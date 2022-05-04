Певица из Калуги Лариса Андреева «Смотрю: Малахов танцует, прямо свадьба на сцене»

Передача с Ларисой АНДРЕЕВОЙ вышла в эфир 24 апреля, а съемки проходили в конце января.

У МАЛАХОВА Лариса спела свою авторскую песню «За генерала», с которой связана очень личная история.

С нами певица поделилась своими впечатлениями об участии в записи программы.

- Сразу после Новогодних праздников, как только началась первая рабочая неделя, раздался телефонный звонок, - рассказывает Лариса. - Трубку взяла мой концертный директор Наталья АЛЕТИНА. Звонили с новой программы Андрея Малахова.

Мы сначала не поверили, посмеялись, думали – мошенники. Но нет, не мошенники. Они нашли в интернете информацию обо мне, видео и заинтересовались. Мы долго разговаривали.

Они рассказали, что люди им пишут, что устали от одних и тех же исполнителей, считают, что на телевидении всё куплено, раз одних и тех же показывают, что надоела экстравагантность, эпатаж. И они ищут новых талантливых людей, которых в нашей стране много.

Зелёное платье Лариса выбрала для съемок, потому что в видео «За генерала» она - в нём, ну и под военную тематику подходит.

- После этого мы ещё много раз разговаривали с редактором программы. Передача, кстати, сначала называлась «Сегодня пятница», а потом они поменяли название на «Песни от всей души». И редактор сказала: «Мне всё нравится, хотим вас пригласить на съемки».

Потом ко мне в Сухиничи приехала съемочная группа, чтобы снять сюжет. Мы с Натальей после работы добирались из другого города ночью до Сухиничей, не спали, а в 6 утра надо было встречать корреспондентов.

Зима, холодно, ветер жуткий. Я ещё простывшая была. Весь день, 12 часов, мы провели со съемочной группой. Они до слёз меня довели своими вопросами. Может, если бы я не была уставшая, то не поддалась бы на эмоции, я умею себя в руках держать, но тут не сдержалась.

Снимали, и в церкви, где я пою по выходным, и в детском саду, где работала, и в кафе. Часов 8 съёмочного материала было. Даже не знаю, как они потом отбирали, чтобы сюжет в пару минут уложить.

Подальше от Малахова

- Съёмки передачи назначили на 21 января. За нами прислали машину. И мы утром приехали в студию на киностудию им. Горького. А я не успела вылечить простуду, выпила тонну лекарств.

Сначала была небольшая репетиция песни, чтобы понимать, какой звук и где надо стоять: там прямо мелом нарисовано, чтобы от камер не уходить. Потом – быстрей, бегом надеть платье, микрофоны и – на визаж.

Было всего два визажиста и к ним – очередь, поэтому долго ждали. Участников много, визажисты не успевали, съёмки задержали на полтора часа.

От волнения, от лекарств, мне было жарко. Администратор всё переживала за моё здоровье, спросила, как я себя чувствую, я говорю: «Прекрасно!»

Лариса Андреева счастлива, что участвовала в программе у Малахова. А в белом костюме – Ольга Дроздова, она – из Ефремова Тульской области, но работает и в Калуге.

- В зал я заходила последняя. Все участники уже давно там сидели. Ждали только меня и Малахова. Я вхожу, а все подумали, что Малахов идёт, и такой шквал аплодисментов раздался. Ну я им подыграла: покланялась, ручкой помахала. Они приняли эту игру, посмеялись.

Кто будет участвовать в программе, я не знала. Заранее нас никто не знакомил. Было две гримёрки - мужская и женская. Поэтому с женщинами-участницами я немного пообщалась.

С Ольгой ДРОЗДОВОЙ уже и раньше встречались на мероприятиях, а я если с кем-то знакомлюсь, этого человека и через 20 лет узнаю. Ольгу я ещё запомнила, потому что она всегда в белом на сцене. Очень рада была её видеть. Она меня тоже узнала.

А с мужчинами-участниками и с Малаховым мы только за столом встретились. Меня с простудой посадили подальше от Малахова, чтоб не заразила. Но зато мне его хорошо видно было.

Всё - экспромт

- Под песню каждого участника надо было выходить танцевать. Какие вопросы за столом будут задавать, мы не знали. Всё экспромтом, без подготовки. И просили говорить очень быстро, не растягивать слова.

