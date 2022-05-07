Татьяна Духанова из Калуги: «Когда началась перестройка, свёкр так переживал, таял на глазах»

В музее изобразительных искусств к 100-летию Геннадия ДУХАНОВА весь май будет проходить выставка «Наедине с природой».

В калужской семье Духановых сразу несколько поколений художников: Геннадий Духанов, его сын Владимир и невестка Татьяна, внук Кирилл. И творчество этой семьи очень позитивное, теплое и доброе.

Причем, у Геннадия Ивановича художественного образования не было. А какие картины он рисовал!

Хотел стать математиком

Родился Геннадий Духанов в Калуге 30 апреля 1922 года. Его родители работали в гимназии №5. Отец - Иван Иванович - был учителем математики, а мама – Валентина Ивановна – библиотекарем. Они жили недалеко от ЦИОЛКОВСКИХ, знали Константина Эдуардовича, общались с ним по работе.

«Автопортрет», 1960 год.

А Геннадий, когда был подростком, увлекался конструированием, разрабатывал спортивные сооружения. Его даже прозвали «кулибиным». А после школы планировал, как и отец, стать математиком. Но в 1940-м году Геннадия забрали в армию, а в 1942-м он уже был на фронте.

В это время Духанов ещё не знал, что будет художником. Но, стоя в карауле и, видя красоту рассвета, прислушиваясь к пению птиц, думал: «Вот бы стать художником и писать пейзажи».

- Мой муж – Володя ДУХАНОВ, А Геннадий Иванович - мой свёкр, – объясняет Татьяна ДУХАНОВА. - Я была на 1 курсе училища им. Серова, а Володя, мой муж, заканчивал это училище. Мы дружили год, потом он мне сделал предложение, и я очень боялась встретиться с Геннадием Ивановичем.

«Зимний вечер», 1960-е годы.

- Мы увиделись, когда Володя защищался (он учился на реставрационным отделении). Нас с Геннадием Ивановичем посадили на первом ряду, и я смотрела на него с придыханием. А Володя тогда проделал огромную работу по реставрации картины ХIХ века, она была вся чёрная.

И педагог поблагодарил Геннадия Ивановича за то, что он воспитал такого сына. После этого Геннадий Иванович пишет письмо, в котором есть строчки: «Как прекрасно, что жизнь удалась»! Потому что он посадил дерево и не одно, своими руками сделал дачу, вырастил сына-художника. И у сына тоже родился сын-художник, продолжение рода, жизни.

Дом был полон

- Геннадий Духанов, не получив художественного образования, мог писать портреты! Вузом для него стала академическая дача в Тверской области – «академичка». Там художники учились друг у друга: в течение двух месяцев жили и работали.

«Разговор на крыльце», 1953 год.

«Зимним днём в деревне», 1950 г.

- Приезжали с семьями. Жены с детьми размещались в комнатах, а Геннадий Иванович и его друг-художник Юрий КУГАЧ спали на сеновале.

Геннадий Иванович любил рисовать карикатуры. На академической даче рисовал всех художников. И его любили, за весёлый характер. Но в тоже время он был серьезным, любил порядок.

И всю жизнь с ним рядом была жена Александра Никитична, его правая рука и главный друг. Геннадий Иванович называл жену Шурой. Но если она вдруг что-то не то, на его взгляд, скажет, он взглянет строго на неё, топнет ногой: «Шура!»

Геннадий Духанов с супругой Александрой.

Александра Никитична с сыном Владимиром.

- Художникам тогда платили так: нарисовал натюрморт, сдал и полгода получал за него деньги. И бюджет семьи надо было распределить, чтобы средств хватило на полгода.

Александра Никитична могла это принять и так вести хозяйство, что дом был всегда полон: и пироги, и вареники с вишней, творогом. Всегда везде чисто и аккуратно. И был порядок: к столу все должны были прийти вовремя.

Чистые четверги

- В 1968 году Геннадий Духанов вступил в товарищество «Калужский художник». В то время только в 45 лет художник мог это сделать, проведя несколько выставок не только персональных, но и всероссийских, республиканских.

Товарищество художников Калуги, 1968 г.

- Калужское общество было дружным. Они устраивали так называемые чистые четверги. Делали пленэрные работы, по четвергам их выставляли, и все художники откровенно высказывали своё мнение, часто и критиковали. И некоторые даже побаивались этих четвергов.

Не понимаете, что теряете

- Геннадий Иванович настолько был предан реализму, что, когда началась Перестройка, так переживал, просто таял на глазах, говорил: «Вы не понимаете, что теряете! Вы теряете коммунизм в искусстве! Такого времени уже не будет».

Геннадий Духанов и Иосиф ПАВЛИШАК в мастерской.

- А мы жили в брежневское время и нам, молодым, хотелось чего-то нового! Мы были рады, что Перестройка, что всё измениться в лучшую сторону.

И Геннадий Иванович говорил: «Вы потом меня десять раз вспомните!» И мы, действительно, не десять, а сто раз его вспоминали, потому что в советское время было такое отношение государства к искусству, как ни в одной стране не было и нет: в разных городах открывались галерии, музеи. У нас много выставочных залов, и молодые художники могут выставиться.

Любил Вырку

- На выставке представлен первый период творчества Геннадия Духанова. Посмотрите, какие сложные краски они месили! Геннадий Иванович очень любил Вырку, бор, реку Яченку.

На картинах Геннадия Духанова можно увидеть любые времена года.

А второй и третий периоды, когда у него были большие холсты с заводскими рабочими, труд, слава, находятся в частной галерее в Рязани. Пробовали их вытащить оттуда, но не получилось.

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