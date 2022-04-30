Калужские пожарные вспоминают: «Находился возле дома, успел отойти метров на сто – и фронт пожара тут же то место полностью уничтожил»

30 апреля в России отмечают День пожарной охраны – профессиональный праздник всех пожарных.

Результаты работы тех, кто смело идет навстречу огню, для большинства людей остаются незамеченными. В полной мере оценить значимость труда сотрудников МЧС могут лишь те, кто, к сожалению, непосредственно столкнулся с огненной стихией.

В канун праздника поговорить с нами о профессиональных буднях согласились представители пожарной охраны Калужской области.

Первый пожар

Первым свою историю рассказал начальник 40-й пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Калужской области Дмитрий ОЛЕШКО.

— Мой трудовой стаж в пожарной охране идет с августа 1992 года, когда я поступил учиться. То есть… 30 лет сейчас будет, – сделав паузу, говорит Дмитрий Владимирович. – У нас в семье пожарных не было. Я первопроходец, можно сказать.

Самые первые выезды на пожары были в Санкт-Петербурге, в учебно-пожарной части при институте. В самое пекло нас не бросали, так как молодые еще. Мы занимались эвакуацией, проливкой, разборкой. Пожаров было много, работали активно.

Что было трудным? Наверное, только казарма, и то в первое время. После мягких домашних условий – сразу в сапоги. Но это служба, так проходит становление. Многие уходили, не смогли привыкнуть.

Свой первый пожар помню. После окончания учебы я пришел в 40-ю часть начальником караула, молодой еще. Да и институт – это институт, а здесь спускаешься на землю, попадаешь в реальность. Стал руководить дежурным караулом, 18 человек в подчинении. Люди мне в отцы годились.

И в 1998 году произошел пожар на Кировском чугунно-литейном заводе. Здесь я впервые был в качестве руководителя тушения пожара и начальника караула.

Часов в 10 вечера поступает информация, что загорелся цех, обрушилась кровля. Пожар заметила охрана при обходе. В цехе никого не было, он использовался под склад. Там внутри все и горело. Я организовал разведку, подтвердил второй номер (2 уровень сложности пожара, – прим. авт.).

Кировский завод тогда тушили всю ночь, следующая смена караула меняла нас там же, на месте пожара, после восьми часов утра, да и они еще продолжали проливку пол дня.

Страшно ли? Я так скажу, нас для того и учат, чтобы мы были готовы. С училища проводятся занятия, тренировки. Есть теплодымокамера. Это целый комплекс для подготовки. Нам ставится задача: найти очаг пожара, пострадавшего. Заходишь, и там все задымлено. Тебе нужно пройти звеном, выполнить задачу. Плюс, есть реальное тепловое воздействие – это физическая подготовка. Садишься на велотренажер, создается высокая температура – крутишь, сидишь, привыкаешь.

Пожарные Калужской области во время работы.

Медаль «За спасение погибавших»

Второй запоминающийся пожар, после которого Указом Президента России получил медаль «За спасение погибавших», произошел в 1999 году, – рассказывает Дмитрий Олешко.

Поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома коридорного типа, малосемейки. Пламя вырывалось из окна второго этажа, мы пошли туда в разведку звеном. Оказалось, что весь длинный коридор второго этажа уже полностью горел. Кто-то поджег дверь в квартиру, где была мама с ребенком. Огонь проник в комнату, дверь почти выгорела. Мы быстро установили лестницу на второй этаж, спасали по ней.

Остальные жители тоже не могли выйти из квартир, коридор полыхал. Мы подали стволы для тушения и звеном выводили всех людей по очереди. С помощью стволов сбивали огонь в коридоре, чтобы люди могли пройти, и выводили жителей из каждой квартиры. Затем организовали эвакуацию всех с первого этажа. Было сильное задымление по всему дому, первый этаж тоже не мог выйти самостоятельно.

Сколько в общей сложности спасли? Трудно сказать, ну, может, человек 28 в целом, – задумавшись, говорит Дмитрий Олешко.

— А из последнего – в Брянск выезжали. Горела нефтебаза, это было 24 апреля. Тушил весь Центральный Федеральный округ, руководил исполняющий обязанности министра МЧС Александр Чуприян. Выезжала наша машина пожарной насосной станции. Это специальная техника, крупная, мощная. Более суток тушили. Резервуар там горел – десятитысячник. Полыхало сильно, масштабы большие.

