле?

Глеб (слева) и Александр: «Съездили в Москву, на форум «Сила в правде», Александр победил там в историческом квесте».

Ирина, Даня и Арина: «Радуют дети, здоровье их и родителей».

Татьяна: «Дети дарят позитив, а ещё у нас с мужем в апреле день рождения».

Андрей: «В прошедшем месяце был день рождения, также ездили в Николо-Ленивец».

Елена: «У меня сейчас отпуск, путешествую в предвкушении дня рождения».

Влада: «Порадовало солнышко, тепло и цветочки».

Андрей: «В этом месяце весело отметили день рождения».

Надежда: «Меня всегда всё радует! Солнышко, уже хорошо».

Павел: «Наконец-то стало тепло, погода радует».

Алексей: «Сделал девушке предложение».

Наталья: «Весь месяц прохожу психологический тренинг, и мне круто».

Елизавета: «У всех всё было хорошо, прошёл день рождения сына».

Лиза : «Я сдала диплом», Константин: «А я — на права».

Елизавета: «Началась весна, с солнцем улучшилось настроение».

Ольга: «Идём из водного комплекса, первый раз там были, очень понравилось».

Кристина и Тимофей: «Каждый день нахожу поводы для радости».

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