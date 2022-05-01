Футболисты «Калуги» одержали четвертую победу подряд

В Калуге и Воронеже прошли матчи пятого тура весеннего этапа Футбольной национальной лиги-2. Клубы из нашего региона провели их по-разному. «Калуга» добилась четвертой победы подряд. А обнинский «Квант» уступил впервые в 2022 году.

«Калуга» возвращает болельщиков на трибуны

Матч между «Калугой» и раменским «Сатурном» ожидался крайне интересным. Команды показывают в весенней части веселый футбол. И на этот раз футболисты вновь подарили праздник болельщикам.

С первых минут матча хозяева поля пошли вперед большими силами. Массированное наступление калужан явно поставила в тупик подмосковных игроков. Раз за разом наши футболисты создавали опасные моменты у ворот голкипера «Сатурна» Круглова.

Уже в первые 10 минут хозяева должны были забивать пару голов. Но отличились только однажды.

На девятой минуте слаломный проход совершил номинальный защитник калужан Денис Романюк. Он преодолел с мячей метров 30 и разогнал голевую атаку, завершил которую точным ударом с пары метров нападающий Иван Лукьянов.

Гол Ивана Лукьянова.

К сожалению, через несколько минут получил травму капитан калужан Юрий Дубровин. Полузащитник уступил место на поле Никите Бурдыкину, который занял в расстановке калужан не совсем свою позицию.

Калужане, несмотря на потерю одного из ключевых игроков, продолжили атаковать. Но в завершающей стадии атак наши игроки явно спешили. А где-то хозяевам просто не везло. Так, в конце первого тайма Николай Суханов после отличной атаки своей команды пробил в перекладину. Многим болельщикам показалось, что мяч побывал за линией ворот, но, к сожалению, это было не так.

Удар Николая Суханова в перекладину.

После перерыва ситуация на поле изменилась. Хозяева поля, может быть, того не подозревая, начали играть по счету. «Сатурн» стал чаще бывать на чужой половине поля. Но игроки «Калуги», по сути дела, за 90 минут матча так и не дали возможности гостям создать хоть один мало-мальски опасный момент у своих ворот.

В итоге команда из областной столицы добилась заслуженной победы – 1:0. Этот успех для подопечных Константина Дзуцева стал уже четвертым в пяти весенних матчах.

- Наверное, игру можно разделить на две части – первый и второй таймы, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. – У нас многое получалось в первом тайме. Мы не реализовали большое количество опасных моментов. Могли избежать нервной концовки во втором тайме, но этого не получилось сделать. После перерыва игра сломалась. Хотя моменты у ворот «Сатурна» возникали. Но они были стихийные.

Пресс-конференция Константина Дзуцева.

ФК «Калуга» — «Сатурн» (Раменское) — 1:0 (1:0)

Гол: Лукьянов, 9.

ФК «Калуга»: Крайков, Демин, Новицкий, Желтиков, Волгин (Укомский, 58), Романюк, Крыжевских, Храпов, Дубровин (Бурдыкин, 13, Сергеев, 58), Лукьянов (Антипов, 77), Суханов.

«Сатурн»: Круглов, Смелов, Николаев, Михайличенко, Глухов (Сагитов, 74), Морев (Старостин, 83), Юрьев, Житников (Цыганков, 64), Бамматгереев (Григорян, 74), Абдулкадыров, Предеус (Куражов, 64).

Предупреждены: Волгин, 47, Демин, 87, Симачев, 90+ — Юрьев, 21, Житников, 64, Бамматгереев, 85.

«Квант» уступил впервые в 2022 году.

Первое поражение «Кванта»

А вот обнинский «Квант» не смог продлить серию удачных матчей. Клуб из Калужской области в пятом туре проводил матч в Воронеже против молодежной команды местного «Факела».

В первой половине матча футболисты не порадовали немногочисленных болельщиков. Но сразу после перерыва в ворота «Кванта» назначили, мягко скажем, неоднозначный пенальти. И на 50-ой минуте «Факел-М» вышел вперед.

В середине второго тайма допустил непростительную ошибку защитник «Кванта». В результате игрок воронежцев использовал свой шанс и увеличил преимущество своей команды.

Лишь в компенсированное арбитром время капитан «Кванта» Алексей Феколкин забил единственный мяч обнинцев. И этот гол вновь случился после спорного пенальти. Правда, на исход матча он никак не повлиял. 1:2 – «Квант» впервые уступает в 2022 году.

Обзор матча «Факел-М» – «Квант».

- Мы уступали со счетом 0:2. Забили только в добавленное время, - сказал после матча тренер обнинского «Кванта» Алексей МОРОЗОВ. – Хотя на последней минуте был еще один пенальти, который не увидел судья. Так что могли и ничью увезти. Если не брать в виду судейство, которое было просто безобразным, то матч был очень боевым. Мы сопернику не уступали.

Комментарий после матча тренер «Кванта» Алексея Морозова.

«Факел-М» (Воронеж) – «Квант» (Обнинск) 2:1 (0:0)

Голы: Мануковский, 50 (1:0, - с пенальти). Ершов, 65 (2:0). Феколкин, 90+ (2:1, с пенальти).

«Факел-М»: Доровских, Бабенков, Чернавский, Сафронов, Кушталов (Поляков, 64), Ершов, Скопинцев (Широких, 85), Мануковский, Неплюев (к), Колосенцев, Кретинин (Муравьев, 85).

«Квант»: Яковлев В., Исаев, Болтунов, Геворкян (Губарев, 75), Демидов, Абрамов (Мельников, 55), Житников (Яковлев Д., 75), Захаров (Волков, 75), Феколкин, Семкин, Бойчук (Нефедов, 66).

Предупреждения: Мануковский, 55. Геворкян, 62. Бойчук, 65. Захаров, 75.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги-2. Группа 3Б.

В четырех очках перед дерби

«Калуга» поднялась на шестое место в турнирной таблице. А «Квант» после поражения так и остался на второй позиции.

7 мая пройдет калужское дерби. Теперь уже «Квант» примет на своем поле команду из областной столицы.

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