Запись шла более 4 часов с небольшими перерывами каждые 35-40 минут. Тут же подбегали визажисты подправляли макияж, водички давали попить. Там же на тебя столько киловатт светит, сильнейшие прожектора. Макияж просто плавился.

К Малахову никого не подпускали. Вообще там все администраторы за него там переживают. Удивительно, что нам с ним удалось сфотографироваться.

Он был в хорошем настроении, после съёмок сам вышел и предложил: «Фотографироваться будем?» Мы быстро сфотографировались, и он сразу ушёл – у него следующая передача записывалась, там конвейер.

Негатив превратила в позитив

- Песню «За генерала» выбрали, потому что она набрала в интернете 3 млн. просмотров. Ну и она весёлая.

И я когда вышла на сцену, просто обалдела: все подпевают, пошли танцевать, смотрю: Малахов танцует! Прямо свадьба какая-то на сцене! Такая отдача зала, колоссальный фонтан энергии! И звук мощный. Я даже немного теряться начала.

Песня «За генерала» - моя авторская. На передаче я рассказала историю её написания, но там почти всё вырезали.

В 2013 году я, тогда ещё с супругом Григорием (он тоже музыкант, страше меня на 24 года), поехали на фестиваль «Живите и здравствуйте», который проходит в клубе МВД России, нас пригласила автор этого проекта Наташа БОНДЫРЕВА. И я там пела. А супругу что-то не понравилось.

Лариса Андреева умеет негатив превратить в позитив.

- Я захожу за кулисы, и он во всё горло как начал на меня орать, да такими крепкими словами. А вокруг стоят участники, именитые музыканты. У меня шок, слёзы на глазах.

И тут мимо проходит хозяйка фестиваля Наташа, она всё слышала, и сделала хитро, как бы невзначай говорит мне: «Расстроилась? Не переживай, найдём тебе генерала». Потому что это клуб МВД и там этих генералов!

А супруг это услышал, остановился в своих эмоциях. И с того момента, если ему что-то не нравилось, он тут же мне бросал: «Ну, где твой генерал?» Вбил мне эту фразу в голову, я по сто раз в день её слышала, с этим словами вставала и спать ложилась.

И как-то после очередной крутой ссоры я села и думаю: «Господи, как же я хочу замуж за генерала!» Но имелось ввиду за генерала не в прямом смысле, а за сильного человека, который бы меня любил, ценил, уважал, который вытянул бы меня из этого болота. Собирательный образ.

И потом я работала в сельхозпредприятии, на полях (работала там недолго, здоровья не хватило). Тогда и родилась идея сделать песню, как бы в ответ супругу.

Я позвонила своему соавтору Ольге ЗАГОРУЙКО, попросила текст написать. И она быстро написала, но, так как она - поваром была, текст получился такой: «Буду тебе котлеты жарить, овсянку по утрам варить».

Я почитала, думаю: «Я такое не в жизнь не спою, это не моё!» Мы с ней долго корректировали. И все мои трактористы на полях в курсе этого были. Мне хотелось, чтобы там обязательно звучала фраза: «Хочу я замуж за генерала».

И когда текст был готов, сидя посреди полей под палящим солнцем, наблюдая и хронометрируя в таблице, как у меня ходят тракторы, я написала мелодию. Потом приехала домой, села за инструмент - и песня состоялась. Так негативная ситуация привела к позитивному результату.

Всё давалось легко

- Все люди, с которыми мы взаимодействовали на программе, просто замечательные. Молодые, намного моложе меня, но такие отзывчивые, открытые, дружелюбные. Из-за их душевной теплоты всё давалась легко.

И я очень благодарна своему концертному директору Наталье Алетиной. На передаче я много говорила о ней, но это не вошло, перевели разговор на церковь, на мужа.

А Наталья для меня очень важный человек, принципиальный и порядочный. Я всё время в творческом полёте. А она крепко стоит на ногах. У неё четыре высших образования, она сутками что-то читает, изучает, замечательные стихи пишет, умеет договариваться, решать все организационные моменты и всегда поддерживает меня.

Лариса с подругой и концертным директором Натальей Алетиной. На передаче Наталью, как и всех, кто сопровождал артистов, посадили тут же в студии за ширмой, и они видели всё на большом экране.

- Сейчас я с душевной теплотой вспоминаю участие в этой передаче. Я такой эмоциональный заряд получила, когда весь зал громе музыки орал: «Хочу я замуж за генерала!». Ради даже одного такого выступления стоило написать эту песню.

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