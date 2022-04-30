Спортивные итоги Калуги в апреле: футбольный прорыв, бронзовые медали волейболистов и золото пловцов

Апрель выдался богатым на победы для калужских спортсменов.

Медали были завоеваны в олимпийских дисциплинах.

«Калужский перекресток» рассказывает о главных достижениях калужских спортсменов в апреле.

Футбольный прорыв

Многие калужские болельщики, наверное, забыли, что наши профессиональные футбольные клубы могут часто и красиво побеждать. Особенно осенью 2021 года наш спортсмены выступали крайне неудачно.

Но после зимней паузы клуб «Калуга» и обнинский «Квант» выдали прекрасный соревновательный отрезок.

В первом матчей весенней части Футбольной национальной лиги-2 наши команды встретились между собой. «Квант» оказался сильнее в равном поединке и победил за счет гола с пенальти.

В последующих трех турах «Калуга» показала стопроцентный результат. Сперва наши футболисты разгромили клуб «Металлург-Видное» - 4:1.

В третьем туре калужане порадовали, наконец, домашней победой. И вновь соперники был буквально уничтожен. Со счетом 5:0 наши футболисты разгромили клуб «Коломна».

Калужские футболисты порадовали своих болельщиков тремя победами подряд.

В четвертом туре «Калугу» ждал сложный матч в Ногинске. В местной команде «Знамя» выступают экс-игроки сборной России Ренат Янбаев и Роман Павлюченко. Спящий гигант, как называл форварда тренер Гус Хиддинк, появился на поле в поединке против «Калуги», но забить нашей команде не сумел. В итоге наши футболисты отпраздновали третью победу подряд – 2:1.

Главный тренер «Калуги» Константин ДЗУЦЕВ прокомментировал успех своей команды в апреле.

- Весной у нас есть только небольшой локальный успех. О глобальном пока говорить очень рано, - сказал Дзуцев. - Понятно, что после зимней подготовки команда чувствует себя лучше. Вообще мы нацеливаем футболистов на атакующую игру. Они должны как можно больше мячей доставлять в штрафную площадь соперника. Нам всем сейчас нам нужно идти дальше. Готовить ребят так, чтобы они были готовы к каждому матчу физически и выходили на поле со свежей головой. У нас еще шесть игр впереди. Необходимо по максимуму выложиться в них и показать содержательный футбол. Тогда будет и хороший результат для «Калуги».

«Квант» также радует своих болельщиков. В четырех весенних турах команда набрала 10 очков. Клуб из Обнинска сыграл вничью с «Арсеналом-2» (Тула), выиграл у пензенского «Зенита» и «Сахалина».

Волейбольный клуб «Обнинск» выиграл бронзовые медали чемпионата России.

Бронзовый «Обнинск»

Завершился чемпионат России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «Б». В этом турнире впервые за долгие годы выступал клуб «Обнинск».

Для дебютанта наша команда выступила очень успешно. Представители Калужской области в итоге добились 30 побед в 36 матчах. «Обнинск» занял третье место. До золотых медалей команде из первого наукограда не хватило всего одной победы.

- В первом сезоне не знали соперников и своих сил. В Обнинске мы собрали молодую команду, - отметил главный тренер ВК «Обнинск» Сергей КИНДИНОВ. - Многие наши волейболисты вообще не выступали до этого в профессиональных лигах. Также в составе было много своих молодых воспитанников. Но в целом мы провели турнир неплохо, за исключением некоторых матчей. Очень жаль, что в этом сезоне в Высшей лиге «Б» нет финального турнира. Если бы сильнейшие команды еще сыграли между собой, было бы все намного интереснее.

Неплохо выступают обнинские волейболисты и в пляжной разновидности этого вида спорта. Соревнования в апреле проходили в Анапе.

В Краснодарском крае завершились сразу два этапа чемпионата России по пляжному волейболу. В обоих турнирах представители клуба «Обнинск» были близки к медалям.

Четвертое место заняли у мужчин Дмитрий Веретюк и Игорь Величко. У женщин в шаге от наград этапа национального чемпионата остановились Арина Ряжнова и Елизавета Губина.

Мария Каменева выиграла три золотые медали чемпионата России.

Триумф Марии Каменевой

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. На дорожки вышли 588 сильнейших спортсменов страны из 60 регионов.

Уже в первый соревновательный день сборная Калужской области завоевала одну бронзовую медаль. Своим выступлением награду заслужили Дмитрий Савенко, Сергей Фесиков, Михаил Вековищев и Антон Волошин.

Калужане показали третий результат в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Но главным триумфатором стала Мария Каменева, которая с 2021 года выступает за наш регион.

22-летняя чемпионка мира и Европы выиграла сразу три дистанции. Каменева показала лучший результат на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также выиграла бронзовую медаль на 50-метровке вольным стилем.

В заключительный день соревнований представитель Калужской области Андрей Николаев установил рекорд России и завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров брассом.

Есения Павлова выиграла чемпионат России по самбо.

Победы в самбо и фехтовании

В Зеленограде завершился чемпионат России по спорту глухих в дисциплине самбо.

Воспитанница калужской школы «Эверест» Есения Павлова выиграла золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов.

Наша самбистка одержала две досрочные победы над представительницами Владимирской и Самарской областей.

Есения Павлова стала чемпионкой России.

Калужский шпажист Савелий Яшин занял третье место в Нижегородской области.

Во Владимирской области прошел традиционный всероссийский турнир по фехтованию «Владимиро-Суздальская Русь» памяти В. Мошталева с участием юных шпажистов 2008-2011 годов рождения.

В командном турнире у мальчиков победу праздновали представители Санкт-Петербурга.

Третье место заняла сборная Калужской области. Медаль нашему региону принесли Кирилл Марочкин, Кирилл Садченко и Глеб Кузин.

Всего за награды боролись 33 команды.

В Нижегородской области на всероссийском турнире «Окские клинки» памяти олимпийских чемпионов Германа Свешникова и Людмилы Шишовой, на котором выступают юные фехтовальщики 2007–2010 годов рождения, прошли соревнования шпажистов.

Третье место среди более чем полутора сотен участников занял калужанин Савелий Яшин.

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