Если человек связал свою судьбу с пожарной охранной, то, как правило, дорабатывает до пенсии, – говорит в заключение Олешко. – Эту профессию нужно любить. Если не любишь, то делать здесь нечего.

Мечтал быть как дядя

О том, как пришел в пожарную охрану 21 год назад, нам рассказал начальник 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области Андрей МУРАТОВ.

— Мой дядя был офицером, начальником отдела пожарного надзора в городе Балахна Нижегородской области, – рассказывает Андрей Владимирович. – Я часто с ним общался. Он всегда приезжал к нам в гости в форме и рассказывал мне про пожарную охрану. Эта картинка из детства и его рассказы навсегда мне запомнились. Настолько я впечатлился, проникся этим, что с тех пор в голове была одна мысль: «Хочу стать офицером пожарной охраны!»

Когда я учился в 6 классе Кировской СОШ №1, то вступил в Дружину юных пожарных. Я буквально жил этим: другие дети в школу шли, а я шел на развод в пожарную часть (развод – смена дежурства, – прим. авт.). Там мы занимались пожарно-прикладным спортом. Начал выезжать на областные соревнования в Калугу и выступать за Кировскую пожарную часть №40. Ну а когда закончил школу, у меня только один вариант был: в 2001 году я поступил в Ивановский институт ГПС МЧС России.

Когда отучился, то по распределению попал в отдел Государственного пожарного надзора Дзержинского района. Служил дознавателем, через год стал старшим дознавателем. В 2009 году мне предложили из пожарного надзора перейти в службу пожаротушения. Я сразу согласился.

Второй пожарно-спасательный отряд, расположенный в Людинове.

О буднях

— В 2018 году меня назначили на должность начальника ФГКУ «7 ОФПС по Калужской области», сейчас это 2-й пожарно-спасательный отряд, расположенный в Людинове, – рассказывает Муратов. – Под моим руководством 10 пожарно-спасательных частей, расположенных на территории 10 муниципальных районов на юге и юго-западе Калужской области.

Если честно, для меня служба никогда не была тяжелой, я же со школы был привычен к будням пожарных. Я иду на работу, как к себе домой. И никогда не было мысли: «Ой, ну вот, опять работа». Какие-то проблемные моменты, конечно, возникали, но все решаемо.

Ситуации разные были. 2010 год мне очень запомнился (тогда из-за многодневной жары по всей стране прокатились сильнейшие пожары, - прим. авт.). Я как раз пришел в службу, и были крупные, серьезные пожары, когда горело все вокруг.

Тогда буквально на глазах полностью выгорали большие территории с находящимися на них постройками. Например, глухая деревня, где постоянных жителей нет, за час буквально полностью уничтожалась огнем. Такие фронты шли! И какой ветер был сильный! Буквально только что находился возле этого дома, успел отойти метров на сто – и фронтом пожара то место полностью уничтожалось.

Когда заходишь в горящее здание, первое, о чем думаешь: главное, чтобы людей там не было. Пусть там все горит и рушится, лишь бы людей спасти.

Когда людей нет, то уже на душе спокойно, тогда уже уверенно работаешь.

А моя опора – это семья, конечно. У меня двое детей: сын Даниил и дочь Варвара. Замечательная, добрая и понимающая супруга Анастасия. Они меня сильно любят, всегда ждут. Они прекрасно понимают, что папа может в любое время дня и ночи сорваться и уехать. И никто даже не знает, на что именно выезжаю. Успевают сказать: «Только позвони, только позвони!». Бывало, со мной и на пожары ездили. Отдыхаем семьей где-то, звонят: «Пожар!», «Авария!». Подрываюсь, беру своих и выезжаем вместе, – рассказывает Андрей Муратов.

Андрей Муратов с супругой Анастасией и детьми.

— Хочу добавить, что я ни разу не пожалел о выборе профессии, – говорит в заключение Андрей Муратов. - И в День пожарной охраны хочу поздравить с профессиональным праздником всех коллег! Это геройский труд, каждодневные подвиги. Я искренне желаю спокойных трудовых будней. Пусть в работе будет меньше риска, пусть стихия покоряется нам. Желаю, чтобы пламя полыхало только в нашей груди, и мы всегда с той же самоотверженностью, добротой, ответственностью и профессионализмом приходили на помощь людям!

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